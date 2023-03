Il Katana di MSI è da sempre una delle linee forti del produttore, è la serie che strizza l’occhio a chi punta tuto sulle prestazioni. Nel corso di questi anni è sempre stato un best seller nelle nostre guide, nei vari giorni evento dei vari rivenditori, si è sempre contraddistinto per uno street price accattivante. Il nuovo MSI Katana 15 si rimette in gioco con un grande aggiornamento, sia dentro che fuori.

MSI Katana 15 design

Se ad una prima occhiata può sembrare un classico notebook gaming, in realtà al secondo sguardo sarà possibile notare una quantità di rifiniture e dettagli sulla scocca davvero interessanti e che spesso sono impossibili da trovare su questa categoria di prodotti. La prima nota di merito MSI Katana 15 se la prende per la sua costruzione, è assemblato davvero bene ed anche smontarlo per accedere alle componenti interne è davvero semplicismo.

Si smonta in due minuti ed è possibile aggiornare la RAM, il modulo SSD M.2 (con un secondo slot libero) e la scheda Wi-Fi. Per quanto riguarda la dissipazione ci sono parecchie heat pipe di ottima qualità, tre radiatori con due ventole con airflow ben veicolato, i piedini lo tengono ben rialzato dalle superfici ed è importantissimo. Ottimo anche il comparto connessioni con la presenza di parecchie porte: 1 USB-C 3.2 Gen2, 2 USB-A 3.2 Gen1, 1 USB-A 2.0, 1 HDMI, 1 RJ45 ed infine Jack audio.

Le dimensioni complessive del Katana 15 si sono ridotte un po’ grazie alle cornici più sottili, una miglior ottimizzazione degli spazi, il peso va ancora oltre i 2 Kg ma per un notebook gaming da 15,6″ è normale che sia così, in particolare se pensato ed ingegnerizzato ben come questo MSI. In ogni caso, soggettività a parte, questo Katana 15 risulta bello, rifinito nei dettagli ma senza rinunciare ad essere completo.

MSI Katana 15 tastiera e trackpad

Anche la tastiera di questo MSI Katana 15 è migliorata tanto. Scrivere testi lunghi con questo notebook è molto ma molto piacevole, ha un look estetico accattivante in pieno stile gaming ed in più il grip sul keycaps è valido. I tasti sono ben distanziati pur includendo il tastierino numerico tanto richiesto, la loro costruzione è solida. La battitura veloce è garantita dalla corsa fluida, anche la stabilità della tastiera contribuisce a rendere la digitazione indolore. Il rimbalzo è rapido, la pressione da effettuare non è eccessiva, tutto questo aumenta non solo il piacere di scrittura ma anche le sessioni di gioco.

Nota di merito per WASD che si fa notare grazie alla presenza di keycaps semi trasparenti molto belli esteticamente, seconda nota di merito anche per il sound chiuso e netto. Il trackpad non è enorme ma è ben proporzionato per non dare fastidio nelle sessioni di gioco e per essere un valido supporto nelle operazioni quotidiane o di lavoro. Il click è valido, la precisione è impeccabile. Peccato per le dimensioni contenute.

MSI Katana 15 display e audio

Bel salto in avanti anche per il display di Katana 15, non tanto in termini di risoluzione che resta FullHD 1920 x 1080 con finitura opaca o in termini di refresh rate che è di 144 Hz ma proprio per la qualità del pannello in sé per sé. Il display è ha una riproduzione dei colori vivace ed adatta al consumo di contenuti multimediali da Netflix o Amazon Prime Video. La luminosità massima non è altissima ma va benissimo per poter giocare o produrre in tranquillità, il merito è anche della omogeneità del display che non presenta nessun problema, HWiNFO mostra la data di produzione del pannello ed è fortunatamente recente.

Nota di merito per la presenza del MUX Switch, lo menzioniamo qui perché permetterà di sfruttare la piena potenza della RTX 4070 sia su monitor esterni che sul pannello già montato, abbiamo già parlato parecchie volte dell’importanza del MUX Switch e trovarlo fa sempre piacere ed è segno che nulla è stato lasciato al caso.

Sono due gli speaker di sistema certificati Hi-RES che provano a restituire il classico effetto stereo con buoni risultati per essere un notebook gaming, c’è da ammettere che gli alti si fanno sentire, i medi si perdono un po’ mentre i bassi rispondono presente.

MSI Katana 15 scheda tecnica

MSI Katana 15 integra la nuova NVIDIA RTX 4070 con 4698 Cuda core, Tensor core di quarta generazione, RT core di terza generazione proprio secondo i dettagli di Ada Lovelace. Ecco le specifiche tecniche di MSI Katana 15:

Processore Intel Core i7 12650H 10 core 16 thread, 4.7 GHz max 115 W

NVIDIA GeForce RTX 4070 115 W

16 GB RAM DDR5

1 TB SSD NVMe PCIe 4.0

Display 15,6″ opaco FHD 1920 x 1080 144 Hz

2 speaker

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

2 USB-A 3.2 Gen 1

USB-A 2.0

1 USB-C 3.2 Gen 2

1 RJ

Jack audio 3,5 mm combo

Batteria 53,5 Wh

Webcam 720p

MSI Katana 15 prestazioni

Interessante la combinazione del Core i7 di dodicesima generazione con la RTX 4070, tra la dodicesima e la tredicesima generazione di Intel non cambia tantissimo ed in questo modo MSI è riuscita a contenere un po’ l’aumento di prezzo di un notebook con RTX 4070. Di fatto, il Katana 15 sotto il punto di vista delle prestazioni CPU offre la solita conferma, il Core i7 viene gestito alla grande e fa viaggiare decisamente bene questo notebook.

MSI Katana 15 con Windows 11 funziona benissimo grazie al thread director che distribuisce il carico di lavoro tra e core e p core, nella vita di tutti i giorni, è un notebook che si presta benissimo al lavoro bello inteso sia sotto il profilo CPU e che GPU. Con queste prestazioni dovute alla combinazione Intel + NVIDIA si sta abbondantemente coperti, chi lavora con foto e video, chi con le app della suite Autodesk, chi lavora nel campo ingegneristico, chi modella in 3D, chi lavora nel campo della musica, chi lavora con il codice, chi fa streaming, chi fa ricerca e studio. Chiaro, le prestazioni non sono un problema qui con il Katana 15.

Il segreto di questa solidità nelle prestazioni è nel sistema di dissipazione che permette al processore Core i7 di non superare mai i 82° che non sono pochi, per carità, ma che permettono comunque di gestire operazioni a lungo termine senza andare in surriscaldamento eccessivo. La RTX 4070 è fantastica dal punto di vista termico, mai oltre i 70°. Le ventole si sentono ma danno realmente fastidio solo quando girano al massimo, durante un utilizzo quotidiano sono molto silenziose e si possono gestire bene tutti i vari profili.

MSI Katana 15 gaming

La combo RTX 4070, Core i7 + display FHD a 144 HZ è quella giusta. Per chi vuole andare di competitivo, questa macchina è assolutamente in grado di generare tutti i frame del caso nei giochi più leggeri come CSGO, Valorant, Apex e così via. Il miglioramento è nei Tripla A con Ray Tracing e DLSS 3, MSI Katana 15 permette di giocare a dettagli Ultra con Frame Generator attivo e stare sempre abbondantemente sopra i 90 fps anche nei titoli mattone come Cyberpunk 2077 tutto maxato con RTX su Ultra.

Trovando il set up perfetto in termini di dettagli attivi o meno, Ray tracing on/off e tutti i vari livelli di DLSS 3 e Frame Generator si può raggiungere il frame rate desiderato molto semplicemente sia in FHD che QHD. Il QHD richiede però un utilizzo massiccio del DLSS 3 + FG (Frame Generator) sui titoli più duri, la differenza rispetto ad una RTX 3070 della precedente generazione è quasi tutta nel DLSS 3 + FG e nei consumi/temperature molto più bassi sulla serie 4000 di NVIDIA rispetto alla serie 3000.

MSI Katana 15 benchmark

Ecco i risultati dei benchmark di MSI Katana 15 nella configurazione con Intel Core i7 12650H e RTX 4070. I valori riscontrati sono assolutamente ottimi sia sotto il profilo della CPU ed anche lato GPU con la RTX 4070 che in produttività da una bella spinta in ambito 3D assolutamente indispensabile.

MSI Katana 15 software

Il software di controllo MSI Center è completo, c’è la possibilità di impostare vari profili di utilizzo con una semplice interfaccia per regolare la spinta (anche in overclock) di CPU e GPU con relativa velocità delle ventole. Non solo, MSI ha anche pensato ad una soluzione intuitiva per utilizzare le app Android su Windows 11 con un tool integrato di emulazione che ha anche il Play Store installato. Si chiama MSI App Player ed è un tool completo, dedicato al gaming ma funziona per tutto, si possono anche installare gli apk con semplicità.

MSI Katana 15 autonomia

MSI ha inserito una batteria non enorme ma adeguata in Stealth 15m, la capacità della batteria è da 53.5 Wh ma come da tradizione, l’autonomia non può essere il suo forte. Quasi impossibile coprire la giornata lavorativa se non giocando con le impostazioni di risparmio energetico, c’è sempre bisogno di portare in giro l’alimentatore da 200 W. In 30 minuti l’alimentatore da 200 W riesce a ricaricare poco meno del 40%. In particolare con una luminosità del 60% ed un volume audio impostato al 60% MSI Katana 15 raggiunge questi risultati di autonomia reale:

MSI Katana 15 conclusioni

MSI Katana 15 è migliorato in tutto alzando ancora di più l’asticella della linea best seller che accontenta un po’ tutti. Esteticamente è stato fatto un lavoro di precisione con tanti dettagli e rifiniture che prima semplicemente erano relegate a prodotti di fascia ancora più alta, all’interno invece si punta sempre ad un sistema di dissipazione adeguato alla base hardware potente con nessun compromesso sulla capacità di aggiornare SSD, RAM e modulo Wi-Fi.

Interessante la combinazione della CPU Intel Core di dodicesima generazione con la next gen delle GPU NVIDIA RTX 4070, è una mossa votata a cercare di contenere i costi della macchina che come da un po’ di tempo a questa parte, sono purtroppo alti dovunque (2299 Euro per la versione con 4070). MSI però a differenza della concorrenza ha disponibilità prodotto, ha le scorte, si trovano facilmente e spesso vanno anche in offerta riuscendo ad accontentare l’appassionato e chi vuole puntare al risparmio.

Prezzo a parte, MSI ha lavorato migliorando dove possibile il suo Katana 15 e poi ha studiato bene come integrare la novità del momento, la RTX 4070 che grazie al DLSS 3 e il Frame Generator permette un buon distacco di prestazioni dalla precedente generazione ma con un importante calo delle temperature e dei consumi. In più, il Katana 15 è anche una macchina da lavoro che spinge e spinge parecchio, è un notebook tuttofare che può essere una scelta più che sensata per tutti.

