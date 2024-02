In questi giorni sono emerse indiscrezioni circa i presunti piani di Microsoft per i giochi esclusivi per la sua console Xbox.

Secondo le voci di corridoio il colosso di Redmond si starebbe preparando a portare giochi come Starfield, Hi-Fi Rush, Sea of Thieves e il prossimo gioco di Indiana Jones su PlayStation 5 e Nintendo Switch. Ora Microsoft ha programmato un importante annuncio per chiarire come stanno effettivamente le cose.

Phil Spencer, CEO di Microsoft Gaming, ha annunciato su X che la società ha pianificato un evento per la prossima settimana, in modo da condividere maggiori dettagli sulla sua visione per il futuro di Xbox.

We're listening and we hear you. We've been planning a business update event for next week, where we look forward to sharing more details with you about our vision for the future of Xbox. Stay tuned. — Phil Spencer (@XboxP3) February 5, 2024

Secondo alcune indiscrezioni giunte all’orecchio di The Verge, Microsoft avrebbe originariamente pianificato questo aggiornamento per la fine di questo mese, insieme all’annuncio di Hi-Fi Rush per PS5 e Nintendo Switch, ma dopo i rumor degli ultimi giorni, Microsoft avrebbe deciso di rispondere con l’evento programmato per la prossima settimana.

Microsoft dovrà chiarire la situazione e spiegare la sua nuova strategia per quanto riguarda il futuro di Xbox dopo l’acquisizione di Activision Blizzard al prezzo di 68,7 miliardi di dollari.

