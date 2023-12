A poche ore dal debutto ufficiale dei processori Intel Core Ultra nome in codice Meteor Lake, i partner dell’azienda californiana si sono dati molto da fare con la presentazione di diversi notebook di ultima generazione che sposano la nuova piattaforma laptop Intel. Dopo i Galaxy Book 4 di Samsung, seguiti dalle novità ASUS, MSI e Lenovo, ora è il turno di Gigabyte AORUS e Acer che, al pari dei competitor, puntano tutto su prestazioni, Intelligenza Artificiale ed efficienza energetica.

Andando nel dettaglio, Gigabyte propone versioni aggiornate dei già noti AORUS 15 e AORUS 17, soluzioni indirizzate ai gamer più esigenti per design e prestazioni, aiutate in questo dalle schede grafiche dedicate NVIDIA GeForce RTX 40. Acer invece propone il rinnovato Acer Swift Go 14, puntando quindi a un segmento di mercato diverso che guarda più alla portabilità e quindi con focus anche sull’autonomia della batteria.

Gigabyte AORUS 17 e AORUS 15 sono potenti e curati nella dissipazione

Con la premessa che Gigabyte non è stata particolarmente esaustiva nei dettagli tecnici, l’azienda taiwanese rende noto che i notebook AORUS 17 e AORUS 15 utilizzano processori Intel Core Ultra 7 (serie H), abbinati a memorie DDR5 e opzioni per schede grafiche dedicate NVIDIA GeForce RTX 40 Laptop. Le prestazioni saranno garantite anche da un sistema di dissipazione proprietario ad alto profilo, il WINDFORCE Infinity, ottimizzato al meglio per spingere i valori di TDP per CPU e GPU; proprio grazie a questa caratteristica, il modello di punta Gigabyte AORUS può sfruttare le più potenti schede grafiche NVIDIA con un TBP impostato a 140 watt.

Anche Gigabyte enfatizza le doti della nuova piattaforma Intel in ambito AI, aiutata ricordiamo da una NPU dedicata e tutta una serie di ottimizzazioni hardware/software che permettono di sfruttare appieno tutta la potenzialità dei chip Meteor Lake; in questo ambito l’azienda propone diverse applicazioni ed utility dedicate come AI Nexus, AI Boost e AI Generator. Il resto delle caratteristiche tecniche degli ultimi portatili AORUS prevedono poi pannelli QHD sino a 240 Hertz con supporto Dolby Vision e Dolby Atmos per un’esperienza multimediale completa e senza compromessi; anche lato connettività non si scherza visto che i sistemi Intel Core Ultra supportano connettività di ultima generazione con WiFi 6E o WiFi 7 oltre a un reparto I/O con PCI-E 5.0 per la dGPU, fino a tre SSD PCI-E 4.0 e Thunderbolt 4.

Caratteristiche tecniche generali Gigabyte AORUS 17 e AOURS 15

Formato/Diagonale monitor 17″ e 15″

CPU Intel Core Ultra 7 (serie H) con NPU dedicata

Memorie DDR5 5600 (max 96 GB)

GPU NVIDIA GeForce RTX 40 (max. 140 watt) + Intel Xe LPG 8 Core (integrata)

Dissipatore WINDFORCE Infinity

SSD PCI-E Gen 4.0

Pannello QHD (IPS?) con refresh sino a 240 Hz

Supporto Dolby Vision e Dolby Atmos

Connettività WiFi 7/6E, USB 3.2 20 Gbps, Thunderbolt 4 40 Gbps

Software AI Nexus, AI Boost e AI Generator

Gigabyte al momento non ha fornito dettagli su eventuali disponibilità dei nuovi AORUS 15 e AORUS 17, rimandando a questo punto l’appuntamento al CES di Las Vegas che si terrà ad inizio gennaio.

Acer Swift Go 14: compatto e pronto per l’AI

Acer non perde tempo e colloca il suo Swift Go 14 in quella categoria di portatili Windows 11 con Copilot di nuova generazione, leggeri e compatti, che puntano tutto sulla portabilità e sulle prestazioni/possibilità che garantisce l’Intelligenza Artificiale. Siamo di fronte a un laptop con scocca in alluminio (e plastica riciclata) spesso 14,9 mm per 1,32 kg di peso, pensato per studiare, lavorare e creare, basato su processori Intel Core Ultra con GPU integrata più potente (Xe LPG) e una NPU dedicata per sfruttare al meglio quello che viene definito l’Intel AI Boost; in questo contesto rientrano poi diverse funzionalità implementate da Acer, citiamo ad esempio Acer PurifiedVoice e Acer PurifiedView alle quali si abbinano opzioni come Acer QuickPanel e Acer AlterView.

Guardando più attentamente alla configurazione hardware invece, l’Acer Swift Go 14 è dotato di un pannello OLED da 14″ 2.8K con copertura DCI-P3 del 100%, certificazione VESA Display HDR True Black 500 e refresh a 90 Hz. Volendo c’è una variante più economica con un display OLED WUXGA (1920×1200 pixel), mentre per la CPU troviamo opzioni sino al Core Ultra 7 155H con un’autonomia dichiarata in 12,5 ore; non si può omettere la webcam QHD (sempre abbinata all’AI) e un buon reparto espansione/connettività che vanta WiFi 6E con Bluetooth 5.4, due USB Type-C, HDMI 2.1e un lettore MicroSD.

Caratteristiche tecniche Acer Swift 14 Go

CPU sino a Intel Core Ultra 7 H155

GPU Integrata Intel Xe-LPG (Arc Alchemist)

Display OLED 2.8K

2880×1800 pixel

DCI-P3 100%

VESA Display HDR True Black 500

Frequenza di aggiornamento a 90 Hz

RAM LPDDR5X

Storage SSD PCI-E 4.0

Webcam QHD

Rete WiFi 6E, Bluetooth LE

Porte USB-C (x2), HDMI 2.1

Lettore MicroSD

Chassis in alluminio, scocca e pad in materiali riciclati

Spessore 14,9 millimetri

Peso 1,32 kg

Il nuovo Acer Swift Go 14 sarà disponibile in Italia dai prossimi giorni con un prezzo base di 1.199 euro, presto anche su Amazon Italia.

