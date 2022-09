Dopo mesi di indiscrezioni, NVIDIA ha finalmente annunciato il rinnovo della sua gamma di schede grafiche. Per l’azienda, infatti, è tempo di passare alle nuove RTX 4000. La nuova famiglia di GPU si prepara a fare il suo debutto ufficiale sul mercato con il modello di punta. Ad inaugurare la fase di commercializzazione della nuova generazione di schede grafiche di NVIDA sarà, infatti, la nuova NVIDIA RTX 4090 a cui si affiancano anche due varianti della RTX 4080. A completare la serie di novità annunciate da NVIDIA c’è il debutto del DLSS 3.0. Ecco tutte le informazioni rivelate dall’azienda in occasione del keynote di presentazione di oggi GeForce Beyond:

NVIDIA inaugura la gamma RTX Serie 40: ecco specifiche, prezzi e disponibilità delle nuove RTX 4090 e 4080

In occasione del keynote di oggi, NVIDIA ha presentato ufficialmente la nuova serie di GPU GeForce RTX 40 che punta ad offrire un notevolissimo salto in avanti in termini di prestazioni rispetto alla generazione precedente, anche grazie all’adozione della nuova architettura NVIDIA Ada Lovelace. L’azienda parla di una “nuova era del ray-tracing in tempo reale e del rendering neurale“.

La nuova gamma di schede grafiche di NVIDIA viene inaugurata con il debutto della nuova RTX 4090, scheda in grado di offrire prestazioni fino a quattro volte superiori rispetto alla versione precedente e, in particolare, rispetto alla RTX 4090 Ti nel confronto tra DLSS 3 e DLSS 2. Pur mantenendo lo stesso consumo energetico (450 W), la nuova RTX 4090 sarà fino a due volte più veloce con i giochi attuali.

Tra le specifiche della nuova top di gamma di casa NVIDIA troviamo ben 76 miliardi di transistor e 16.384 Core Cuda oltre a 24 GB di memoria GDDR6X. Per la sua nuova scheda grafica, NVIDIA anticipa la possibilità di garantire oltre 100 fotogrammi al secondo con i giochi a risoluzione 4K. Si tratta, quindi, di una soluzione di riferimento assoluto per tutti i videogiocatori.

A completare la gamma di schede grafiche presentate oggi da NVIDIA in occasione del lancio della famiglia RTX 40 troviamo anche due versioni della RTX 4080. La prima a 16 GB di memoria dedicata e 9.728 Core Cuda ed è fino a due volte più veloce nei giochi rispetto alla RTX 3080 Ti, risultando, inoltre, più potente anche rispetto alla RTX 3090 Ti.

La seconda versione della RTX 4080 è dotata di 12 GB di memoria dedicata e di 7.680 Core Cuda. Stando ai dati forniti da NVIDIA, questa scheda è più veloce rispetto alla generazione precedente (non vengono, però, fatti confronti dettagliati in questo caso). Da notare che NVIDIA ha anche ufficializzato i prezzi e la data di disponibilità delle nuove RTX:

RTX 4090 : in vendita dal 12 ottobre con prezzi da 1.599 dollari

: in vendita dal 12 ottobre con prezzi da RTX 4080: in vendita da novembre con prezzi di 1.199 dollari (16 GB) e 899 dollari (12 GB)

NVIDIA porterà sul mercato le nuove RTX 4000 in partnership con ASUS, Colorful, Gainward, Galaxy, GIGABYTE, Innovision 3D, MSI, Palit, PNY e Zotac. Da notare che l’azienda produrrà anche le edizioni limitate Founders Edition per la RTX 4090 e la RTX 4080 da 16 GB. Non mancheranno, inoltre, PC desktop preassemblati che proporranno le nuove GPU (i partners sono, tra gli altri, Acer, Alienware, ASUS, Dell, HP, Lenovo e MSI).

Le potenzialità della nuova architettura NVIDIA Ada Lovelace

Il cuore delle novità NVIDIA risiede nella nuova architettura NVIDIA Ada Lovelace, basata su processo TSMC 4N personalizzato con fino a 76 miliardi di transistor (quasi tre volte tanto rispetto all’architettura precedente). Come mostra il grafico, Ada può garantire un’efficienza energetica notevolissima.

A parità di consumi, infatti, il confronto con Ampere non lascia spazio ad interpretazioni. La nuova architettura offre una significativa marcia in più, garantendo maggiore scalabilità e significative opportunità di overclock per sfruttare a pieno la potenza di calcolo delle schede grafiche.

Debutta anche il nuovo DLSS 3

L’introduzione delle nuove RTX Serie 40 e della nuova architettura NVIDIA Ada Lovelace apre le porte al lancio del nuovo DLSS 3. Il sistema è in grado di generare interi frame in tempo reale sfruttando l’intelligenza artificiale andando ad alleggerire il carico di lavoro di GPU e CPU e migliorando, quindi, le prestazioni del gioco in esecuzione.

Il nuovo DLSS 3 sarà supportato subito da oltre 35 giorni e diventerà un punto di riferimento dell’ecosistema NVIDIA nel corso del prossimo futuro. Jensen Huang, fondatore e CEO di NVIDIA, ha commentato: “DLSS 3 è un altro salto di qualità per i giocatori e i creato. l nostro lavoro pionieristico nel rendering neurale RTX ha aperto un nuovo universo di possibilità in cui l’intelligenza artificiale svolge un ruolo centrale nella creazione di mondi virtuali”.

I dati forniti da NVIDIA e riepilogati di seguito confermano il notevole impatto che il DLSS 3 avrà sulle prestazioni. L’applicazione del sistema sviluppato da NVIDA arriva ad incrementare le prestazioni fino ad oltre il 500% con i titoli testati nel benchmark ufficiale. L’incremento prestazionale è, quindi, davvero significativo.

A tal proposito, NVIDIA ha anche mostrato un video ufficiale sulle potenzialità del DLSS 3. Il video si concentra su Microsoft Flight Simulator, titolo che, nonostante faccia un uso intensivo della CPU, riesce ad ottenere un notevole beneficio dal DLSS 3, arrivando a raddoppiare le prestazioni a parità di tutti gli altri fattori.

Tra le principali novità del DLSS 3 c’è la funzionalità Optical Multi Frame Generation. Si tratta di un sistema in grado di generare fotogrammi completamente nuovi e non solo pixel. L’applicazione di questa funzionalità permette di moltiplicare le prestazioni. Optical Multi Frame Generation è parte dell’architettura Ada Lovelace e va ad analizzare due immagini di gioco in sequenza andando a definire un nuovo frame analizzando i dati dei vettori di movimento per gli oggetti e gli elementi.

DLSS viene eseguito come post processo sulla GPU. Questa soluzione consente di incrementare il frame rate anche per i giochi limitati lato CPU (come quelli ad alto contenuto di fisica e che coinvolgono giochi di grandi dimensioni). Le GPU RTX 40 Series potranno eseguire il rendering del gioco a un frame rate fino al doppio di quello che la CPU è in grado di calcolare.

Da notare che l’integrazione DLSS 3 porta anche all’incorporazione NVIDIA Reflex con la sincronizzazione tra CPU e GPU che va ad aumentare la reattività del sistema e ridurre la latenza. NVIDIA ha già pubblicato un primo elenco di giochi e applicazioni che supporteranno il DLSS 3 delle nuove RTX:

A Plague Tale: Requiem

Atomic Heart

Black Myth: Wukong

Bright Memory: Infinite

Chernobylite

Conqueror’s Blade

Cyberpunk 2077

Dakar Rally

Deliver Us Mars

Destroy All Humans! 2 – Reprobed

Dying Light 2 Stay Human

F1 ® 22

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch

Frostbite Engine

HITMAN 3

Hogwarts Legacy

ICARUS

Jurassic World Evolution 2

Justice

Loopmancer

Marauders

Microsoft Flight Simulator

Midnight Ghost Hunt

Mount & Blade II: Bannerlord

Naraka Bladepoint

NVIDIA Omniverse™

NVIDIA Racer RTX

PERISH

Portal With RTX

Ripout

S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl

Scathe

Sword and Fairy 7

SYNCED

The Lord of the Rings: Gollum

The Witcher 3: Wild Hunt

THRONE AND LIBERTY

Tower of Fantasy

Unity

Unreal Engine 4 & 5



Warhammer 40,000: Darktide

L’elenco in questione è destinato a registrare diverse novità nel corso del prossimo futuro. Da notare che NVIDIA ha anticipato come gli sviluppatori avranno la possibilità di integrare facilmente il DLSS 3 nel caso in cui l’applicazione abbia già integrato il DLSS 2. Il supporto al DLSS 3 sarà rilasciato a partire dal 12 ottobre, data di lancio della RTX 4090.

Il keynote di NVIDIA

Qui di seguito è possibile rivedere l’evento di presentazione con cui NVIDIA ha svelato le nuove RTX 40 e il DLSS 3: