A poco più di due mesi dal lancio ufficiale, Lenovo Legion Go debutta ufficialmente anche in Italia. Il primo dispositivo portatile da gioco con sistema operativo Windows targato Lenovo mira a soddisfare gli appassionati del gaming in mobilità, garantendo la massima libertà di movimento abbinata a prestazioni e un’alta qualità dell’immagine grazie a una piattaforma hardware basata su piattaforma AMD.

Lenovo Legion Go sfida i competior e punta su Ryzen Z1 Extreme e display da 8,8″

Le caratteristiche di Lenovo Legion Go sono ormai note, i suoi punti forti sono il processore AMD Ryzen Z1 Extreme e il generoso display Lenovo PureSight Gaming da ben 8.8 pollici. Il pannello utilizzato dal produttore è un top di gamma, supporta una risoluzione a 1600P con refresh sino a 144 Hz e allo stesso tempo garantisce una copertura DCI-P3 del 97% con luminosità di picco a 500 nit.

A bordo troviamo poi i joystick Legion TrueStrike, con hall effect anti-drift e soprattutto rimovibili per consentire una maggiore flessibilità negli stili di gioco, oltre ad abilitare la modalità FPS per i titoli che chiedono una spinta maggiore. La console Lenovo permette un controllo completo, integrando diversi altri comandi: trackpad integrato, D-pad, una rotella del mouse angolata e un totale di 10 pulsanti mappabili sul fronte dorsale, grilletti e pulsanti nell’impugnatura.

Lenovo Legion Go sembra avere quindi tutto quello che ci serve, compresa una buona autonomia garantita dalla batteria da 49,2 WHr e dal supporto alla tecnologia Super Rapid Charge, consentendo alla batteria di ricaricarsi fino al 70% in appena mezz’ora. Tornando all’hardware, insieme al Ryzen Z1 Extreme troviamo sino a 16 GB di RAM LPDDR5X da 7.500 MT/s, un SSD PCI-E Gen 4.0 da 1 TB e uno slot micro-SD che garantisce un’ulteriore espansione dello storage di 2 TB.

Per concretizzare il tutto e tradurlo in un’esperienza di gioco completa, Lenovo ha sviluppato l’applicazione Legion Space, una soluzione che consente agli utenti di accedere rapidamente a tutte le piattaforme di gioco e agli store online, visualizzare tutti i giochi installati localmente e persino acquistare giochi tramite Legion Game Store in collaborazione con Xbox Game Pass Ultimate.

Disponibilità e prezzo

Lenovo Legion Go sarà disponibile sul sito ufficiale del produttore dal 20 novembre con un prezzo di partenza di 799 euro, molto presto anche su Amazon Italia.

