Al pari dei molti competitor di settore, anche Lenovo si sta preparando al meglio per l’imminente edizione del CES di Las Vegas che, come ribadito più volte, ritornerà con un evento fisico a inizio gennaio dopo due edizioni “virtuali” dovute alla pandemia e al successivo lockdown. Detto questo, dopo i primi notebook basati su piattaforma Intel Core Ultra, pare che l’azienda cinese sia pronta a svelare ulteriori PC portatili basati su piattaforma Intel, da una parte con i modelli da gaming Lenovo Legion Y7000/9000 di nuova generazione, dall’altra con soluzioni adatte anche alla produttività o ad ambiti lavorativi come il ThinkBook 14+ 2024.

I nuovi notebook Lenovo puntano su CPU Intel Core 14a gen e Core Ultra

Iniziamo coi modelli destinati ai videogiocatori, i prossimi Lenovo Legion serie Y7000 e Legion serie Y9000 che a quanto pare saranno i primi a essere annunciati a inizio 2024. Questo è quanto suggerisce un recente video teaser rilasciato dalla stessa Lenovo, un breve filmato in stile Mission Impossible che ha come soggetto il furto del prossimo Lenovo Y7000P, notebook gaming che a quanto pare sarà equipaggiato con il potentissimo (e indedito) processore Intel Core i9-14900HX.

Oltre al video, ripreso prontamente dai colleghi di videocardz, dalla rete emergono anche le prime immagini della prossima gamma Lenovo Legion G5000 e Yx000, prodotti che fuori dalla Cina verranno commercializzati come Lenovo Legion 5, 7 e 9.

La finestra di lancio suggerita da Lenovo coincide con quella delle CPU Intel Core 14a gen HX per laptop, attese l’8 di gennaio al CES di Las Vegas insieme ai modelli desktop Core 14a gen Raptor Lake-S Refresh non-K, ovvero quelli caratterizzati da un TDP di 35/65 watt e moltiplicatore di clock bloccato. Al pari dei prodotti presentati a ottobre, non ci saranno particolari novità di rilievo rispetto alle varianti Core 13a gen notebook e desktop, fatta eccezione per un incremento delle frequenze di clock e un miglioramento del reparto I/O.

Lenovo ThinkBook 14+ in arrivo con connettore OCuLink

Un’altra novità di Lenovo attesa per il CES è il prossimo ThinkBook 14+ 2024 basato su piattaforma Intel Core Ultra e che, se confermato, sarà il primo portatile di questa tipologia a utilizzare un connettore OCuLink nativo per il supporto a schede grafiche esterne compatibili. OCuLink, o Optical-Copper Link, può essere definita un’alternativa economica dell’interfaccia Thunderbolt, sicuramente con meno funzionalità ma anche con prestazioni mediamente superiori in termini di resa della GPU (sino al 15-20%).

La connessione sfrutta il protocollo USB4, sicuramente molto veloce, ma a oggi le GPU esterne che sfruttano questo standard non sono molte e la stessa Lenovo non ha a catalogo questa tipologia di schede video. Al momento non sono emersi ulteriori dettagli tecnici, con la piattaforma Intel Core Ultra troveremo sicuramente memorie RAM DDR5, SSD PCI-E 4.0 e connettività di ultima generazione come WiFi 6E o WiFi 7.

