Dopo una genesi a dir poco travagliata, le vendite di PlayStation 5 sembrano finalmente andare a gonfie vele, tanto bene da superare l’importante traguardo delle 50 milioni di unità vendute. Ad annunciare l’importante risultato è la stessa Sony con tanto di comunicato stampa ufficiale che conferma come la fatidica soglia fosse stata superata già lo scorso 9 di dicembre. È tempo anche di statistiche in casa Sony PlayStation che, attraverso il blog ufficiale, ha reso noti anche i giochi più votati dell’anno sulla piattaforma; i vincitori di questi premi, suddivisi in 18 categorie, sono stati selezionati interamente in base alle preferenze dei giocatori e alla loro diffusione.

PlayStation 5: dopo un debutto difficile le vendite vanno benissimo

Il traguardo delle 50 milioni di unità vendute è arrivato solo a tre anni dal suo lancio nel novembre 2020. Tutti ricordiamo la difficile fase di lancio e le problematiche legate alla pandemia con successivo lockdown che, dati alla mano, hanno contribuito a rallentare produzione e distribuzione, impattando in modo negativo su prezzi e disponibilità. Gli sforzi e la strategia di Sony però, supportata senza dubbio da un’ottima community, alla fine hanno reso possibile questo ottimo risultato e le cose dovrebbero migliorare in ottica 2024.

A questo proposito riportiamo le parole di Jim Ryan, Presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment:

Il raggiungimento di questo traguardo di vendita di PS5 è una testimonianza dell’ottimo supporto della comunità PlayStation globale e della sua passione per le incredibili esperienze create dai talentuosi sviluppatori di PlayStation Studios e dai nostri partner. Siamo grati a tutti i nostri giocatori che si sono uniti al viaggio di PS5 finora e siamo entusiasti che questa sia la prima stagione festiva dal lancio in cui disponiamo di una fornitura completa di console PS5, quindi chiunque voglia acquistarne una può farlo.

Il successo e i progressi che sta registrando PlayStation 5 vanno ricercati anche nel lavoro degli sviluppatori, sempre più attenti a implementare tecnologie di ultima generazione, ray-tracing su tutte. Stando a Sony questo è infatti il periodo migliore per la piattaforma PS5 che nel mese di novembre ha fatto registrare le vendite più alte di sempre; in questo contesto poi, viene chiarito che un ruolo determinante è occupato dal successo dei titoli PlayStation di ultima generazione che, come del resto confermano i numeri, hanno coinvolto fino in fondo i gamer sparsi per il globo.

Ecco quali sono i giochi più votati dagli utenti PlayStation

Tra i giochi che hanno trainato maggiormente le vendite vengono citati ad esempio Marvel’s Spider-Man 2 di Insomniac Games, Baldur’s Gate 3 di Larian Studios e Alan Wake 2 di Remedy Entertainment ed Epic Games; a questi si aggiungono poi EA SPORTS FC 24 e il debutto su PlayStation di Roblox. Rimanendo in tema, su PlayStation.Blog sono stati pubblicati i risultati relativi ai giochi più votati dagli utenti in questo 2023. Vediamoli nel dettaglio, divisi per categorie:

Miglior nuovo personaggio : Venom di Marvel’s Spider-Man 2 Astarion | Baldur’s Gate 3 Kraven di Marvel’s Spider-Man 2 Clive Rosfield di Final Fantasy XVI

Miglior storia Marvel’s Spider-Man 2 Baldur’s Gate 3 Alan Wake 2 Final Fantasy XVI



Miglior grafica Marvel’s Spider-Man 2 Alan Wake 2 Cyberpunk 2077: Phantom Liberty Final Fantasy XVI



Migliore direzione artistica Alan Wake 2 Baldur’s Gate 3 Diablo IV Sea of Stars



Miglior design sonoro Marvel’s Spider-Man 2 Alan Wake 2 Hogwarts Legacy Resident Evil 4



Migliore colonna sonora dell’anno Marvel’s Spider-Man 2 Final Fantasy XVI Baldur’s Gate 3 Cyberpunk 2077: Phantom Liberty



Migliore accessibilità Marvel’s Spider-Man 2 Resident Evil 4 Street Fighter 6 Star Wars Jedi: Survivor



Migliore utilizzo di DualSense Marvel’s Spider-Man 2 Hogwarts Legacy Alan Wake 2 Resident Evil 4



Migliore esperienza multigiocatore Baldur’s Gate 3 Call of Duty: Modern Warfare III Mortal Kombat 1 Street Fighter 6



Miglior gioco in corso Fortnite GTA Online Final Fantasy XIV No Man’s Sky



Migliore espansione Cyberpunk 2077: Phantom Liberty Horizon Forbidden West: Burning Shores Resident Evil 4: Separate Ways Destiny 2: Lightfall



Miglior gioco sportivo EA Sports FC 24 The Crew Motorfest Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged NBA 2K24



Miglior gioco indipendente dell’anno Sea of Stars Blasphemous 2 Dredge Humanity



Gioco PS VR2 dell’anno Resident Evil Village VR Mode Horizon Call of the Mountain Nock Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge



Gioco PS4 dell’anno Hogwarts Legacy Resident Evil 4 Lies of P Armored Core VI Fires of Rubicon



Gioco PS5 dell’anno Marvel’s Spider-Man 2 Baldur’s Gate 3 Final Fantasy XVI Alan Wake 2



Studio dell’anno Insomniac Games Larian Studios CD Projekt RED Square Enix



Gioco PlayStation più atteso del 2024 e oltre Grand Theft Auto VI Final Fantasy VII Rebirth Marvel’s Wolverine Dragon’s Dogma 2



