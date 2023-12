NVIDIA ha da poco celebrato il traguardo dei 500 giochi e applicazioni che supportano il ray-tracing e di conseguenza le funzionalità delle schede grafiche GeForce RTX; un risultato sicuramente degno di nota che a breve sarà ulteriormente rimarcato dall’arrivo di nuovi modelli della serie GeForce RTX 40 SUPER ma non solo. Questo è quanto emerge dalle ultime indiscrezioni provenienti dalla rete che, oltre alle probabili GeForce RTX 4070 Ti/RTX 4080 SUPER (da confermare) e alla tanto discussa GeForce RTX 4090D per il mercato cinese, a sorpresa puntano su un ulteriore modello che va a rispolverare l’architettura Ampere: si tratta di un’ipotetica GeForce RTX 3050 6 GB.

NVIDIA pensa ai gamer attenti al budget con la GeForce RTX 3050 6 GB

Secondo quanto riportato dai colleghi di videocardz, fonti vicine a NVIDIA confermano che l’azienda californiana stia preparando una scheda grafica per la fascia bassa e in particolare per i gamer che guardano al budget per giocare a 1080P senza particolari pretese. L’inedito modello dovrebbe essere un’ulteriore variante della GeForce RTX 3050, rivisitata in questa occasione nel reparto memoria con un quantitativo di 6 GB in luogo degli 8 GB dell’attuale versione in commercio.

Tenendo presente che si tratta di una notizia da confermare, pare che questo possibile annuncio sia da ricondurre alla concorrenza interna creata dalla GeForce RTX 3050 8 GB rispetto alla GeForce RTX 4060 8 GB, sulla carta molto vicine in quanto a specifiche. In caso venga confermata, non sappiamo come sarà accolta questa GPU, soprattutto perché si vocifera che possa prendere il posto dell’attuale GeForce RTX 3050 8 GB (vedremo inoltre a che prezzo). Ma come potrebbe essere la “nuova” GeForce RTX 3050 6 GB?

In attesa di ulteriori indicazioni da parte del produttore statunitense, a oggi non possiamo confermare quale configurazione possa utilizzare NVIDIA per la GPU; la GeForce RTX 3050 8 GB è dotata di un chip Ampere GA106 con 2.560 Cuda Core abbinata a memorie GDDR6 da 14 Gbps su bus a 128 bit, ma non si può escludere una variante a 2.304 Cuda Core, sicuramente “più logica” se pensiamo a quanto detto sopra (vedi concorrenza interna). Riguardo la VRAM, i 6 GB GDDR6 potrebbero abbinarsi a un’interfaccia a 192 o 96 bit (più probabile), una cambiamento che, dati alla mano, potrebbe “distaccare” in modo più marcato la GeForce RTX 3050 dalla più recente GeForce RTX 4060 8 GB. Ciliegina sulla torta, l’inedito modello potrebbe sostituire del tutto quello attuale da 8 GB che, inevitabilmente, andrebbe in pensione.

NVIDIA GeForce RTX 3050 6 GB – Caratteristiche tecniche presunte

GPU: NVIDIA GA106 o GA107

Cuda Core: 2560 0 2.304

Memoria: 6 GB GDDR6

Frequenza memoria: 14 Gbps

Bus memoria: 96 o 192 bit

TBP: 110-130 watt

Interfaccia: PCI-E 4.0 x4?

Potrebbe interessarti anche Migliori Notebook NVIDIA GeForce RTX: perché sceglierli e quali sono i top di Dicembre 2023, NVIDIA da record: 18 miliardi di dollari di fatturato nel Q3 grazie ai chip AI, NVIDIA annuncia un evento per il CES 2024: GeForce RTX 40 SUPER in arrivo? e MSI GeForce RTX 3050 VENTUS 2X XS 8G OC a 267 euro su Amazon