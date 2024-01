Negli scorsi giorni, Garmin ha rilasciato vari aggiornamenti software in beta per diversi suoi smartwatch. Terminato il precedente ciclo di sviluppo con la distribuzione dell’ultimo major update a inizio dicembre, il produttore sta lavorando su diverse nuove funzioni per le recenti serie Garmin Forerunner (255, 955 e 965, per ora è escluso il 265, stranamente), per i Fenix 7 ed Epix Pro, Enduro 2, Quatix 7 e MARQ 2 (non Aviator). In attesa del rilascio della versione stabile, che ci aspettiamo arrivi entro marzo considerando la nuova suddivisione trimestrale del programma di aggiornamenti di Garmin, scopriamo intanto cosa c’è di nuovo.

Cosa c’è di nuovo nel primo major update del 2024 per gli sportwatch Garmin

Garmin Forerunner 265 a parte, che per qualche motivo non è stato ancora elencato fra gli smartwatch compatibili coi nuovi aggiornamenti in questione, sono interessati praticamente tutti i più recenti sportwatch dell’azienda. A seguire le versioni per ciascuna serie interessata:

serie Garmin Fenix 7 e 7 Pro, Epix e Epix Pro, Enduro 2, Quatic e MARQ Gen 2 (non Tactix e Aviator Gen2): versione beta 16.10 ;

; serie Garmin Forerunner 255, 955 e 965: versione beta 18.12.

Fra le varie novità e correzioni introdotte, ce ne sono alcune più interessanti, legate a nuove funzioni inedite. È il caso ad esempio il database delle piste da corsa, una funzione lanciata circa un anno fa da Apple con watchOS 9.2 negli USA, poi estesa anche ad altri paesi, fra cui il nostro, in grado di rilevare le piste e fornire dei dati più accurati. La stessa cosa l’ha fatta Garmin, creando una propria raccolta di tracce (quelle da 400 metri sarebbero oltre 11.000 in tutto il mondo) in espansione. Da una prova di DC Rainmaker con un Garmin Forerunner 965, sembra funzionare già bene.

Altrettanto interessanti per chi pratica triathlon sono le transizioni automatiche, che permettono cioè di non dover toccare nulla per passare da un’attività all’altra. Mentre se si attiva per sbaglio un Lap (la funzione che permette di passare da un intervallo all’altro negli allenamenti pianificati o di avviare un timer interno all’attività sportiva che si sta registrando), spunta ora l’opzione per annullarlo, al massimo entro 10 secondi. Per ora non riguarda tuttavia i lap automatici.

Oltre al salto con la corda, una nuova attività introdotta, il coach del sonno è un’altra novità inclusa nel primo aggiornamento dell’anno di Garmin, una funzione già presente su Venu 3 e Vivoactive 5, che fornisce in sostanza dei consigli sulla quantità di sonno necessaria in base al proprio storico di registrazioni.

A seguire il changelog completo della versione 16.10:

Added automatic activity type detection within multisport activities.

Added CIQ System7.

Added Jump Rope activity.

Added quick flashlight control when using double-tap LIGHT to enable the LED flashlight, for models with this hardware.

Added Sleep Coach widget glance.

Added support for Male audio prompts.

Added the lost phone during activity feature and turned it on by default.

Added database of 400m running tracks all over the world.

Added the ability to double-tap the screen in golf green view to mark your current position as the hole location, if you are standing on the green.

Fixed bug where sleep mode would end too early overnight during Daylight Savings Time changes.

Fixed bug with “Footpod Connected” banner showing when paired to HRM strap.

Fixed issue where navigation could incorrectly also include a straight-line routing back to start

Fixed issue where primary race widget would not show results of race completed earlier in the day.

Fixed issue where Spotify shuffle and repeat controls would not work.

Fixed issue with error icon incorrectly drawing next to the smart notification widget glance.

Fixed issue with some widget glance folder views when in large font mode.

Fixed potential issue with temperature data fields on CIQ watch faces.

Fixed potential shutdown when listening to music during an activity.

Fixed potential shutdown with CIQ widget glances.

Fixed widget glance folder view for Fish Forecast widget.

Improved incident detection not supported banner to only show once per power cycle of the device.

Improved Max Heart Rate prompt.

Improved scaling on elevation charts to show more variation in elevation where it previously looked flat.

Improved weather to not show misleading information if it’s older than an hour.

Questo è invece il changelog della versione beta 18.12 dei Garmin Forerunner:

Adds Auto Activity Detect transition for multisport profiles.

Adds Lap Undo.

Adds Sleep Coach glance.

Adds database of 400m running tracks all over the world.

Adds Jump Rope activity profile.

Improved turn point course navigation.

Improved headset compatibility.

Fixed strength profile set weight now remembered in structured workout.

Fixed backlight brightness level when using real time settings.

Fixed truncated text on map navigation data fields.

Fixed touch screen settings when in sleep mode.

Various bug fixes and improvements.

Maggiori informazioni sugli aggiornamenti degli smartwatch interessati (Garmin Forerunner 255, 955 e 965, Fenix 7 e 7 Pro ed Epix Pro, Enduro 2, Quatix 7 e MARQ 2, ma non Aviator) contenenti anche novità più marginali e correzioni varie sono reperibili nelle relative discussioni del forum di Garmin e nella sezione riservata al programma beta. Per il rilascio delle versioni stabili e scaricabili da tutti, come anticipato, bisogna pazientare ancora alcune settimane, aggiornamenti che saranno in ogni caso scaricabili dall’app companion Garmin Connect, tramite il software per PC Garmin Express o direttamente dagli orologi stessi accedendo alla pagina “Aggiornamento software” dal menu Sistema delle Impostazioni.

