Torniamo ancora sull’argomento schede grafiche e in particolare sulle tanto chiacchierate NVIDIA GeForce RTX 40 SUPER, sempre più concrete dopo le ultime notizie che, da una parte vedono NVIDIA fissare un evento ufficiale al CES di Las Vegas 2024, dall’altro vengono confermate quasi definitivamente dai partner AIB dell’azienda con l’avvistamento, abbastanza sostanzioso possiamo dire, dei primi modelli custom di brand come Gigabyte ed MSI.

Anche se il condizionale è sempre d’obbligo fino a quando non ci sarà un annuncio ufficiale, sembra ormai certo che la serie NVIDIA GeForce RTX 40 SUPER sarà composta da tre nuovi modelli, rispettivamente NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER, GeForce RTX 4070 Ti SUPER e GeForce RTX 4070 SUPER. Come da tradizione NVIDIA, si tratta di schede grafiche “migliorate” rispetto ai modelli attualmente a listino, potenziate sotto il profilo della GPU o della memoria; un refresh visto anche in passato con altre linee NVIDIA GeForce e che, almeno in questo caso, serve per colmare il vuoto che potrebbe crearsi tra la serie GeForce RTX 40 “Ada Lovelace” e le prossime GeForce RTX 50 “Blackwell”.

NVIDIA GeForce RTX 40 SUPER: in arrivo moltissimi modelli custom dei partner AIB

Anche se al momento non è chiaro se NVIDIA proporrà o meno le tanto amate Founders Edition dei nuovi modelli di GPU, il produttore californiano ha confermato “quasi ufficialmente” il lancio delle RTX 40 SUPER con l’annuncio di un evento virtuale fissato per l’8 di gennaio nella cornice del CES di Las Vegas (ore 17:00 in Italia); nessun dettaglio aggiuntivo è stato divulgato, tuttavia stando alla roadmap a nostra disposizione non potrebbe arrivare niente altro che le tanto attese schede grafiche basate su architettura ADA Lovelace.



A conferma dell’imminente presentazione arrivano anche interessanti novità dal database dell’Eurasian Economic Commission (ECC), arricchito in queste ore da numerosi inediti modelli di GeForce RTX 40 SUPER del partner taiwanese Gigabyte, pronto a quanto pare con una gamma a dir poco notevole di nuove schede video. Gigabyte dovrebbe aggiornare il proprio catalogo con tutte le varianti attualmente a listino, partendo dalle top di gamma AORUS Master, passando per le varie Gigabyte Gaming, AERO, Eagle e WindForce; in totale sembra che il produttore abbia pronte 37 fiammanti GeForce RTX 40 SUPER, eccole nel dettaglio:

Gigabyte GeForce RTX 4080 SUPER

GV-N408SAORUS M-16GD (4080 SUPER AORUS Master)

GV-N408SAERO OC-16GD (4080 SUPER AERO OC)

GV-N408SAERO-16GD (4080 SUPER AERO)

GV-N408SGAMING OC-16GD (4080 SUPER Gaming OC)

GV-N408SGAMING-16GD (4080 SUPER Gaming)

GV -N408SEAGLE OC-16GD (4080 SUPER Eagle OC)

GV-N408SEAGLE-16GD (4080 SUPER Eagle)

GV-N408SWF3OC-16GD (4080 SUPER Windforce 3X OC)

GV-N408SWF3-16GD (4080 SUPER Windforce 3X)

GV-N408SWF3V2-16GD (4080 SUPER Windforce 3X V2)

Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti SUPER

GV-N407TSAORUS M-16GD (4070 Ti SUPER AORUS Master)

GV-N407TSAERO OC-16GD (4070 Ti SUPER AERO OC)

GV-N 407TSAERO-16GD (4070 Ti SUPER AERO)

GV-N407TSGAMING OC-16GD (4070 Ti SUPER Gaming OC)

GV-N407TSGAMING-16GD (4070 Ti SUPER Gaming)

GV-N407TSEAGLE OC-16GD (4070 Ti SUPER Eagle OC)

GV-N407TSEAGLE-16GD (4070 Ti SUPER Eagle)

GV-N407TSEAGLEOCICE-16GD (4070 Ti SUPER Eagle OC White)

GV-N407TSEAGLE ICE-16GD (4070 Ti SUPER Eagle White)

GV-N407TSWF3OC-1 6GD (4070 Ti SUPER Windforce 3X OC)

GV-N407TSWF3-16GD (4070 Ti SUPER Windorce 3X)

Gigabyte GeForce RTX 4070 SUPER

GV-N407SAORUS M-12GD (4070 SUPER AORUS Master)

GV-N407SAORUS E-12GD (4070 SUPER AORUS Extreme)

GV-N407SAERO OC-12GD (4070 SUPER AERO OC)

GV-N407SAERO-12GD (4070 SUPER AERO)

GV-N407SGAMING OC-12GD (4070 SUPER Gaming OC)

GV-N407SGAMING-12GD (4070 SUPER Gaming)

GV-N407SEAGLE OC-12GD (4070 SUPER Eagle OC)

GV – N407SEAGLE-12GD (4070 SUPER Eagle)

GV-N407SEAGLEOC ICE-12GD (4070 SUPER Eagle OC White)

GV-N407SEAGLE ICE-12GD (4070 SUPER Eagle White)

GV-N407SWF3OC-12GD (4070 SUPER Windforce 3X OC)

GV-N407SWF3-12GD (4070 SUPER Windforce 3X)

GV-N4070AERO OCV2-12GD (4070 SUPER AERO OC V2)

GV-N4070AEROV2-12GD (4070 SUPER AERO V2)

GV- N4070GAMING OCV2-12GD (4070 SUPER Gaming OC V2)

GV-N4070GAMINGV2-12GD (4070 SUPER Gaming V2)

Se questo non dovesse bastare, Gigabyte ha confermato anche l’arrivo della GeForce RTX 3050 6 GB, scheda pensata per la fascia bassa ma basata invece su architettura Ampere di precedente generazione; in questo caso i modelli custom in arrivo sarebbero sei. Tornando invece alle GeForce RTX 40 SUPER, un’ulteriore e definitiva conferma sulle nuove schede NVIDIA arriva dai primi placeholder di rivenditori europei che in queste ore si stanno già preparando al lancio ufficiale.

Nel dettaglio alcuni shop svizzeri hanno erroneamente messo online le pagine di diversi modelli custom di GeForce RTX 40 targate MSI, con tanto di prezzi che però al momento ci interessano poco. Al pari di Gigabyte, anche MSI è pronta con diverse proposte divise nelle varie linee presenti a listino, rispettivamente MSI SUPRIM X, Gaming X, Ventus 3X e Ventus 2X:

MSI GeForce RTX 4080 SUPER 16G SUPRIM X

MSI GeForce RTX 4080 SUPER 16G GAMING X SLIM WHITE

MSI GeForce RTX 4080 SUPER 16G GAMING X SLIM

MSI GeForce RTX 4080 SUPER 16G VENTUS 3X OC

MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G GAMING X SLIM WHITE

MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G GAMING X SLIM

MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G VENTUS 2X WHITE OC

MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G VENTUS 2X OC

MSI GeForce RTX 4070 SUPER 12G GAMING X SLIM WHITE

MSI GeForce RTX 4070 SUPER 12G GAMING X SLIM

MSI GeForce RTX 4070 SUPER 12G VENTUS 2X WHITE OC

MSI GeForce RTX 4070 SUPER 12G VENTUS 2X OC

In attesa di ulteriori aggiornamenti, pare ormai confermato che il lancio delle GeForce RTX 40 avverrà l’8 di gennaio al CES di Las Vegas, occasione che potrebbe vedere il competitor AMD annunciare a sua volta tre nuovi modelli della serie Radeon RX 7000 (ne abbiamo parlato qui).

Caratteristiche tecniche presunte NVIDIA GeForce RTX 40 SUPER

NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

Architettura Ada Lovelace

Processo produttivo TSMC

GPU AD103-400

Cuda Core 10.240

Memoria 16 GB o 20 GB

Tipologia memoria GDDR6X

Interfaccia memoria 256 o 320 bit

Interfaccia PCI-E Gen 4.0

HDMI 2.1 e Display Port 1.4a

TBP 320 W

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

Architettura Ada Lovelace

Processo produttivo TSMC

GPU AD102-175 o AD103-275

Cuda Core 8.448

Memoria 12 GB o 16 GB

Tipologia memoria GDDR6X

Interfaccia memoria 192 o 256 bit

Interfaccia PCI-E Gen 4.0

HDMI 2.1 e Display Port 1.4a

TBP 285 W

NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER

Architettura Ada Lovelace

Processo produttivo TSMC

GPU AD104-350 o AD103-175

Cuda Core 7.168

Memoria 12 GB

Tipologia memoria GDDR6X

Interfaccia memoria 192 bit

Interfaccia PCI-E Gen 4.0

HDMI 2.1 e Display Port 1.4a

TBP 220 W

