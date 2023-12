Secondo quanto riferito su X e Reddit da più utenti, Sony ha ripristinato alcuni account PlayStation bannati accidentalmente, ma la situazione è ancora lungi dall’essere chiara.

È invece chiaro che Sony cancellerà 1.318 stagioni di programmi Discovery dalle librerie degli utenti PlayStation.

Sony ha ripristinato alcuni account bannati, ma è ancora in alto mare

Il colosso giapponese non ha parlato del motivo per cui ha sospeso in massa centinaia di account PlayStation in modo permanente, inoltre non sembra che l’inconveniente sia stato risolto per tutti gli account coinvolti.

Secondo quanto riferito i motivi sembrano essere relativi ai conti associati all’account PlayStation e ad alcuni utenti è stato anche consigliato dal supporto Sony di creare nuovi account.

Le persone su Reddit e X sospettano che il PlayStation Network sia stato colpito da un attacco informatico o da un bug, ma senza una comunicazione ufficiale da parte di Sony è difficile dire cosa sia realmente accaduto.

La pagina di supporto di Sony relativa alle sospensioni degli account PlayStation rileva che gli utenti verranno informati tramite e-mail circa il motivo della sospensione del loro account, tuttavia la maggior parte degli utenti coinvolti afferma di non aver ricevuto alcuna e-mail da Sony in merito all’accaduto.

Sony cancellerà 1.318 contenuti Discovery dalle librerie degli utenti PlayStation

Sony ha recentemente annunciato che tutti i contenuti Discovery acquistati sul PlayStation Store verranno cancellati entro la fine dell’anno corrente.

L’azienda spiega che a partire dal 31 dicembre 2023 non sarà più possibile guardare i contenuti Discovery acquistati in precedenza, aggiungendo che i contenuti verranno rimossi dalla libreria video.

Sony afferma che la causa è dipendente dai suoi accordi di licenza con i fornitori di contenuti, ma non spiega esattamente di cosa si tratti.

Anche se alcuni dei contenuti elencati sembrano un po’ di nicchia, ci sono in totale 1.318 stagioni di programmi elencati per l’eliminazione, quindi numerosi utenti saranno probabilmente scontenti dell’annuncio di Sony.

