AMD prova a fare il colpaccio in fascia media presentando una Radeon RX 7700 XT che si mette subito a confronto con la RTX 4060 Ti mostrando i muscoli in rasterizzazione. Spoiler a parte, la rasterizzazione non è tutto, ci sono le tecnologie a supporto ed il Ray Tracing che è già uno standard.

Troppi spoiler per una semplice introduzione, questa Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC è una scheda che ha molto da dire. La potenza c’è, il controllo forse arriverà presto (FSR 3), la competizione però è forte, anche quella interna.

Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC: scheda tecnica e RDNA 3

La Radeon RX 7700 XT è basata sulla GPU Navi-32 con architettura RDNA 3. Il numero di Compute Units si ferma a 54 con 54 RT Accelerator e 108 AI Accelerator, il clock è molto più alto oltre 2,5 GHz per questa Gaming OC. 12 GB di RAM dedicata GDDR6 (192 bit), presente il nuovo encoder AV1 e la solita Infinity Cache da 48 MB.

Infine la Radeon RX 7700 XT ha un TBP di 245 W. La potenza minima richiesta per la build è un PSU da 600 W, non c’è il nuovo ingresso singolo a 16 pin ma due classici 8 pin. Le porte a disposizione sono quattro: 2 DisplayPort 2.1 + 2 HDMI 2.1.

AMD Radeon RX 7700 XT: com’è la custom Gigabyte Gaming OC

La Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC si presenta con il classico look stealth, gli RGB piazzati solo dove servono e il mix di materiali plastici e backplate in alluminio che la rendono accattivante per il gamer che vuole una scheda esteticamente bella ma che non sia eccessiva. Questa Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC è una scheda scheda che sta bene sia in un pc gaming ricco di RGB che in uno che non ha nemmeno una lucina.

La speranza di tutti è che una tripla ventola per una Radeon RX 7700 XT fosse esagerata come personalizzazione, in realtà è un bene che Gigabyte ci abbia messo impegno in questa custom, la GPU Navi-32 mossa da RDNA 3 continua a scaldare un po’ troppo, consigliata una custom ben strutturata come questa Gaming OC di Gigabyte.

Il sistema di dissipazione è affidato a ben tre ventole che fanno parte del sistema di dissipazione WINDFORCE composto da un corpo dissipante enorme ricco di heatpipe ottimizzate con un radiatore bello fitto. Il backplate della scheda è in alluminio e regala non solo tanta pulizia estetica ma anche solidità strutturale alla scheda. C’è sempre piccola apertura simil “flow through” per ottimizzare al meglio l’airflow e c’è sempre anche lo switch rapido per il dual BIOS che permette di passare al volo tra la modalità Prestazioni e la modalità Silenziosa.

In situazioni di fortissimo stress come nei benchmark, la Radeon RX 7700 XT è vicinissima ai 70-72° con un hotspot di 86°, la rumorosità della scheda è sempre accettabile, meno di 35 db grazie alle 3D Active Fans. Ovviamente dal software di controllo di Gigabyte è possibile spingere forte sulle ventole per raffreddare più velocemente l’hotspot, il vero indiziato delle schede RDNA 3. La questione delle temperature qui non è un dramma come per le sorelle maggiori ma è meglio munirsi di una buona custom silenziosa e questa Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC lo è.

Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC: build e ottimizzazioni

Abbiamo assemblato una build pronta per supportare al meglio la Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC. Partendo dalla scheda madre ci siamo affidati alla solita ASUS ROG Strix Z790, il processore non poteva che essere il potentissimo Intel Core i9 13900K dissipato da un Actic Liquid Freezer 2 ARGB da 360 mm. 32 GB di RAM DDR5 Kingston Fury a 7200 MHz, 4 Tera di SSD PCIe 4.0 per avere tutto lo spazio a disposizione per giochi e progetti pesanti. Il tutto è stato racchiuso in un case top gamma, il Lian Li O11 Dynamic Evo con mix di ventole Arctic e Noctua per veicolare al meglio l’airflow. Come PSU ASUS ROG Thor II Platinum da 1000 W anche se questa custom di Gigabyte non ha bisogno del nuovo 16 pin, bastano solo due PCIe classici.

Tra le operazioni consigliate prima di partire con la nuova Radeon RX 7700 XT ci son le solite. Check della versione del BIOS della propria scheda madre e aggiornare alla versione più recente. Ovviamente aggiornare i driver della scheda video alla versione più recente possibile, aggiornare i giochi, le applicazioni e non dimenticarsi di attivare anche il ReBar nel BIOS come consigliato da AMD.

Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC: 1440p al top ma attenzione al Ray Tracing

AMD ha posizionato la Radeon RX 7700 XT come scheda video per il 1440p maxato, questa risoluzione effettivamente sta crescendo molto nel settore del gaming, i dati di Steam vedono un +44% di passaggio al 1440p.

Ed in termini assoluti AMD ha ragione, questa Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC è un ottima scheda per giocare in 1440p maxato andando ben oltre i 60 fps stabili in praticamente ogni titolo. In termini di pura potenza di rasterizzazione, la Radeon RX 7700 XT fa assolutamente il suo lavoro anche se in alcuni titoli è necessario dove ricorrere al FSR 2.1 (purtroppo il tanto atteso FSR 3 non è ancora disponibile). Cyberpunk 2077 è un esempio emblematico, il titolo è pensatissimo ed in 1440p maxato (no Ray Tracing) si portano a casa 52 fps mentre attivando FSR si arriva a ben 109 fps.

Ritorneremo sulla rasterizzazione dopo perché lì c’è ben poco da dire, la Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC va benissimo. Le prestazioni in gaming però vengono abbattute dal Ray Tracing, dove nemmeno FSR 2.1 è in grado di migliorare la situazione. Arriverà FSR3 con Fluid Motion Frame per aumentare sensibilmente il numero degli fps ma c’è da andare cauti, i titoli supportati saranno pochissimi ed è una situazione in divenire, non è possibile dare un giudizio su cosa sarà.

In ogni caso, in Ray Tracing le prestazioni sono molto ballerine, in alcuni titoli come Spider Man Miles Morales si riesce anche a stare poco sotto i 55 fps in 1440p max mentre su un macigno come Cyberpunk 2077 con Ray Tracing Ultra (non Path Tracing) non si va oltre i 20 fps ed anche con FSR a stento si arriva a 40 fps. In più c’è da sottolineare che tra gli fps e l’esperienza di gioco c’è molta distanza. Anche in giochi dove in Ray tracing si raggiungono fps buoni come Resident Evil 4 o anche Forza Horizon 5, i problemi in gioco sono notevoli, cali di frame e lag sono ben presenti.

AMD ha battuto molto sul confronto tra la Radeon RX 7700 XT e la RTX 4060 Ti in 1440p, dal punto di vista del mercato è comprensibile, da quello di posizionamento no. NVIDIA, scelta sicuramente discutibile, posiziona la RTX 4060 Ti come scheda per il FHD RT Max grazie al DLSS 3.5 con Frame Gen. AMD posiziona in maniera più adeguata la sua Radeon RX 7700 XT per un QHD Max no RT.

Posizionamenti di comodo a parte, la sfida è sicuramente interessante. Riassumendo in breve (arriverà un versus dedicato più avanti), la Radeon RX 7700 XT in rasterizzazione pura supera in 1440p la RTX 4060 Ti con una media del 15-18% a seconda del gioco. Assolutamente non male. A sua volta però la RTX 4060 Ti si riprende con un + 5-8% a seconda del titolo in 1440p in Ray Tracing.

Facendo un ulteriore esempio di riduzione si potrebbe dire che la Radeon RX 7700 XT va complessivamente di più di una RTX 4060 Ti del circa 8-10%. Le cose però non sono così semplici, perché NVIDIA ha dalla sua il DLSS 3.5 con Frame Gen che è già disponibile su tantissimi titoli e che già ora fa la differenza, AMD da questo punto di vista è in alto mare. Quindi si, una Radeon RX 7700 XT va più forte in rasterizzazione di una RTX 4060 Ti ma in Ray Tracing la RTX 4060 Ti ancora non si batte ed in più le tecnologie NVIDIA sono di gran lunga superiori e largamente più diffuse. Dicendola tutta, le tecnologie NVIDIA sono anche disponibili da tempo, FSR 3 è una promessa futura che ha tutto da dimostrare.

Tornando alla rasterizzazione, punto di forza di questa Radeon RX 7700 XT come detto poco su, la scheda è pensata per stare in questa risoluzione. La presenza di 12 GB di RAM a 192 bit e bandwidth di 432 GB/s permettono di star sereni anche in un futuro dove FSR 3 stenti a prendere piede. Per fare un paragone, la RTX 4060 Ti che abbiamo provato ha 8 GB di RAM a 128 bit e bandwidth di 288 GB/s.

A Plague Tale Requiem a 96 fps, Hogwarts Legacy a 79 fps, COD Modern Warfare 2 a 108 fps, F1 2022 a 220 fps, CSGO a 280 fps, sono numeri che danno il quadro di una scheda in grado di dominare il 1440p maxato a prescindere dal titolo. Tripla A o eSport, l’esperienza di gioco in QHD è notevole.

Meno notevole il consumo della scheda che sta esattamente dove dichiarata. Questa Radeon RX 7700 XT in gaming è sui 220- 240 W di consumo reali, per fare il paragone che piace ad AMD, la RTX 4060 Ti è intorno ai 140 W notevolmente meno. Anche il calore prodotto si fa sentire toccando quasi 86° di hotspot e 70° totali su scheda, molti di più degli scarsi 60° di una RTX 4060 Ti. RDNA 3 sotto il profilo temperature e consumi non ha fatto passi in avanti importanti, un peccato.

Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC: produttività e creation

In termini di produttività la Radeon RX 7700 XT è una buona scheda, anche in questo caso, in termini di potenza bruta. Anche in questo caso mancano un po’ di software con ottimazioni dedicate come ad esempio la suite NVIDIA Studio, manca un po’ di stabilità del sistema ma quello potrebbe dipende dalle versioni driver troppo immature, c’è qualche crash di troppo, qualche benchmark che non viene portato a termine. Insomma le solite cose che poi AMD andrà a risolvere tra mesi, come sempre.

Su Geekbench la Radeon RX 7700 XT porta a casa 124884 punti che sono lontani dai 136122 punti di una RTX 4060 Ti. La RTX 4060 Ti fa meglio anche in Blender dove chiude con un 4248 punti contro i 2053 della Radeon RX 7700 XT.

In termini di creazione di contenuti, il benchmark Pudgetbench per Photoshop non è stato chiuso con la Radeon RX 7700 XT mentre quello di Premiere Pro si ed anche con una sorpresa, la Radeon RX 7700 XT chiude con uno score di 887 punti contro i 906 punti della RTX 4060 Ti che è ancora superiore ma di poco, pochissimo. La Radeon RX 7700 XT aggiunge anche il supporto per il codec video AV1. Il codec del momento, AV1 offre una qualità visiva migliorata allo stesso bitrate di H.265/H.264, un vantaggio per fa streaming di giochi e non solo.

Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC: conclusioni

Long story short, la Radeon RX 7700 XT è una buonissima scheda video per il 1440p maxato, non c’è nulla da dire in quel contesto lì. Costerà circa 489 Euro ma probabilmente il suo prezzo reale sarà molto più alto ed inoltre è consigliato puntare ad una buona custom, come questa Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC per tenere a bada le temperature.

Probabilmente si arriverà ad un prezzo molto vicino ad una vecchia RX 6800 XT con 16 GB di RAM, considerando che RDNA 3 non è stato un salto in avanti importante, la prima concorrenza AMD la soffre proprio in casa.

Va più forte in rasterizzazione di una RTX 4060 Ti, è vero. La scheda tecnica è più completa di una RTX 4060 Ti, è vero. La RTX 4060 Ti però va meglio in Ray Tracing, anche questo è vero. Aprire il capitolo delle tecnologie a supporto è pericoloso, se ne potrebbe parlare per ore ma la realtà è una. Ad oggi è impossibile ed impensabile escludere dalle discussioni il DLSS 3.5 e il futuro FSR 3, le schede video ormai lavorano in maniera diversa, fanno calcoli più complessi ed in maniera inedita rispetto al passato. Anche in questo caso, NVIDIA è anni luce avanti rispetto ad AMD, si spera sul futuro di FSR 3 ma la realtà ad oggi è questa.

Tra la concorrenza intera di una Radeon RX 6800 XT e di una RTX 4060 Ti più moderna a 360°, a questa Radeon RX 7700 XT non resta che attendere un riposizionamento di prezzo migliore. La scheda video c’è, è valida e sarà anche un buon acquisto. Promossa ma attenzione al timing, tra qualche mese il suo valore aumenterà con il calare del listino.

Potrebbe interessarti: Migliori Notebook con CPU AMD