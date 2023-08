Sono passati quasi tre anni dal lancio dell’ultima console di Sony, dopo un iniziale periodo difficile per gli utenti che spesso non sono riusciti ad acquistare la loro agognata PlayStation 5 a causa della scarsa disponibilità, la situazione negli ultimi tempi sembra notevolmente migliorata. È praticamente dal lancio dell’attuale modello che si vocifera di una presunta versione Pro, ma le informazioni in merito non solo sono scarse, ma secondo alcune voci Sony avrebbe addirittura accantonato il progetto di una PlayStation 5 Pro per concentrarsi sulla console di futura generazione.

Nelle ultime ore però, il canale YouTube RedGamingTech ha condiviso alcune informazioni circa le presunte specifiche tecniche della futura PlayStation 5 Pro, scopriamole insieme.

Ecco le presunte specifiche di PlayStation 5 Pro, Sony potrebbe concentrarsi sulla GPU

Secondo le diverse voci in merito, l’arrivo della presunta PlayStation 5 Pro è previsto per la fine del prossimo anno, finora però le informazioni al riguardo non erano molte ma oggi abbiamo qualche presunto dettaglio in più.

Secondo quanto condiviso Sony potrebbe continuare a utilizzare l’APU basata su AMD Ryzen Zen 2, con 8 core e 16 thread, ovvero la medesima dell’attuale PS5; non è chiaro il motivo per cui l’azienda non abbia valutato AMD Ryzen Zen 4, anche se secondo le indiscrezioni la velocità di clock della CPU sarebbe aumentata fino a 4 GHz.

Con PlayStation 5 Pro Sony potrebbe nuovamente concentrarsi maggiormente sulla GPU, inoltre il futuro modello potrebbe arrivare con un ROP (Render Output Unit) aumentato, grazie a 30 processori per gruppi di lavoro attivi (60 unità di calcolo), per fare un confronto il modello base di PS5 ha 64 ROP presenti nel sistema e la versione Pro potrebbe arrivare con 64, 96 e 128 ROP, il che comporterebbe un aumento delle prestazioni grafiche.

In ultimo, sembra che PS5 Pro sarà equipaggiata con 16 GB di memoria GDDR5; al momento ovviamente si tratta solo di indiscrezioni, considerando le tempistiche infatti non è da escludere che Sony decida di apportare alcune modifiche qua e là. Non ci resta che attendere per saperne di più.

