Dopo il recente annuncio della PlayStation 5 Slim, le voci di corridoio che vogliono Sony all’opera sulla tanto discussa PlayStation 5 Pro si fanno sempre più insistenti. Anche se a oggi mancano informazioni ufficiali da parte dell’azienda, dalla rete continuano a giungere indiscrezioni di vario tipo; le fonti sono diverse e puntano tutte su un possibile annuncio da parte di Sony per la fine del prossimo anno. L’ultimo leak in ordine d’arrivo riguarda le possibili caratteristiche della GPU che verrà utilizzata su PS5 Pro, un chip che, se confermato, darà un boost prestazionale non indifferente rispetto alla versione base della PlayStation 5.

Playstation 5 Pro potrebbe puntare tutto sulle GPU AMD RDNA3

Come ben saprete dietro le prestazioni offerte dalla PlayStation 5 c’è un SoC custom prodotto da AMD, uno scenario che non cambierà a breve termine e che secondo le ultime indiscrezioni vedrebbe AMD pronta con una piattaforma per PS5 Pro ulteriormente rinnovata, basata a quanto pare sul nuovo SoC nome in codice “Viola”. Ribadendo che si tratta di informazioni tecniche ancora da confermare, pare che AMD Viola sarà realizzato su nodo produttivo TSMC a 4 nanometri includendo una GPU basata su architettura AMD RDNA3, la stessa per intenderci che ritroviamo sulle schede grafiche Radeon RX 7000.

L’inedito chip grafico della presunta PS5 Pro è accreditato di 64 Compute Unit (CU), non sappiamo se verranno utilizzate tutte visto che si parla anche di un possibile cut down, ma facendo due conti siamo praticamente sui livelli di una AMD Radeon RX 7800 XT; una notizia che se confermata sarebbe a dir poco ottima, soprattutto perché l’attuale PS5 monta una GPU basata su architettura RDNA2 con sole 36 Compute Unit. Al momento non è chiaro se il chip grafico della prossima PlayStation 5 Pro sarà o meno identico per caratteristiche tecniche alle GPU RDNA3 delle Radeon RX 7000; sul web si vocifera infatti di particolari “aggiornamenti” da parte di AMD con funzionalità derivate dalla prossima architettura RDNA4 (per la gestione del ray-tracing), senza dimenticare la possibilità di una NPU XDNA2 integrata per sfruttare al meglio l’Intelligenza Artificiale anche sul fronte prestazioni.

Tornando alle possibili specifiche tecniche del SoC Viola, vista la GPU, la memoria dovrebbe rimanere pari a 16 GB GDDR6 con un incremento della velocità da 14 a 18 Gbps, mentre lato CPU la configurazione di core rimarrà la stessa dell’attuale PS5 con 8 core Zen2, incrementando invece la frequenza di clock da 3,5 GHz a 4,4 GHz. Come anticipato sopra, le voci sulla possibile PlayStation 5 Pro sono diverse e provenienti da diverse fonti; una cosa sembra sicura però, un eventuale aggiornamento hardware di questo tipo dovrebbe garantire un salto prestazionale nell’ordine del 40-50%, il tutto in un periodo (fine 2024) che avrà sicuramente bisogno di novità anche nel settore console.

Potrebbe interessarti anche La PlayStation 5 potrebbe essere molto più compatta della PS5 Slim, Trapelano alcune presunte specifiche di PlayStation 5 Pro di Sony e La nuova PS5 Slim è disponibile in Italia da oggi: ecco dove acquistarla