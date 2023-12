AMD potrebbe ampliare presto la gamma di schede grafiche Radeon RX 7000 con tre nuovi prodotti che, se confermati, andrebbero a posizionarsi direttamente nella fascia media del segmento consumer gaming; i presunti modelli sono comparsi nelle ultime ore sul database dell’Eurasian Economic Commission (ECC), segno che qualcosa si sta muovendo in casa AMD e dei partner AIB dell’azienda di Sunnyvale.

Nell’ultimo periodo l’attenzione del mercato schede video è stata catturata dalle imminenti NVIDIA GeForce RTX 40 SUPER, prodotti confermati ormai in via ufficiosa e attesi sul mercato entro il mese di gennaio 2024 (ne abbiamo parlato qui). In attesa di ulteriori aggiornamenti, quella dell’azienda di Lisa Su risulterebbe a questo punto una vera e propria “risposta” al competitor, se non per fascia di prezzo quantomeno per numero di novità; al contrario di AMD infatti, NVIDIA con le GeForce RTX 40 SUPER mira al segmento di fascia alta e medio-alta, offrendo tra le altre cose una GeForce RTX 4080 SUPER che diverrà il nuovo punto di riferimento nel segmento PC gaming di fascia top.

AMD Radeon RX 7600 XT, RX 7700 ed RX 7800 potrebbero arrivare presto (CES 2024?)

I dati pubblicati sul database dell’EEC non sono sempre completi (al contrario), risultando però affidabili per quanto concerne il nome di nuovi prodotti consumer in arrivo. Detto questo, considerando anche rumor provenienti da fonti diverse, è molto probabile che AMD stia preparando il lancio di tre nuovi modelli della serie Radeon RX 7000, nel dettaglio Radeon RX 7600 XT, Radeon RX 7700 e Radeon RX 7800. A oggi una Radeon RX 7800 XT è considerata una delle migliori medio-gamma, quindi le inedite GPU AMD si collocheranno inevitabilmente al di sotto di questo segmento di mercato.

Sigle a parte, non è emersa alcuna indicazione o dettaglio di tipo tecnico che ci permetta di fare previsioni o particolari considerazioni; è certo però che la Radeon RX 7600 XT migliorerà le specifiche dell’attuale Radeon RX 7600 (ne avevamo già parlato) mentre Radeon RX 7700 e Radeon RX 7800, rappresenteranno versioni leggermente depotenziate di Radeon RX 7700 XT e Radeon 7800 XT. Non sappiamo se il produttore agirà solo su GPU, numero di Compute Unit e Stream Processor o anche sul reparto VRAM, quello che possiamo fare al momento sono delle previsioni in base alla scheda tecnica dei modelli sopraccitati presenti a listino, unendo insieme i vari punti di rumor e leak emersi nelle ultime settimane.



Rimanendo in attesa di qualche indicazione da parte della diretta interessata, cerchiamo di rimettere insieme quelle che potrebbero essere le schede tecniche dei nuovi modelli Radeon RX 7000, prodotti che non escludiamo di vedere in anteprima al CES di Las Vegas.

AMD Radeon RX 7800 – Caratteristiche tecniche presunte

Architettura RDNA3

Processo produttivo TSMC 5nm (GPU) 6nm (memorie)

Compute Unit <60

Stream Processor <3.840

Memoria 12/16 GB GDDR6

Interfaccia memoria 256 bit

Infinity Cache (2a gen)

Interfaccia PCI-E (Gen 4.0 x16)

HDMI 2.1, Display Port 2.1

AMD Radeon RX 7700 – Caratteristiche tecniche presunte

Architettura RDNA3

Processo produttivo TSMC 5nm (GPU) 6nm (memorie)

Compute Unit <54

Stream Processor <3456

Memoria 12 GB GDDR6

Interfaccia memoria 192 bit

Infinity Cache (2a gen)

Interfaccia PCI-E (Gen 4.0 x16)

HDMI 2.1, Display Port 2.1

AMD Radeon RX 7600 XT – Caratteristiche tecniche presunte

Architettura RDNA3

Processo produttivo 6nm TSMC

Compute Unit >32

Stream Processor >2.048

Memoria >8GB GDDR6 (12/16 GB)

Interfaccia memoria 128 bit

Infinity Cache (2a gen)

Interfaccia PCI-E (Gen 4.0 x8?)

HDMI 2.1, Display Port 2.1

Potrebbe interessarti anche Recensione Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC: bel colpo, la sfida è aperta, Come scegliere la scheda video nel 2023: la guida pratica, Migliori schede video di Dicembre 2023: ecco le migliori che abbiamo selezionato