Le NVIDIA GeForce RTX 50 tornano sotto i riflettori dopo le ultime indiscrezioni trapelate in rete (aggiungiamo da leaker piuttosto attendibili) riguardo la prossima presunta top di gamma GeForce RTX 5090. In un periodo dell’anno sempre molto movimentato in tema di presentazioni e annunci di varia natura, NVIDIA sembra non aver preparato nulla per il segmento delle schede grafiche destinate al gaming (almeno per adesso), quindi dopo l’exploit della gamma GeForce RTX 40 Ada Lovelace l’attenzione si sposta alla prossima generazione di GPU, nome in codice Blackwell.

NVIDIA GeForce RTX 5090 potrebbe essere un altro salto epocale

Le informazioni emerse nelle ultime ore coprono diversi aspetti e risultano secondo noi abbastanza interessanti. Iniziamo con i dettagli condivisi dal leaker Kopite7kimi che (ri)confermano come NVIDIA utilizzerà le GPU Blackwell sia per il segmento gaming che per quello dei datacenter (HPC ecc); andando più nel dettaglio, le GPU consumer saranno identificate con la sigla GB2XX, mentre quelle per l’HPC con GB1XX.

Secondo Panzerfield, un altro leaker credibile attivo nella community di chiphell (sempre in prima linea per questo tipo di indiscrezioni), la prossima top di gamma NVIDIA sarà tecnicamente mostruosa, con prestazioni che potrebbero superare di oltre il 50% quelle dell’attuale GeForce RTX 4090. Prima di andare avanti coi numeri, ricordiamo che lo stesso aveva avanzato l’ipotesi di un possibile “salto” della serie di GPU di fascia media XXX04; per i meno ferrati in materia, questa (se confermata) non sarebbe una buona notizia, in quanto vorrebbe dire niente GeForce serie 5070/5070 Ti o GeForce RTX 5060 Ti (dubitiamo).

Tornando però alla presunta GeForce RTX 5090, Panzerfield nel suo ultimo report ha condiviso alcuni interessanti dati che, a differenza di altre volte, non si focalizzano sulla possibile scheda tecnica del prodotto ma sulla percentuale di miglioramento della prossima flagship NVIDIA Blackwell rispetto a quella attuale basata su architettura Ada Lovelace. Secondo quanto riportato, lo scenario che potremmo trovarci davanti alla GeForce RTX 5090 sarà questo:

+50% in fatto di densità (numero di SM/Cuda core)

+52% sulla larghezza di banda

+78% di cache L2

+15% frequenza GPU

+70% di miglioramento (si presume prestazioni)

A questo punto, ricordando che siamo ancora sul piano dei rumor, prendendo le specifiche tecnica della GeForce RTX 4090 non ci vuole molto a fare i calcoli. La prossima ammiraglia NVIDIA potrebbe integrare anche 192 Stream Processor con oltre 24.000 Cuda Core. Visto il boost clock a 2,5 GHz della RTX 4090, la frequenza boost potrebbe superare senza problemi i 2,9 GHz con picchi oltre i 3,0 GHz (questo di fabbrica). Riguardo la memoria c’è qualche dubbio in più. La serie GeForce RTX 50 dovrebbe essere la prima ad utilizzare le nuovissime GDDR7 (Samsung è già pronta ad esempio), si pensa con una velocità che potrebbe andare da 24 a 32 Gbps; anche il bus è un incognita, si era parlato di una possibile interfaccia a 512 bit, tuttavia non sono da escludere le opzioni 384/448 bit.

Con tali caratteristiche, l’inedita GeForce RTX 5090 potrebbe garantire una larghezza di banda memoria sino a 1,54TB/s. Nessun dettaglio o ipotesi sul TBP che, inutile dirlo, sarà quantomeno uguale (vedremo) o superiore a 450 watt; stessa cosa per il prezzo che, se le informazioni saranno confermate, potrebbe tranquillamente essere di 1.999 dollari. Ricordando che il lancio delle GPU Next-Gen NVIDIA al momento è previsto non prima di inizio 2025, ricapitoliamo le possibili caratteristiche di GeForce RTX 5090, confrontate con quella che sarà poi la sua antenata (RTX 4090).

NVIDIA GeForce RTX 5090 Blackwell – Possibili caratteristiche

GPU NVIDIA GB202

Streaming MultiProcessor 192

Cuda Core ~24.000

RT Core di 4a gen

Tensor Core di 5a gen

Cache L2 128 MB

Frequenza Boost ~2.900 MHz

Memoria 24/32 GB GDDR7

Velocità memoria 24/32 Gbps

BUS memoria 384/512 bit

Larghezza di banda ~1,54 TB/s

Alimentazione PCI-E 12pin

TGP => 450 watt

NVIDIA GeForce RTX 4090 Ada Lovelace – caratteristiche

GPU NVIDIA AD102

Streaming MultiProcessor 128

Cuda Core 16.384

RT Core di 3a gen 128

Tensor Core di 4a gen 512

Cache L2 72 MB

Frequenza Boost 2.500 MHz

Memoria 24 GB GDDR6X

Velocità memoria 21 Gbps

BUS memoria 384 bit

Larghezza di banda 1 TB/s

Alimentazione PCI-E 12pin

TGP 450 watt

Prezzo 1.599 dollari

