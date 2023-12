Mentre le indiscrezioni sulle tanto attese GeForce RTX 40 SUPER continuano a giungere copiose e in diverse forme, dalla rete arriva una notizia che potrebbe invece non fare piacere ai gamer che guardano fascia bassa del mercato consumer, o meglio, a tutti quegli utenti che trovano interesse nelle schede grafiche econimiche a marchio NVIDIA. Secondo quanto riportato dal forum cinese Board Channel infatti, il produttore statunitense avrebbe comunicato ai partner AIB l’intenzione di pensionare tutte le schede grafiche della serie GeForce GTX 16, per intenderci tra i prodotti più diffusi nel segmento dei PC gaming desktop di fascia bassa.

Rimanendo in tema schede video gaming, ma cambiando completamente segmento di prezzo, ci sono novità anche sul versante GeForce RTX 40 SUPER che, sempre secondo fonti cinesi vicini alla catena produttiva, a oggi dovrebbero giungere sul mercato non prima della metà di gennaio 2024.

NVIDIA GeForce GTX 16: da gennaio potrebbero non essere più prodotte

In attesa di una conferma ufficiale, o ufficiosa, da parte di NVIDIA, se le voci di corriodio saranno confermate dovremo dire addio ad alcune delle schede grafiche più vendute ed utilizzate degli ultimi anni per il gaming a 1080P; basta dare uno sguardo alle statistiche di Steam per rendersi conto del market-share della serie GeForce GTX 16 per capire di cosa stiamo parlando. I modelli che potrebbero essere abbandonati da NVIDIA, quindi non più prodotti, dovrebbero essere in totale sei, nel dettaglio: GeForce GTX 1660 SUPER, GeForce GTX 1660 Ti, GeForce GTX 1660, GeForce GTX 1650 Ti, GeForce GTX 1650 SUPER e GeForce GTX 1630.

Basate su architettura GPU Turing e realizzate su nodo produttivo a 12 nanometri, le GeForce GTX serie 16 sono caratterizzate da un buon rapporto prestazioni/prezzo, garantendo un’esperienza decente nel gaming a 1080P (medio) per tutti quegli utenti che non hanno particolari esigenze o monitor ad alte prestazioni. Allo stesso tempo, non si può negare che questa generazione stia divenendo sempre più obsoleta, mancando di importanti funzionalità richieste dalla maggior parte dei giochi (e app) di nuova generazione; per fare due esempi, di non poco conto aggiungiamo, manca il supporto per l’accelerazione ray-tracing via hardware e il supporto per la codifica AV1.

Ribadiamo che NVIDIA non ha ancora commentato la notizia, tuttavia se la fonte è attendibile (come riteniamo) ci sarà un posto da colmare nel segmento delle schede grafiche da gaming economiche, a prima vista un favore fatto a soprattutto a Intel (vedi Arc Alchemist). Passando velocemente alle novità che riguardano invece le discusse GeForce RTX 40 SUPER, fonti vicine alla catena produttiva e ai partner AIB NVIDIA affermano che NVIDIA è pronta al lancio di tre nuovi modelli ad alte prestazioni basati su architettura GPU Ada Lovelace.

I modelli a cui si fa riferimento non sono una novità, mentre a differenza di altri leak vengono indicate le possibili date di lancio per ciascun modello; eccole nel dettaglio:

NVIDIA GeForce RTX 40 SUPER (lineup) annuncio 8 gennaio

NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER – Lancio 17 gennaio

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER – Lancio 24 gennaio

NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER – Lancio 31 gennaio

Riguardo le specifiche tecniche non ci sono variazioni rilevanti rispetto a quanto trapelato finora, mentre lato prestazioni potremmo assistere a un incremento compreso tra il 5% e il 15% rispetto ai modelli attualmente a listino.

Possibili caratteristiche tecniche delle prossime GeForce RTX 40 SUPER

NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

Architettura Ada Lovelace

Processo produttivo TSMC

GPU AD103-400

Cuda Core 10.240

Memoria 16 GB o 20 GB

Tipologia memoria GDDR6X

Interfaccia memoria 256 o 320 bit

Interfaccia PCI-E Gen 4.0

HDMI 2.1 e Display Port 1.4a

TBP 320 W

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

Architettura Ada Lovelace

Processo produttivo TSMC

GPU AD102-175 o AD103-275

Cuda Core 8.448

Memoria 12 GB o 16 GB

Tipologia memoria GDDR6X

Interfaccia memoria 192 o 256 bit

Interfaccia PCI-E Gen 4.0

HDMI 2.1 e Display Port 1.4a

TBP 285 W

NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER

Architettura Ada Lovelace

Processo produttivo TSMC

GPU AD104-350 o AD103-175

Cuda Core 7.168

Memoria 12 GB

Tipologia memoria GDDR6X

Interfaccia memoria 192 bit

Interfaccia PCI-E Gen 4.0

HDMI 2.1 e Display Port 1.4a

TBP 220 W

