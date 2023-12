Il CES 2024 è alle porte e come tutti gli anni Intel sarà protagonista con diverse novità per il mondo PC consumer, sia in ambito desktop che notebook. Tra le “attrazioni” dello stand Intel ci sarà sicuramente la recente piattaforma per notebook Meteor Lake, con i processori Core Ultra e il nuovo ecosistema di portatili di ultima generazione proposti dai vari partner OEM; ma non è tutto. Le CPU Core Ultra, già annunciate lo scorso 14 dicembre, non saranno infatti l’unica novità del colosso di Santa Clara che, come confermato in diverse occasioni, utilizzerà la vetrina del CES di Las Vegas per il lancio dei processori desktop Core 14a gen a basso consumo (non K per intenderci) e dei modelli per notebook Core 14a gen serie H.

Intel Core 14a gen desktop: tutti i modelli con TDP di 65 watt e 35 watt

Nelle scorse settimane le indiscrezioni sulla gamma Core 14a gen desktop e mobile non sono mancate; molti partner hanno già svelato i primi dettagli sui notebook Core 14a gen serie H (vedi l’MSI Titan 18 HX ad esempio), mentre i modelli desktop a basso consumo hanno fatto capolino su diverse piattaforme di benchmark sparse per la rete. Rimanendo in ambito desktop, in queste ore è emersa quella che sembra a tutti gli effetti la gamma completa di CPU Core 14a gen, per essere chiari tutti quei modelli che non rientrano nella linea Core K da 125 watt, annunciata da Intel a ottobre.

Stando alle informazioni trapelate da varie fonti, l’azienda di Pat Gelsinger presenterà non meno di 15 nuovi modelli, divisi tra CPU con TDP da 65 watt e e 35 watt (serie T). Come visto per prodotti come il Core i9-14900K e il Core i7-14700K, non ci saranno novità a livello di architettura, bensì un incremento delle frequenze di clock che, a parità di core rispetto ai modelli Core 13a gen, garantirà un incremento delle prestazioni; fa eccezione la variante a basso consumo del Core i7-14700 che, se paragonato al suo predecessore Core i7-13700, risulta “migliorato” vista l’aggiunta di 4 E-Core.

I processori Intel Core 14a gen sono realizzati su nodo produttivo Intel 7 (ex 10 nm) e utilizzano la stessa architettura ibrida vista sui modelli di precedente generazione; a bordo troviamo P-Core Raptor Cove ed E-Core Gracemont Enhanced, è previsto il doppio supporto DDR4/DDR5, compatibilità PCI-E 5.0 e una grafica integrata UHD (dove disponibile). Riguardo le frequenze di clock, i modelli più spinti Core i9 potrebbero raggiungere i 5,8 GHz con TDP impostato a 65 watt, mentre i modelli Core T da 35 watt garantiranno un Boost Clock di 5,5 GHz in base al modello.

Ricordando che si tratta di informazioni non ancora ufficiali e da confermare, è verosimile che i prezzi di listino dei nuovi modelli Intel Core 14a gen desktop rimarranno invariati, come del resto è avvenuto per i tre processori già annunciati a ottobre (Core i9-14900K, Core i7-14700K e Core i5-14600K).

Intel Core 14a gen Raptor Lake Refresh – Modelli a basso consumo

Intel Core i9-14900: 24C/32T – 2,0/5,8 GHz – 36 MB L3 – 65W – 549 dollari

Intel Core i9-14900T: 24C/32T – 1,11/5,5 GHz – 36 MB L3 – 35W – 549 dollari

Intel Core i7-14700: 20C/28T – 2.1/5,4 GHz – 33 MB L3 – 65W – 384 dollari

Intel Core i7-14700T: 20C/28T – 1,3/5,2 GHz – 33 MB L3 – 35W – 384 dollari

Intel Core i5-14600: 14C/20T – 2,7/5,2 GHz – 24 MB L3 – 65W – 255 dollari

Intel Core i5-14500: 14C/20T – 2,6/5,0 GHz – 24 MB L3 – 65W – 232 dollari

Intel Core i5-14500T: 14C/20T – 1,7/4,8 GHz – 24 MB L3 – 35W – 232 dollari

Intel Core i5-14400: 10C/16T – 2,5/4,7 GHz – 20 MB L3 – 65W – 221 dollari

Intel Core i5-14400F: 10C/16T – 2,5/4,7 GHz – 20 MB L3 – 65W – 196 dollari

Intel Core i5-14400T: 10C/16T – 1,5/4,5 GHz – 20 MB L3 – 35W – 196 dollari

Intel Core i3-14100: 4C/8T – 3,5/4,7 GHz – 12 MB L3 – 60W – 134 dollari

Intel Core i3-14100F: 4C/8T – 3,5/4,7 GHz – 12 MB L3 – 54W – 109 dollari

Intel Core i3-14100T: 4C/8T – 2,7/4,4 GHz – 12 MB L3 – 35W – 109 dollari

Intel 300: 2C/4T – 3,9 GHz – 6 MB L3 – 46W – 79 dollari

Intel 300T: 2C/4T – 3,4 GHz – 6 MB L3 – 35W – 79 dollari

