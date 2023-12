MSI ha svelato, presumiamo per errore, il suo prossimo notebook di fascia enthusiast, un prodotto che punta al top delle prestazioni, ma anche a un design premium e supporto per tecnologie di ultima generazione, ovviamente spinte dall’Intelligenza Artificiale. Il nuovo arrivato è l’MSI Titan 18 HX, il primo notebook al mondo a utilizzare un pannello Mini LED da 18 pollici con risoluzione 4K e frequenza di aggiornamento a 120 Hz; l’azienda ha pubblicato un comunicato stampa sul sito ufficiale, salvo non verificare (presumiamo) che la bozza dell’articolo riportava la data di domani. Fatta questa premessa, vediamo cosa sappiamo di questo nuovo portatile top MSI Titan 18 HX.

MSI Titan 18 HX ha un display Mini LED da sogno e potenza da vendere

Ribadendo che quella di MSI è semplicemente un’anticipazione di quello che probabilmente vedremo al CES di Las Vegas a inizio gennaio, il produttore si è ben guardato dal condividere tutte le caratteristiche tecniche di questo nuovo notebook, un sistema che sarà chiaramente indirizzato al gaming senza compromessi. Oltre al display da favola, che ora vedremo, MSI Titan 18 HX vanta una piattaforma hardware da primo della classe; a bordo infatti troviamo il nuovo e inedito processore mobile Intel Core i9-14900HX e una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop (Recensione).



Nessun dettaglio relativo al reparto memoria RAM e storage SSD (presumiamo PCI-E Gen 4.0), mentre riguardo il reparto I/O l’ultima piattaforma Intel Core 14a gen garantisce WiFi 6E o WiFi 7, Thunderbolt 4, DDR5 e PCI-E 5.0, USB 3.2 Gen 2×2 20 Gbps e molto altro ancora. Tornando invece al display Mini LED da 18 pollici utilizzato da MSI, l’azienda rende noto che si tratta di un pannello prodotto da AUO con tecnologia proprietaria AmLED che dovrebbe garantire una retroilluminazione super brillante, prestazioni HDR decenti e una gamma di colori sufficientemente ampia.

Stando ai dati condivisi dal produttore, questo display vanta una luminosità di picco di oltre 1000 nit con tecnologia di controllo adattivo e certificazione VESA DisplayHDR 1000, contrasto tipico 2.000.000:1 e una copertura della gamma colori DCI-P3 al 100%, perfetta per giochi o intrattenimento grazie anche alla tecnologia True Color di MSI con calibrazione di fabbrica. MSI Titan 18 HX verrà annunciato ufficialmente al CES di Las Vegas, mentre al momento non abbiamo dettagli relativi a disponibilità e possibili configurazioni/prezzi.



MSI Titan 18 HX: Configurazione hardware e c aratteristiche tecniche display

CPU Intel Core i9-14900HX

GPU NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop

DDR5 (16/32 GB), SSD PCI-E Gen 4.0

Thunderbolt 4, WiFi di ultima generazizone

Display Mini LED da 18 pollici Tecnologia AmLED di AUO Risoluzione 3.840×2.160 pixel Frequenza di aggiornamento 120 hertz Tempo di risposta 3 millisecondi (con overdrive) Luminosità di picco 1.000 nit Certificazione VESA DisplayHDR 1000 Contrasto 2.000.000:1 Copertura 100% della gamma DCI-p3 MSI True Color Calibrazione di fabbrica

Lancio Gennaio 2024

