A circa sei mesi dalla presentazione ufficiale, avvenuta ricordiamo lo scorso mese di aprile, Acer rende finalmente disponibile in Europa il suo PC desktop compatto top di gamma Acer Predator Orion X. Si tratta di una macchina da gaming che non guarda a compromessi sul versante prestazioni e che, al contrario di molti altri sistemi desktop tradizionali di fascia alta, cerca di ridurre al minimo gli ingombri grazie a uno chassis di soli 11,4 litri. Niente di nuovo potremmo dire, sul mercato esistono già diversi sistemi gaming compatti, ma questo Acer integra alcune delle migliori componenti che attualmente possiamo reperire sul mercato: un Intel Core i9-13900KS e una NVIDIA GeForce RTX 4090, un binomio che non necessita di presentazioni e che da solo rappresenta il biglietto da visita di questo sistema per il gaming ad alto refresh-rate e/o in 4K e (ma non solo).

Acer Predator Orion X è compatto ma ha potenza da vendere

Come anticipato sopra, Acer Predator Orion X non guarda a compromessi e nonostante utilizzi la piattaforma Intel Core 13a gen in luogo della più recente Intel Core 14a gen, possiamo affermare che si posiziona nel segmento top dei sistemi desktop, se non altro perché la differenza in termini prestazionali tra le due generazioni Intel si può definire piuttosto marginale. Potente ma soprattutto compatto nelle dimensioni, questo Predator Orion X presenta un case che misura 336 x 257,5 x 179 millimetri, integrando al suo interno quelle che sono senza dubbio tra le componenti più performanti per il gaming attualmente disponibili sul mercato, ma allo stesso tempo molto impegnative sotto il versante della dissipazione.

Per ottimizzare il tutto, l’azienda ha pensato a un particolare design interno a tre zone che dovrebbe garantire un airflow ottimale e ridurre il rischio di throttling, mantenendo le temperature in un range accettabile. La prima zona è dedicata a CPU, RAM e agli SSD, la seconda ospita la GPU e gli alloggiamenti ed eventuali unità di storage supplementari, mentre la terza zona fornisce l’accesso al sistema di raffreddamento del sistema.

Come tutti i sistemi desktop di questa tipologia, Acer Predator Orion X può essere configurato; riguardo la CPU, raffreddata a liquido, si può scegliere tra Intel Core i9-13900KS, Core i7-13700K e Core i5-13400, mentre lato scheda grafica troviamo la potentissima NVIDIA GeForce RTX 4090 (Recensione), GeForce RTX 4080 16 GB oppure la sorella minore, NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti. Nessuna opzione per hardware AMD, almeno al momento, mentre il resto delle caratteristiche tecniche prevede sino a 64 GB di RAM DDR5 5.600 MT/s, SSD PCI-E M.2 (Gen 4.0) da 2 terabyte e, non per ultima, una buona connettività con Wi-Fi 6E, LAN 2.5 Gbps, USB-C e USB 3.2 Gen 2 in varie salse.

Caratteristiche tecniche Acer Predator Orion X

Processore: Intel Core i9-13900KS, Core i7-13700K e Core i5-13400

Dissipatore CPU: a liquido All-in-ONe

Scheda video: NVIDIA GeForce RTX 4090, GeForce RTX 4080 e GeForce RTX 4070 Ti

RAM: sino a 64 GB DDR5 5.600 MT/s in Dual-Channel

Storage: SSD PCI-E Gen 4.0 da 2 TB, espandibile (slot 2.5″)

Rete: WiFi 6E, Bluetooth, LAN 2.5 Gbps

Porte (frontali): USB Gen1 Type-C, USB 3.2 Gen1 Type-A, e jack audio combo 3.5 mm

Porte (posteriori): USB 3.2 Gen2 Type-C, 3x USB 3.2 Gen2 Type-A, 2x USB 2.0, LAN 2.5

Misure: 336 x 257,5 x 179 millimetri (11,41 litri)

Disponibilità e prezzi

Acer Predator Orion X è disponibile finalmente in Europa, al momento lo abbiamo avvistato soprattutto sul mercato tedesco con prezzi a partire da 2.499 euro, ma nelle ultime ore è apparso anche su Amazon Italia dove la configurazione con Core i7-13700K, GeForce RTX 4080 e 32 GB di RAM costa la bellezza 4.176 euro con disponibilità 22-27 dicembre (vedi offerta).

Potrebbe interessarti anche Acer prepara i nuovi notebook gaming Predator Helios con CPU Intel Core 14a gen, Migliori notebook Acer di Dicembre 2023: ecco i nostri consigli e PC Gaming da 1000 euro: i nostri consigli per una build equilibrata