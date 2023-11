Sono passati alcuni mesi dall’annuncio di Sony PlayStation Portal, ma soltanto pochi giorni dal suo arrivo ufficiale sul mercato e finalmente, grazie ad un video teardown, abbiamo modo di osservare più da vicino la console portatile per il Remote Play di Sony.

Sony PlayStation Portal messa a nudo

Venduta al prezzo di listino di 219,99 euro (ecco il link) — insomma, il territorio di Nintendo Switch Lite —, Sony PlayStation Portal non è una console portatile a tutti gli effetti, ma più precisamente un gadget da abbinare alla propria PlayStation 5 per continuare a giocare anche in mobilità. Al netto di questa differenza cruciale, l’esperienza di gioco beneficia sicuramente del display da 8 pollici a 1080p e del controller DualSense integrato. Adesso, grazie al video teardown realizzato da Jacob R —che trovate a fine articolo —, possiamo finalmente scoprire i segreti di questa console.

Dal momento che non sono presenti viti a vista dall’esterno, è necessario rimuovere i trigger e altre parti in plastica prima di poter accedere al retro della Portal. Sony ha fatto ampio uso di classiche clip in plastica per tenere tutto in posizione, pertanto è necessaria una buona dose di cautela per evitare rotture. I controlli analogici possono essere agevolmente rimossi allentando delle apposite viti, tuttavia le restanti operazioni di riparazione non saranno semplici: persino la sostituzione della batteria da 16.6 Wh rende necessario rimuovere il display e sia l’una che l’altro sono saldamente incollati.

Guardando alla gestione degli spazi interni, è la batteria ad occuparne la porzione maggiore, mentre le prestazioni del dispositivo sono affidate ad un non proprio recentissimo Qualcomm Snapdragon 662, un chipset di fascia media di inizio 2020: realizzato con processo produttivo a 11 nm, offre una CPU con 4 core ARM Cortex-A73 a 2.0 GHz e 4 core Cortex-A53 a 1,8 GHz, oltre ad una GPU Adreno 610. Insomma, una scelta che non renderebbe neppure possibile una destinazione d’uso diversa dallo streaming di giochi. Nel complesso, Sony avrebbe forse potuto limare ingombri che appaiono un po’ eccessivi in rapporto allo spazio occupato dalla componentistica interna.

Per maggiori dettagli, vi lasciamo al video completo.

