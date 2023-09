AMD potrebbe ampliare ulteriormente il proprio catalogo di schede grafiche con l’inedita Radeon RX 7600 XT, questo è quanto emerge dalle ultime indiscrezioni provenienti dalla rete che arrivano a una settimana di distanza dal debutto ufficiale di Radeon RX 7800 XT e Radeon RX 7700 XT. I dettagli provengono dal sito dell’Eurasian Economic Commission (EEC) dove il partner AMD, PowerColor, ha registrato quattro nuovi modelli di Radeon RX 7600 XT con un quantitativo di VRAM indicata in 10 e 12 GB.

L’apparizione sul database ECC non significa che la presentazione dei prodotti sia imminente, tuttavia in molte occasioni si è rivelato attendibile quantomeno per il nome e la reale esistenza dei prodotti; per quanto ci riguarda, vista l’attuale articolazione dell’offerta NVIDIA nel segmento di fascia media (GeForce RTX 4060 8 GB e GeForce RTX 4060 Ti 8 e 16 GB), l’arrivo di una Radeon RX 7600 XT da 10/12 GB potrebbe avere senso, soprattutto se guardiamo a cosa può offrire una Radeon RX 7600 “liscia” da 8 GB (qui il nostro approfondimento).

AMD Radeon RX 7600 XT potrebbe avere più memoria e Stream Processor

In attesa ovviamente di qualche riscontro più concreto, magari da parte del produttore, il possibile arrivo di una Radeon RX 7600 XT equipaggiata con 10 o 12 GB di VRAM (siamo propensi per la seconda) pone un quesito sul modello di GPU che AMD potrebbe utilizzare su questa scheda. Vista la fascia di mercato alla quale è rivolta, si presume che Radeon RX 7600 XT possa montare un chip Navi 33, tuttavia, la possibile configurazione con 12 GB di VRAM implica una soluzione con un bus a 192 bit, mentre la piccola Navi 33 si ferma a un bus di 128 bit.

Fatte queste considerazioni, avrete intuito che a livello di specifiche siamo ancora in alto mare; siamo sicuri però che una Radeon RX 7600 XT porterà non solo un aggiornamento sul versante memoria, ma anche per quanto riguarda il numero di Stream Processor e quindi la capacità di elaborazione della GPU. Tornando invece ai dati trapelati da EEC, questi sono i quattro modelli registrati da PowerColor:

PowerColor RX 7600 XT Hellhound OC 12GB (RX7600XT 12G-L/OC)

(RX7600XT 12G-L/OC) PowerColor RX 7600 XT Fighter OC 12GB (RX7600XT 12G-F)

(RX7600XT 12G-F) PowerColor RX 7600 XT Hellhound OC 10GB (RX7600XT 10G-L/OC)

(RX7600XT 10G-L/OC) PowerColor RX 7600 XT Fighter OC 10GB (RX7600XT 10G-F)

Se AMD dovesse proporre la Radeon RX 7600 XT con 12 GB di VRAM GDDR6, l’unica ipotesi plausibile rimane l’adozione di una variante depotenziata di Navi 32 (sempre RDNA3), questo perché con tale approccio sarebbe possibile sfruttare un bus a 192 bit. Una cosa è certa, se e quando arriverà sul mercato, la AMD Radeon RX 7600 XT si posizionerà tra la sorella minore RX 7600 liscia e la Radeon RX 7700 XT, quindi in una fascia di prezzo che può andare da 300 a 519 euro (c’è molto spazio di manovra per AMD quindi). In attesa di qualche novità o aggiornamento preveniente dall’azienda vi lasciamo con le possibili caratteristiche tecniche dell’inedita scheda grafica AMD con a seguire quelle dell’attuale Radeon RX 7600.

Radeon RX 7600 XT – Caratteristiche tecniche presunte

Architettura RDNA3

Processo produttivo 6nm TSMC

GPU Navi 33 o Navi 32

Stream Processor ?

Memoria GDDR6

Capacità memoria 10 o 12 GB

Bus memoria 160 o 192 bit

Velocità memoria 18 Gbps

Infinity Cache (2a gen)

Interfaccia PCI-E (Gen 4.0 x8)

HDMI 2.1, Display Port 2.1

TBP ?

Alimentazione PCI-E 8pin

Radeon RX 7600 – Caratteristiche tecniche ufficiali

Architettura RDNA3

Processo produttivo 6nm TSMC

Compute Unit 32

Stream Processor 2.048

Ray Accelerator 32

AI Accelerator 64

TMU 128

ROP 64

Frequenza Boost GPU 2.655 MHz

Memoria 8GB GDDR6

Velocità memoria 18Gbps

Interfaccia memoria 128 bit

Larghezza di banda memoria 288 GB/s

Infinity Cache 32MB (2a gen)

Interfaccia PCI-E (Gen 4.0 x8)

HDMI 2.1 e Display Port 2.1

TBP 165W

Alimentazione PCI-E 8pin

Prezzo 299 euro

