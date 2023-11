Come anticipato da alcune indiscrezioni, Sony ha annunciato ieri che l’attesa PS5 Slim è disponibile in Italia da oggi, 24 novembre 2023, ufficializzando anche la dicitura “Slim”.

Il nuovo modello della console PlayStation 5 è acquistabile presso rivenditori selezionati e tramite PlayStation Direct al prezzo consigliato di 549,99 euro per il modello con lettore Blu-Ray e al prezzo di 449,99 euro per la versione senza unità ottica.

La base verticale per la nuova PS5 Slim sarà venduta separatamente al prezzo di 29,99 euro, mentre il lettore Blu-Ray da abbinare eventualmente in un secondo momento alla PS5 Slim Digital Edition sarà in vendita a 119,99 euro.

La nuova PS5 ha un volume ridotto di oltre il 30% e pesa il 18% e il 24% in meno rispetto ai modelli precedenti. Ci sono quattro diversi pannelli della cover, con la porzione superiore lucida mentre quella inferiore rimane opaca.

L’hardware della PS5 Slim non ha subito modifiche sostanziali, a parte un aumento della capacità dell’SSD integrato, che passa da 825 GB a 1 TB di spazio disponibile, e la possibilità di acquistare l’unità ottica separatamente.

Sony fa sapere che una volta esauriti i modelli PlayStation 5 originali, la nuova PS5 Slim sarà l’unico modello disponibile.

Dove comprare la nuova PlayStation 5 Slim

Come anticipato, la nuova PS5 Slim è acquistabile da oggi, venerdì 24 novembre 2023, sì proprio il giorno del Black Friday. Si può comprare tramite PlayStation Direct, ma anche dai rivenditori autorizzati come Unieuro, MediaWorld, Euronics e, presto, probabilmente arriverà anche su Amazon.

