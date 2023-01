Oggi Intel ha annunciato il tanto atteso Intel Core i9-13900KS, processore di punta della famiglia Raptor Lake che può contare su 24 core (8 Performance Core e 16 Efficient Core) e 32 thread. In realtà si vociferava che potesse vedere la luce al CES 2023 insieme a tutte le altre novità annunciate per desktop e notebook, ma evidentemente l’azienda ha deciso di posticipare il lancio di qualche giorno in modo da puntarci i riflettori in modo esclusivo.

Intel Core i9-13900KS con la frequenza più alta sul mercato

Questo processore non è altro che un Intel Core i9-13900K (qui il record di oltre 9 GHz raggiunto con la ROG Maximus Z790 Apex) che può funzionare a frequenze di punta più alte, caratteristica che lo rende unico sul mercato. Si tratta, infatti, del primo processore in grado di offrire di serie e senza overclocking una frequenza turbo boost di ben 6.0 GHz per i P-core (Performance Core), il tutto grazie alla tecnologia proprietaria Intel® Thermal Velocity Boost; la versione ‘normale’ si ferma invece a 5,8 GHz in Turbo Max. Le altre differenze che caratterizzano questa nuova versione sono l’aumento del base clock dei P-core di 200 MHz (che sale così a 3,2 GHz) e del PBP (potenza di base), che passa dai 125W della versione base a 150W. Rimangono invariati, invece, sia il Turbo Power Processor a 253W sia il numero e la frequenza degli E-core (Efficient Core).

Per quanto riguarda le altre caratteristiche, non manca la piena compatibilità con schede madri Z790 e Z690, previo aggiornamento del BIOS per un’esperienza più completa e affidabile, il supporto alle RAM fino a DDR5 5600 MT/s e DDR4 3200 MT/s e la presenza della tecnologia Intel® Adaptive Boost che migliora le prestazioni di gioco abilitando frequenze turbo multicore più elevate a seconda del contesto.

Disponibilità e prezzi di Intel Core i9-13900KS

Come suggerito dall’aggiunta della S nel nome, si tratta di un’edizione speciale quindi è lecito aspettarsi una quantità piuttosto modesta di esemplari in commercio. Intel Core i9-13900KS è disponibile all’acquisto da oggi, 12 gennaio 2023, ad un prezzo consigliato a partire da 699 dollari (circa 645 dollari con il cambio attuale). È prevista una confezione di vendita particolare adatta all’esclusività del prodotto ed è possibile trovarlo presso i rivenditori autorizzati di tutto il mondo oppure integrato nei sistemi dei partner di canale e OEM di Intel nel corso delle prossime settimane.

In attesa di toccare con mano il prodotto e godere delle sue prestazioni fuori dal comune, potete approfondire il suo funzionamento visionando il video demo caricato da Intel sul proprio canale YouTube presente qui sotto.

