A seguito delle recenti indiscrezioni sulle (ancora) inedite schede grafiche GeForce RTX 40 SUPER, NVIDIA sembra aver finalmente preso una posizione sulla vicenda e, anche senza aver chiarito del tutto le proprie intenzioni, ha iniziato a contattare la stampa per pubblicizzare un evento che si terrà al prossimo CES di Las Vegas denominato “NVIDIA Special Address“. Lo scorso anno l’azienda californiana aveva tenuto al CES un evento simile dove furono annunciate le GeForce RTX 40 Laptop, motivo che, vista l’attuale situazione di stallo, suggerisce che NVIDIA possa togliere definitivamente i veli alle tanto attese schede grafiche desktop.

NVIDIA prepara le GeForce RTX 40 SUPER in attesa delle GeForce RTX 50

Come anticipato sopra, NVIDIA non ha fornito alcun dettaglio in merito all’evento NVIDIA Special Address, limitandosi alla data: 8 gennaio alle 8 P.M. PDT. Si tratta in pratica del giorno che precede l’apertura delle danze per il CES di Las Vegas che, come ormai confermato, quest’anno sarà un evento fisico con un’affluenza sicuramente massiccia di pubblico ed espositori. NVIDIA quindi sarà della partita e, anche se dobbiamo aspettare ulteriori conferme, pensiamo che l’8 di gennaio sarà sicuramente il giorno delle nuove GPU desktop Ada Lovelace. Tornando alle possibili novità che potrebbero essere annunciate, NVIDIA è accreditata di avere in cantiere tre nuove schede grafiche: GeForce RTX 4080 SUPER, GeForce RTX 4070 Ti SUPER e GeForce RTX 4070 SUPER.

I nuovi modelli dovrebbero portare un miglioramento lato GPU e Cuda Core, riproponendo la stessa configurazione di memoria degli attuali modelli a listino, TBP compreso. C’è molto interesse anche riguardo i possibili prezzi dei nuovi modelli, soprattutto visti i costi di prodotti come l’attuale GeForce RTX 4080 16 GB (Recensione), molto potente e valida prestazionalmente, ma sicuramente penalizzata da un rapporto prestazioni/prezzo non proprio entusiasmante (soprattutto rispetto a GeForce RTX 4090).

Possibili caratteristiche tecniche delle prossime GeForce RTX 40 SUPER

NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

Architettura Ada Lovelace

Processo produttivo TSMC

GPU AD103-400

Cuda Core 10.240

Memoria 16 GB o 20 GB

Tipologia memoria GDDR6X

Interfaccia memoria 256 o 320 bit

Interfaccia PCI-E Gen 4.0

HDMI 2.1 e Display Port 1.4a

TBP 320 W

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

Architettura Ada Lovelace

Processo produttivo TSMC

GPU AD102-175 o AD103-275

Cuda Core 8.448

Memoria 12 GB o 16 GB

Tipologia memoria GDDR6X

Interfaccia memoria 192 o 256 bit

Interfaccia PCI-E Gen 4.0

HDMI 2.1 e Display Port 1.4a

TBP 285 W

NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER

Architettura Ada Lovelace

Processo produttivo TSMC

GPU AD104-350 o AD103-175

Cuda Core 7.168

Memoria 12 GB

Tipologia memoria GDDR6X

Interfaccia memoria 192 bit

Interfaccia PCI-E Gen 4.0

HDMI 2.1 e Display Port 1.4a

TBP 220 W

