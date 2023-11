Un modder dimostra che la recente console PS5 Slim di Sony poteva essere molto più compatta e occupare all’incirca lo spazio di un mini PC. Ecco la dimostrazione.

Lo YouTuber e modder Not From Concentrate mostra come la console del colosso giapponese può accomodarsi in un case che è circa il 60% più piccolo di una PlayStation 5 originale, mentre la PS5 Slim è solo il 30% più compatta.

La PlayStation 5 potrebbe essere compatta come un mini PC

Il modder ha scelto un case stampato in 3D dalla forma rettangolare che permette innanzitutto di impilare la PS5 con altri dispositivi simili.

Le dimensioni del case sono compatte ma sufficienti per accogliere una revisione CFI 1200 della PlayStation 5 che dispone già di una scheda madre più piccola e di un chip AMD Ryzen da 6 nm con una maggiore efficienza energetica.

Il sistema di raffreddamento modificato è costituito da un dissipatore di calore Blackridge che ha un volume simile a quello della PS5 e da una ventola da 120 millimetri di Noctua.

Per risparmiare spazio il modder ha utilizzato un alimentatore da 250 watt della HD Plex e un SSD M.2 lungo 42 millimetri. L’unità Blu-Ray è stata collocata in un case separato come per il modello di Sony.

Il risultato è una console PlayStation 5 dal design meno ricercato, ma più versatile e decisamente più compatto del modello Slim, in quanto si passa dai 10,5 litri di volume del modello originale ai 3,3 litri di questo progetto.

Nonostante il sistema di raffreddamento sia più piccolo il chip Ryzen rimane al di sotto dei 60 gradi Celsius durante il gioco, grazie anche alle numerose feritoie, tuttavia la ventola Noctua gira alla massima velocità, generando più rumore della PS5 Slim. Ecco il video del progetto.

