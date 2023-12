A pochi minuti dalla presentazione ufficiale dei nuovi processori Intel Core Ultra nome in codice “Meteor Lake“, i partner dell’azienda di Santa Clara non perdono tempo e si presentano sul mercato con nuovi notebook che arriveranno sul mercato nelle prossime settimane. La nuova gamma di CPU Intel Core Ultra mira soprattutto al segmento dei notebook ultrasottili, caratteristica comune ai prodotti annunciati in queste ore da partner come ASUS, MSI e Lenovo.

Prima di vedere i prodotti in questione, ricordiamo brevemente che le CPU Intel Core Ultra sono realizzati su nodo produttivo Intel 4 con un approccio 3D reso disponibile dalla tecnologia di packaging Foveros; ogni chip è composto da quattro tile (CPU, GPU, SoC e I/O) e prevede tra l’altro l’implementazione di nuovi P-Core Redwood Cove e core efficienti (o E-Core) Crestmont. Le novità di Meteor Lake non si fermano qui, c’è anche una GPU integrata più potente basata su architettura Xe LPG (Arc Alchemist) con 8 Xe Core, una NPU dedicata, supporto LPDDR5X-7467 e connettività di ultima generazione WiFi 7/6E.

MSI Prestige 16 AI – Elegante e pronto per l’Intelligenza Artificiale

Tra i notebook di nuova generazione annunciati oggi c’è la linea MSI Prestige 16 AI, elegante per quanto riguarda il design ma all’occorrenza con prestazioni da primo della classe. Dotati di una scocca in lega di magnesio e alluminio, questi portatili pesano solo 1,5 chilogrammi e sono equipaggiati con una batteria da 99,9 WHr. A bordo troviamo un processore Intel Core Ultra 9 (previsto sul mercato solo per gennaio) abbinato a una NPU (Neural Processing Unit) dedicata che garantirà prestazioni di rilievo in ambito AI, aiutata in questo dal nuovo MSI AI Engine, che analizza diversi scenari d’utilizzo, tra i quali: “Intelligent Gaming”, “Intelligent Work”, “Intelligent Meeting” e “Intelligent Entertainment”, per regolare automaticamente le impostazioni hardware senza la necessità di alcun intervento manuale.

MSI Prestige 16 AI vanta anche la certificazione Intel Evo e quella NVIDIA Studio con opzioni per GPU NVIDIA GeForce RTX fino alla 4070. Tanta potenza sarà abbinata a un display OLED 16:10 e un reparto I/O completo che supporta anche lo standard WiFi 7. Insieme a MSI Prestige 16 AI arriva anche Prestige 13 AI Evo, un’altra nuova serie supercompatta dotata dello stesso processore Intel Core Ultra e display da 13,3”, il tutto con un peso di appena 990 grammi (batteria da 75 WHr). Le nuove linee di notebook MSI Prestige AI con Intel Core Ultra saranno disponibili in Italia da gennaio, motivo che ci costringe a rimandare per adesso la questione prezzi.

ASUS Zenbook 14 OLED: design premium e buona autonomia

ASUS risponde con il fiammante Zenbook 14 OLED (UX3405), un portatile ultracompatto dal design premium, che va a inserirsi nella serie Zenbook Classic. In questo caso la piattaforma rimane più o meno la stessa; siamo di fronte a un prodotto Intel Evo Edition basato su Intel Core Ultra 9 (32 GB di RAM DDR5 ed SSD da 1 TB) e grafica integrata Intel Arc (Xe LPG), connettività senza compromessi con WiFi 6E, Thunderbolt 4 e un reparto audio molto curato con altoparlanti lineari (Harman Kardon e Dolby Atmos).

Il notebook ASUS è alimentato da una batteria da 75 WHr, pesa 1,2 chilogrammi (14,9 mm di spessore) e tra le altre cose utilizza anche materiali riciclati. Una delle caratteristiche di rilievo è senza dubbio il display touchscreen ASUS Lumina OLED 3K a 120 Hz, capace di spingersi a una luminosità di 600 nit. Da segnalare infine il supporto USB-C Easy Charge e l’autonomia, dichiarata da ASUS in 15 ore. ASUS Zenbook 14 OLED (UX3405) sarà disponibile dall’ultima settimana di dicembre su ASUS eshop e da gennaio presso Unieuro a un prezzo di 1.399 euro; la configurazione hardware prevede: Intel Core Ultra 7, 16 GB di RAM e SSD da 1TB.

I nuovi Notebook Lenovo con Intel Core Ultra

Anche Lenovo non si fa scappare l’occasione per annunciare nuovi prodotti con processori Intel Core Ultra, soprattutto in vista del CES 2024. Tra le novità dell’azienda cinese ci sono i nuovi portatili ThinkPad X1 Carbon, ThinkPad X1 2-in-1 e IdeaPad Pro 5i, anche questi dispositivi Intel Evo basati sui più recenti processori Intel e Windows 11. I laptop Lenovo con processori Intel Core Ultra sono ottimizzati per sfruttare appieno i tre motori di calcolo proposti da Intel (CPU, GPU ed NPU), questo in tutte le applicazioni professionali e non che possono beneficiare dell’Intelligenza Artificiale. I nuovi ThinkPad X1 Carbon e ThinkPad X1 2-in-1 hanno una gestione termica e del consumo energetico migliorata; Lenovo inoltre sta lavorando a stretto contatto con Toray Industries che ha fornito a Lenovo materiale in fibra di carbonio per integrare anche nel ThinkPad X1 Carbon Gen 12 materiale in fibra di carbonio riciclato recuperato dai compositi in fibra di carbonio utilizzati nel Boeing 787.

Passando poi al nuovo Lenovo IdeaPad Pro 5i, siamo di fronte un altro laptop Intel Evo con processori Intel Core Ultra, che potenziano l’esperienza AI del dispositivo velocizzando la generazione e l’editing di immagini grazie all’AI, esportazione video più rapida e multitasking più veloce. Alle nuove CPU Intel è abbinata anche una NVIDIA GeForce RTX 4050 che arriva fino a 115 watt di TDP, mentre riguardo il display l’azienda offre due opzioni, 14 pollici o 16 pollici con tecnologia OLED, refresh a 120 Hz e copertura 100% DCI-P3. Il notebook monta una batteria da 84 WHr e offre Rapid Charge Express tramite Thunderbolt 4, supporta anche SSD PCIe M.2 fino a 1 TB, il tutto per un peso che va da 1,46 Kg (14″) a 1,95 Kg (16″). Insieme ai nuovi notebook, Lenovo ha presentato anche il monitor ThinkVision 27 3D, la dock da viaggio Lenovo USB-C Dual Display e le cuffie VoIP wireless Lenovo; a seguire tutti i dettagli per disponibilità e prezzi.

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12 sarà disponibile a partire da aprile 2024, con un prezzo base di 1.679 euro (IVA esclusa).

Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9 sarà disponibile a partire da aprile 2024, con un prezzo di base di 1.879 euro (IVA esclusa).

Lenovo IdeaPad Pro 5i (16”) sarà disponibile a partire dalla fine di dicembre 2023, con un prezzo base di 1.099 euro (IVA inclusa).

Il monitor Lenovo ThinkVision 3D sarà disponibile in mercati selezionati a partire da metà marzo 2024, con un prezzo base di 3.000 euro (IVA inclusa).

La dock da viaggio Lenovo USB-C Dual Display sarà disponibile a partire da metà aprile 2024, con un prezzo di 89 (IVA esclusa).

Le cuffie VoIP wireless Lenovo saranno disponibili a partire da metà maggio 2024, con un prezzo di 99 (IVA esclusa).

Potrebbe interessarti Intel Meteor Lake ufficiale: tutto sui processori Core Ultra per notebook, Migliori notebook Asus di Dicembre 2023: ecco i nostri consigli e Migliori notebook di Dicembre 2023: ecco i nostri consigli