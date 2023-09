ASUS brucia tutti sul tempo e annuncia l’arrivo sul mercato italiano delle schede grafiche Radeon RX 7800 XT e Radeon RX 7700 XT TUF Gaming, soluzioni custom delle ultime proposte di fascia media targate AMD che debuttano ufficialmente oggi. Come da tradizione, i modelli TUF Gaming di ASUS sono pensati per i gamer più esigenti che non vogliono compromessi per prestazioni, qualità e sistema di dissipazione, puntando però a una soluzione che non sia estrema sotto il profilo dei costi (vedi prodotti top della serie ROG ad esempio).

Con le nuove schede TUF Gaming della serie Radeon RX 7000 non si cambia direzione, ASUS implementa il meglio della propria tecnologia, proponendo tre nuovi modelli: ASUS TUF Gaming Radeon RX 7800 XT OC, TUF Gaming Radeon RX 7800 XT OC White Edition e TUF Gaming Radeon RX 7700 XT OC, ora li vedremo nel dettaglio.

ASUS TUF Gaming Radeon RX 7800 XT e Radeon RX 7700 XT tirate al massimo

Partiamo dal modello più potente, la ASUS TUF Gaming Radeon RX 7800 XT OC, disponibile anche in variante White Edition ma sostanzialmente identica per caratteristiche tecniche alla sorella. Siamo di fronte a una scheda imponente, caratterizzata da un design a triplo slot e tripla ventola di raffreddamento che per estetica non si discosta affatto dai modelli di precedente generazione. A bordo troviamo tutte le “accortezze” riservate dall’azienda taiwanese ai suoi prodotti migliori, dalla tecnologia Auto-Extreme alle ventole Axial-Tech che ottimizzano il flusso d’aria e la pressione statica, garantendo ottime temperature di esercizio anche grazie a un corpo dissipante in alluminio attraversato da heatpipe in rame.

Non manca il Dual-BIOS per passare rapidamente dalla modalità ad alte prestazioni a quella più silenziosa e il supporto per l’utility GPU Tweak III, mentre riguardo l’output video sono presenti una HDMI 2.1 e tre DisplayPort 2.1. Parlando invece di hardware, la Radeon RX 7800 XT di AMD offre 3.840 Stream Processor abbinati a 16 GB di memoria VRAM su bus a 256 bit, l’alimentazione ausiliaria prevede due connettori PCI-E 8pin come da specifiche AMD. Come anticipato, la variante ASUS TUF Gaming Radeon 7800 XT White Edition non si discosta per caratteristiche tecniche, rappresentando però una novità per la gamma TUF Gaming che da tradizione ha sempre richiamato le linee di un corazzato con una colorazione militare.

Passiamo poi alla sorella minore ASUS TUF Gaming Radeon RX 7700 XT OC, praticamente identica alla Radeon RX 7800 XT, ma leggermente più compatta nel corpo dissipante, pur mantenendo un approccio a tripla ventola Axial-Tech. Anche in questo caso ritroviamo il classico design aggressivo ASUS TUF, componentistica di grado militare e tecnologia Auto-Extreme, con cornice delle ventole in alluminio e backplate ottimizzato per facilitare lo smaltimento del calore della componentistica.

Come già discusso nei precedenti articoli, Radeon RX 7800 XT e Radeon RX 7700 XT utilizzano la stessa GPU AMD Navi 32 con architettura RDNA3; la differenza tra i due modelli risiede nel numero di Stream Processor che passa da 3.840 a 3.456 e nella VRAM che su RX 7700 XT scende a 12 GB, sempre GDDR6 ma con bus a 192 bit. Segnaliamo infine che tutti e tre i modelli proposti da ASUS offrono un leggere overclock di fabbrica rispetto alle varianti reference AMD, a seguire le specifiche tecniche in dettaglio.

ASUS TUF Gaming Radeon RX 7800 XT OC – Scheda tecnica

Architettura RDNA3

Processo produttivo TSMC 5nm (GPU) 6nm (memorie)

Compute Unit 60

Stream Processor 3.840

Ray Accelerator 60 (2a gen)

Memoria 16 GB GDDR6

Interfaccia memoria 256 bit

Frequenza GPU ?

Velocità Memoria 19,5 Gbps

Infinity Cache (2a gen)

Interfaccia PCI-E (Gen 4.0 x16)

HDMI 2.1, Display Port 2.1

TBP 263 watt

Alimentazione 2x PCI-E 8pin

Supporto ASUS GPU Tweak III

ASUS TUF Gaming Radeon RX 7800 XT OC White Edition – Scheda tecnica

Architettura RDNA3

Processo produttivo TSMC 5nm (GPU) 6nm (memorie)

Compute Unit 60

Stream Processor 3.840

Ray Accelerator 60 (2a gen)

Memoria 16 GB GDDR6

Interfaccia memoria 256 bit

Frequenza GPU ?

Velocità Memoria 19,5 Gbps

Infinity Cache (2a gen)

Interfaccia PCI-E (Gen 4.0 x16)

HDMI 2.1, Display Port 2.1

TBP 263 watt

Alimentazione 2x PCI-E 8pin

Supporto ASUS GPU Tweak III

ASUS TUF Gaming Radeon RX 7700 XT OC – Scheda tecnica

Architettura RDNA3

Processo produttivo TSMC 5nm (GPU) 6nm (memorie)

Compute Unit 54

Stream Processor 3456

Ray Accelerator 54 (2a gen)

Memoria 12 GB GDDR6

Interfaccia memoria 192 bit

Frequenza GPU/Memoria ?

Infinity Cache (2a gen)

Interfaccia PCI-E (Gen 4.0 x16)

HDMI 2.1, Display Port 2.1

TBP 245 watt

Alimentazione 2x PCI-E 8pin

Supporto ASUS GPU Tweak III

Disponibilità e prezzi

Le schede grafiche ASUS TUF Gaming Radeon RX 7800 XT ed RX 7700 XT sono disponibili da oggi presso i rivenditori aderenti al programma Powered by ASUS, gli ASUS Gold Store e altri partner ASUS (inclusa Amazon); i prezzi sono di 649 euro per TUF Gaming Radeon RX 7700 XT e 749 euro per TUF Gaming Radeon RX 7800 XT. Il modello ASUS TUF Gaming Radeon RX 7800 XT OC White Edition arriverà invece a fine settembre a un prezzo di 799 euro.

Potrebbe interessarti anche ASUS alla Gamescom 2023 con molte novità per PC hardware e gaming e Come scegliere la scheda video nel 2023: la guida pratica