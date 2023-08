AMD rinnova, finalmente, la sua gamma di schede video con la presentazione ufficiale delle nuove Radeon RX 7700 XT e Radeon RX 7800 XT. Si tratta di due nuove GPU che seguono il lancio delle Radeon RX 7900 XT e XTX, presentate sul finire dello scorso anno.

Le due nuove schede della gamma Radeon puntano sul gaming a 1440p ed entrano in diretta concorrenza con alcune delle ultime novità della gamma NVIDIA, come la RTX 4070 e la tanto criticata RTX 4060 Ti. I primi dati forniti da AMD sono molto interessanti (ma tutti da verificare).

Le due nuove schede Radeon potrebbero diventare un nuovo punto di riferimento per il gaming, anche grazie a un prezzo più accessibile rispetto ai modelli di fascia alta. A garantire una marcia in più c’è il nuovo FSR 3. Vediamo i dettagli completi.

AMD svela le nuove Radeon RX 7700 XT e RX 7800 XT

I videogiocatori su PC hanno scelto il gaming a 1440p (risoluzione in crescita del 44% rispetto allo scorso anno tra gli utenti attivi su Steam). AMD punta a soddisfare le richieste dei suoi utenti mettendo ora a disposizione le nuove schede grafiche Radeon RX 7700 XT e RX 7800 XT. Si tratta di due modelli pensati per offrire prestazioni ottimali, con un frame rate sempre elevato, a 1440p oltre che, naturalmente, anche a 1080p.

Le due nuove schede si basano sull’architettura RDNA 3 che ha già mostrato le sue capacità. La Radeon RX 7700 XT può contare su 54 Compute Units, 54 RT Accelerator e 108 AI Accelerator oltre che su di un clock di 2.171 MHz con boost fino a 2.544 MHz. Ci sono, inoltre, 12 GB di memoria GDDR6 con un’interfaccia a 192 bit e una Memory Speed di 18 Gbps. Tra le specifiche c’è spazio anche per 48 MB di AMD Infinity Cache di seconda generazione. Il TBP (Total Board Power) è di 245 W.

Ancora più interessante è la nuova Radeon RX 7800 XT che alza il livello, posizionandosi in una fascia più alta. Questo modello arriverà sul mercato con 60 Compute Units, 60 RT Accelerator e 120 AI Accelerator oltre che su di un clock di 2.124 MHz con boost fino a 2.430 MHz. Per questa scheda ci sono 16 GB di memoria GDDR6 con un’interfaccia a 256 bit e una Memory Speed di 19,5 bps. Da notare anche 64MB di AMD Infinity Cache di seconda generazione e un TBP (Total Board Power) è di 263 W.

AMD ha messo a confronto diretto le sue nuove schede con le ultime arrivate di casa NVIDIA, la RTX 4070 e la RTX 4060 Ti. I benchmark pubblicati dall’azienda mostrano un netto vantaggio della Radeon RX 7800 XT sulla RTX 4070 (c’è anche un vantaggio di 4 GB di memoria in più per la scheda di AMD) e della Radeon RX 7700 XT sulla RTX 4060 Ti (nonostante la scheda di NVIDIA abbia più memoria, 16 GB, rispetto a quella di AMD, che si ferma a 12 GB).

A sostenere le prestazioni delle schede di AMD rispetto alle concorrenti di NVIDIA c’è anche un’interfaccia di memoria superiore (la RTX 4060 Ti si ferma a 128 bit e la RTX 4070 a 192 bit) oltre che una maggiore banda passante per la memoria come evidente dai dati seguenti:

RTX 4060 Ti: 288 GB/s

RX 7700 XT: 432 GB/s

RTX 4070: 504 GB/s

RX 7800 XT: 624 GB/s

Le nuove schede di AMD hanno la possibilità di sfruttare il nuovo FSR 3 che si affianca alle generazioni precedenti (disponibili o in arrivo per oltre 300 giochi). Il nuovo sistema di upscaling è atteso per il prossimo autunno. AMD ha confermato la disponibilità del sistema per titoli come Forspoken e Immortals of Aveum. Complessivamente, però, per la fase di lancio, FSR 3 sarà supportato da molti altri giochi.

Prezzo e disponibilità delle nuove Radeon RX 7700 XT e RX 7800 XT

Le nuove schede video di AMD si preparano al debutto sul mercato. Le vendite partiranno il prossimo 6 di settembre, almeno per alcuni mercati selezionati. Per quanto riguarda gli USA, AMD ha già ufficializzato i prezzi delle due schede. La 7700 XT sarà disponibile con un prezzo di listino di 449 dollari mentre la 7800 XT arriverà sul mercato con un prezzo di 499 dollari. I prezzi in Europa dovrebbero essere 489 euro e 549 euro rispettivamente. Le schede saranno realizzate anche da diversi produttori partner di AMD come ASUS, ASRock, Gigabyte, PowerColor e Sapphire.