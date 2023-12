In occasione del debutto dei nuovi processori Intel Core Ultra (Meteor Lake), Samsung ha presentato la sua nuova serie di notebook formata da Samsung Galaxy Book4 Pro, Galaxy Book4 Pro 360 e Galaxy Book4 Ultra. Quest’ultimo può essere configurato con CPU Intel Core Ultra 9 e GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 come configurazione massima, per una macchina che permette di giocare e di gestire anche operazioni particolarmente gravose, nonostante pesi e dimensioni contenuti.

Meno potenti (e costosi) i Samsung Galaxy Book4 Pro e Pro 360, il primo disponibile anche in versione 14″ a differenza degli altri, tutti con schermi touchscreen da 16 pollici di tipo AMOLED. L’azienda li ha presentato oggi, 14 dicembre 2023, sul mercato natio (Corea del Sud), pur senza specificare il debutto e la disponibilità in Italia o negli altri mercati. In attesa di maggiori informazioni al riguardo, scopriamone meglio le particolarità.

Novità, caratteristiche e dettagli dei Samsung Galaxy Book4

Rispetto al passaggio fra la seconda e la terza serie, i Samsung Galaxy Book4 non cambiano molto rispetto alla precedente generazione, dispositivi con cui condividono diverse cose, sia in termini estetici che tecnici. La nuova famiglia di notebook è composta dal modello di punta Samsung Galaxy Book4 Ultra e da due portatili: il classico e disponibile in due dimensioni (da 14″ e da 16″) Samsung Galaxy Book4 Pro; mentre è un convertibile Samsung Galaxy Book4 Pro 360. Non c’è invece una nuova versione del modello più economico della serie precedente: Samsung Galaxy Book3 360.

Fra le principali novità di questa nuova gamma di notebook i processori, i nuovi Core Ultra di Intel appena presentati, disponibili in diverse varianti: Core Ultra 5, 7 e 9, quest’ultima esclusiva del più potente Galaxy Book4 Ultra, l’unico a montare inoltre le schede grafiche GeForce RTX 4050 e 4070 di NVIDIA. Per i modelli Pro ci sono invece delle più modeste GPU Intel Arc Graphics.

Per gestire i giochi più esigenti e le operazioni più gravose c’è un nuovo sistema di raffreddamento ottimizzato, con una camera di vapore più ampia dell’11% rispetto al passato, e due ventole con design a spaziatura irregolare delle pale, sistema presente soltanto su Samsung Galaxy Book4 Ultra, che dovrebbe essere inoltre più silenzioso quando entrano in azione le ventole. Questa maggiore efficacia nella riduzione del calore, secondo il produttore, si dovrebbe tradurre in una maggiore autonomia, legata anche all’utilizzo dei nuovi processori. Per il modello Ultra c’è anche un alimentatore USB-C da 140 W, wattaggio superiore rispetto al modello precedente equipaggiato con uno da 100 W; i modelli Pro sono equipaggiati invece con delle versioni da 65 W.

Cambiano anche le memorie, ora di tipo LPDDR5X (anziché LPDDR5): 16 o 32 GB di RAM per tutti, l’opzione da 64 GB solo per Samsung Galaxy Book4 Ultra (assente sul modello precedente), che è configurabile con SSD da 512 GB, 1 o 2 TB; i modelli Pro possono contare invece su unità da 256 GB, 512 GB o 1 TB.

A parte il fatto che sono tutti touchscreen, non cambiano invece i display dei Samsung Galaxy Book4 rispetto alla precedente generazione: sono degli schermi AMOLED da 16″ e 14″ (solo il Pro), con risoluzione WQXGA + (2880 x 1800 pixel), formato 16:10, frequenza di aggiornamento del display variabile fra 48 e 120 Hz, luminosità massima di 400 nit e copertura dello spazio colore DCI-P3 del 120%.

Questione audio ci sono 4 altoparlanti AKG con Dolby Atmos, presenti anche nella serie precedente, due microfoni con cancellazione del rumore IA bidirezionale, una porta HDMI 2.1 (al posto della 2.0 della serie Galaxy Book3), il Bluetooth 5.3 (anziché 5.1), ma la medesima dotazione di porte, in ogni caso piuttosto completa considerando le due Thunderbolt 4, la USB Type-A, oltre agli ingressi per microSD e jack audio per cuffie e microfoni cablati. Le batterie integrate, sono tutte da 76 Wh ad esclusione del modello da 14″ di Samsung Galaxy Book4 Pro che ne monta una da 63 Wh.

Fra le novità di questa nuova serie di notebook, Samsung sottolinea anche un maggior utilizzo di materiali riciclati, fra cui plastica, vetro e alluminio, usati sia per la realizzazione dei prodotti che per le confezioni.

Chiudiamo con alcune chicche software, come la funzione Auto Switch per collegare le cuffie Samsung Galaxy Buds2 Pro (qui per la recensione) a più dispositivi (come smartphone e tablet Galaxy con One UI 3.1 o successivi, Galaxy Watch4 o successivi e TV Samsung lanciati dopo il 22 febbraio o successivi dopo aver ricevuto un aggiornamento del firmware dal 22 luglio), la tecnologia Vision Booster che migliora automaticamente la visibilità in ambienti esterni, lo strumento Samsung Studio per la creazione di video su più dispositivi senza soluzione di continuità, Second Screen per usare il tablet come monitor (Galaxy Tab S7 o successivi e Tab Active4 Pro con One UI 3.1 o più recenti), o ancora, Photo Remaster, per modificare rapidamente le foto con le funzioni di intelligenza artificiale.

Prezzi e disponibilità dei Samsung Galaxy Book4

Samsung ha annunciato oggi questi nuovi notebook, che saranno disponibili inizialmente sul mercato coreano dal mese di gennaio pur senza specificare prezzi o date precise per l’inizio delle vendite. Sappiamo che Samsung Galaxy Book4 Ultra sarà disponibile nella sola colorazione Moonstone Gray, mentre saranno ordinabili anche in Platinum Silver gli altri modelli.

Al momento non ci sono nemmeno informazioni relative alla commercializzazione italiana, ma il produttore ha specificato che saranno disponibili prossimamente anche in altri mercati selezionati, fra cui con molta probabilità ci sarà anche il nostro. Vi aggiorneremo con maggiori dettagli non appena ne sapremo di più.

Leggi anche: la recensione di Samsung Galaxy Book3 Ultra: il nuovo standard dei notebook Windows e i migliori notebook di questo mese: ecco i nostri consigli