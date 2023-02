Abbiamo già avuto modo di provare la RTX 4070 Ti ma in una versione Custom decisamente troppo costosa per una serie 70. Oggi però le cose sono cambiate un bel po’ per due motivi. Il primo, il prezzo delle RTX 4070 Ti sta calando e si sta assestando a dei livelli interessanti. Il secondo motivo è che questa ASUS TUF Gaming RTX 4070 Ti è oggettivamente la Custom da prendere.

ASUS TUF Gaming RTX 4070 Ti: scheda tecnica e Ada Lovelace

La RTX 4070 Ti è basata sulla GPU AD 104 nella sua versione full chip che prevede 60 SMs. Gli ingegneri NVIDIA hanno lavorato a stretto contatto con TSMC per ottimizzare il processo produttivo 4N per le RTX 4000. Il numero di CUDA Core arriva a 7680 rispetto ai 6144 della RTX 3070 Ti, il base clock è ancor più alto a 2,6 GHz, ci sono sempre gli RT Core che passano alla terza generazione, i Tensor Core invece sono di quarta generazione, 12 GB di RAM dedicata GDDR6X (192 bit), presente il nuovo DLSS 3. Per scoprire tutti i dettagli di Ada Lovelace e di come funziona il DLSS 3 vi invitiamo a dare uno sguardo alla recensione della RTX 4090.

Infine la RTX 4070 Ti ha un TGP di 285 W ma come vedremo consuma molto meno di quanto dichiarato, il rapporto prestazioni-consumi di Ada è fantastico. La potenza minima richiesta per la build è un PSU da 750 W. Le porte a disposizione sono quattro: 3 DisplayPort 1.4 + 2 HDMI 2.1.

NVIDIA GeForce RTX 407o Ti: com’è la custom ASUS TUF GAMING

La ASUS TUF Gaming RTX 4070 Ti è semplicemente la Custom da prendere. Solitamente si potrebbe valutare in maniera errata la linea TUF di ASUS come quella di “secondo livello” rispetto alla serie Strix che tutti adorano. Nulla di più sbagliato per questa TUF Gaming RTX 4070 Ti che fa un salto di qualità incredibile anche rispetto ad altre Custom concorrenti di fascia più alta, è un blocco di metallo solidissimo con una qualità percepita sorprendente rispetto ai competitors.

Il sistema di dissipazione è affidato a ben tre ventole Axial tech migliorate, un corpo dissipante enorme ricco di heatpipe ottimizzate con un radiatore di una qualità disarmante, le lamelle hanno uno spessore maggiore, si vede tutto l’impegno di ASUS nel tirare fuori il massimo da questa Custom.. Il backplate della scheda è in massiccio alluminio, ha sempre un design personalizzato ed ha una struttura simil “flow through” per ottimizzare al meglio l’airflow che è assolutamente ben veicolato. Nota di merito per lo switch rapido per il dual BIOS che permette di passare al volo tra la modalità Prestazioni e la modalità Silenziosa. Tenerla perennemente in modalità gaming è consigliato, la scheda è silenziosa e la dissipazione è sovradimensionata per la RTX 4070 Ti.

Il sistema di dissipazione studiato da ASUS è ottimo, assolutamente in grado di gestire la potenza di una RTX 4070 Ti. In situazioni di fortissimo stress nei benchmark, la ASUS TUF Gaming RTX 4070 Ti resta inchiodata sui 66° con un livello di rumorosità bassissimo. Il tutto nonostante il boost delle frequenze di questa custom che arrivano a 2,6 GHz ma spesso si arriva a ben 2,8 GHz grazie all’ampio margine lasciato dal sistema di dissipazione. L’architettura Ada Lovelace delle RTX 4000 è ottima ma con una cura del genere per la dissipazione, spingerla ancor di più i suoi limiti è facilissimo. Tranquilli tutti, qualche LED RGB c’è e viene controllato da AURA Sync.

Due note di merito. Il primo per la presenza di un piccolo supporto per la scheda video che contiene anche un simpatico easter egg (il supporto diventa un piccolo giravite per assemblare il PC). Il secondo merito di ASUS è quello di aver creato una delle tri ventole più compatta di RTX 4070 Ti. La TUF Gaming resta grande, resta assolutamente sovradimensionata per dissipazione ma è parecchio più piccola delle concorrenti pur non rinunciando ad una qualità altissimo. Anzi, terza nota di merito. In relazione al prezzo, questa TUF batte a mani basse parecchie custom RTX 4070 Ti più costose in termini di qualità di assemblaggio.

ASUS TUF Gaming RTX 4070 Ti: build e ottimizzazioni

Abbiamo assemblato una build pronta per supportare al meglio la ASUS TUF Gaming RTX 4070 Ti. Partendo dalla scheda madre ci siamo affidati ad una ASUS ROG Strix Z790, il processore non poteva che essere il potentissimo Intel Core i9 13900K dissipato da un Actic Liquid Freezer 2 ARGB da 360 mm. 32 GB di RAM DDR5 Corsair Vengeance RGB a 6000 MHz, 4 Tera di SSD PCIe 4.0 per avere tutto lo spazio a disposizione per giochi e progetti pesanti. Il tutto è stato racchiuso in un case top gamma, il Lian Li O11 Dynamic Evo con mix di ventole Arctic e Noctua per veicolare al meglio l’airflow. Per testare anche i nuovi cavi di alimentazione a 16 pin abbiamo pontato ad un fantastico PSU ASUS ROG Loki da 750 W già predisposto alle nuove RTX 4000.

Tra le operazioni consigliate prima di partire con la nuova RTX 4070 Ti ci son le solite. Check della versione del BIOS della propria scheda madre e aggiornare alla versione più recente. Se avete anche voi il bug VBS su Windows 11, è il caso di disattivarlo per non avere impatto sulle prestazioni, controllare inoltre se è attiva la voce Pianificazione GPU con accelerazione hardware nelle impostazioni di Windows sotto la voce Schermo, Grafica. Ovviamente aggiornare i driver della scheda video alla versione più recente possibile, aggiornare i giochi, le applicazioni e non dimenticarsi di attivare anche il ReBar nel BIOS.

ASUS TUF Gaming RTX 4070 Ti: DLSS 3 ed RTX per maxare il 1440p

Il calcolo in Ray tracing non è solo difficile da comprendere nel suo funzionamento ma è anche un compito duro da eseguire ed è per questo che NVIDIA ha sviluppato la RTX 4070 Ti la sua nuova versione del Deep Learning Super Sampling 3 (DLSS 3). Il DLSS 3 è una tecnica di rendering assistita da Intelligenza Artificiale (AI) in grado di migliorare sensibilmente il frame rate di un titolo senza rinunciare a Ray tracing e dettagli massimi. Si tratta di un processo molto complicato, con i Tensor Core di quarta generazione e gli RT Core di terza generazione la RTX 4070 ti è in grado girare di un gioco in 4K con dettagli maxati e Ray tracing aumentando considerevolmente il numero di fps.

Il DLSS 3 è l’esempio dell’innovazione che continua ad avanzare per offrire boost fino a 2.6x volte superiori rispetto alla precedente generazione. Dal punto di vista software, DLSS 3 è costituito da tre parti: Super Resolution ricostruisce in modo intelligente immagini ad alta risoluzione da input a bassa risoluzione, il Frame Generation che utilizza l’IA per generare interamente nuovi frame e NVIDIA Reflex è integrato per ridurre la latenza di input e aumentare la reattività.

L’ hardware gioca sempre la sua parte del DLSS 3: i Tensor Core di quarta generazione della RTX 4070 Ti eseguono l’algoritmo DLSS in tempo reale, il nuovo Optical Flow Accelerator aiuta il DLSS a misurare la scena in base ai pixel e i supercomputer NVIDIA continuano ad apprendere con machine learning. Questo mix di tecnologie è micidiale per massimizzare le prestazioni in ray-tracing ad alti FPS attraverso la grafica neurale basta su AI.

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti: test gaming e prestazioni

La RTX 4070 Ti asfalta la precedente generazione di RTX 3070 Ti in termini non solo di prestazioni ma anche di consumi e grazie al DLSS 3 supera di un bel po’ anche la RTX 3090 Ti sempre consumando e scaldando meno. Il Frame Generator abbatte la richiesta di risorse da parte del sistema e riduce anche l’impatto dei consumi.

Nel concreto, testare la RTX 4070 Ti in rasterizzazione in 1440p è decisamente soddisfacente, anche in 4K non se la cava male. In termini assoluti la RTX 4070 Ti è la scheda video perfetta per il 1440p con Ray tracing attivo. Anche quei macigni di Flight Simulator e Cyberpunk 2077 in Ray tracing folle in 1440p vanno alla grande, agilmente oltre i 147 fps per Flight Simulator e oltre i 127 fps in Cyberpunk 2077. Rispetto ad una RTX 3090 Ti il distacco è siderale grazie al DLSS 3, la 3090 Ti nelle stesse condizioni (DLSS 2) è sui 92 fps per Cyberpunk 2077 e 80 per Flight Simulator.

Abbiamo preso come esempio un due titoli duri come uno dei miglior Tripla A in termini di grafica e utilizzo del Ray tracing come Cyberpunk 2077 e uno dei titoli più complessi da gestire per l’intero sistema come Flight Simulator per dare un cotesto di prestazioni minime garantite, meno di quei numeri lì, di oltre 127 fps per Cyberpunk 1440p RTX e oltre 147 fps per Flight Simulator 1440p con DLSS 3, non si può scendere.

Tutti gli altri giochi più o meno impegnativi in 1440p sempre a dettagli folli offrono un numero di fps ottimo. Abbiamo testato anche i classici benchmark gaming che certificano quanto detto finora, la RTX 4070 Ti spalleggia con la RTX 3090 Ti più che con la RTX 3070 Ti. Il test Time Spy di 3DMark restituisce circa 22590 punti per la RTX 4070 Ti, 21180 punti per la RTX 3090 Ti.

Nemmeno a dirlo, Fortnite, Call of Duty Warzone, Assetto Corsa, F1 22, Valorant, CSGO e chi più ne ha più ne metta, sono un gioco da ragazzi da gestire per la RTX 4070 Ti. Per dare altri due numeri, abbiamo testato anche A Plague Tale: Requiem con ben 160 fps in 1440p e DLSS3, Spider Man Miles Morales RTX in 1440p con oltre 177 fps, Warhammer Darktide RTX con oltre 117 fps sempre in 1440p.

Per farvi capire l’importanza del DLSS 3 a scopo indicativo abbiamo ripreso il test di Portal RTX con il Full Ray Tracing, un test distruttivo per qualsiasi scheda, al momento la RTX 4090 e la RTX 4080 riescono a gestirlo bene grazie al DLSS 3. Si conferma la tradizione anche per la RTX 4070 Ti, il Full Ray Tracing di Portal RTX mette in crisi qualsiasi cosa, senza DLSS la RTX 4070 Ti è sui 25 fps mentre il numero sale a oltre 96 fps grazie al DLSS 3 sempre in 1440p.

Come già accennato, il rapporto prestazioni-consumi della RTX 4070 Ti è ottimo, sta sempre intorno ai 230 W in gaming, molto meno rispetto ai 285 w dichiarati ma in alcuni casi con il DLSS 3 si sta anche sotto i 190 W, un dato che dimostra il lavoro di efficienza energetica eccellente della nuova architettura Ada Lovelace. Per dare un riferimento sempre legato alla RTX 3090 Ti, in gaming si stava su un consumo di circa 360 W parecchi in più rispetto ai 222 W della RTX 4070 Ti. Per quanto riguarda le temperature, il design della custom ASUS TUF Gaming RTX 4070 Ti permette di assestarsi sempre su 66°, anche qualcosa meno a seconda del contesto. Zero problemi di temperature, zero eccessi di consumo e rumorosità assolutamente contenuta.

ASUS TUF Gaming RTX 4070 Ti: dual encoder, AV1, RTX Remix e driver Studio

Gli RT Core di terza generazione sono il massimo per tutti i lavori dove il tempo di rendering è fondamentale ma non solo, possono occuparsi anche di elaborazioni in tempo reale e di gestire tutti i calcoli in ray tracing, una delle operazioni più complesse da gestire per chi crea in 3D magari con valutazioni di progetti architettonici e prototipazione virtuale in ambito design. Questa tecnologia accelera anche il rendering del motion blur con ray-tracing per ottenere risultati più rapidi con una maggiore accuratezza visiva anche grazie al DLSS 3.

I Tensor Core di quarta generazione sono in grado di accelerare in maniera intelligente parecchie operazioni con Intelligenza Artificiale che si occupa delle operazioni impattanti delle immagini, dei calcoli in 3D, dei video e anche del campo audio. La precisione Tensor Float 32 (TF32) garantisce una velocità di training decisamente superiore rispetto alla concorrenza per accelerare il training dei modelli di IA e scienza dei dati. I Tensor Core portano l’IA anche nella grafica con funzionalità come DLSS 3, denoising basato su IA ed editing avanzato per alcune applicazioni.

La RTX 4070 Ti ha ben due encoder hardware (NVENC) ed aggiunge anche il supporto per il codec video AV1. Il codec del momento, AV1 offre una qualità visiva migliorata allo stesso bitrate di H.265/H.264, un vantaggio per fa streaming di giochi e non solo. La suite NVIDIA Studio comprende non solo dei driver Studio dedicati (testati e certificati con tutti i migliori software professionali e creativi sul mercato) ma anche dei software dedicati come NVIDIA Broadcast (uno dei tool più potenti per gestire le live con tanto di funzioni AI), NVIDIA Texure Tools.

I professionisti delle immagini come fotografi, artisti digitali o anche Instagrammer potranno utilizzare Adobe Photoshop e Lightroom con filtri neurali come Smart Portrait, la Super Resolution, la Nitidezza Intelligente oppure AI Enhance Details sui file RAW e tanto altro. Oppure sarà possibile sfruttare NVIDIA Canvas, un nuovo tool per dipingere grazie all’intelligenza artificiale e sperimentare questo nuovo modo di creare immagini sbalorditive con zero conoscenza della tecnica.

Per chi fa editing video, c’è davvero una scelta invidiabile grazie alla presenza del dual encoder. In Adobe Premiere Pro e After Effects c’è il rendering CUDA che velocizza di tantissimo l’esportazione dei video, anche la gestione degli effetti, della timeline e del reframing tramite AI è decisamente comodo.

Cambiando decisamente sponda, chi crea con Autodesk Revit, D5 Render con rasterizzazione per rendering in tempo reale per architettura e interior design, Enscape e Sketchup è decisamente avvantaggiato grazie all’accelerazione della GeForce RTX 4070 Ti. Si tratta di Ray tracing in real time per la modellazione in 3D architetturale e anche per la realtà virtuale con tutto ciò che il futuro ci pone davanti come l’inflazionato Metaverso. In realtà chi sfrutta i driver studio per il 3D può giovare anche di NVIDIA Omniverse che connette i flussi di lavoro multi app con import ed export dedicati per gestire fluissi di lavori tra diverse app in tempo reale senza incompatibilità o dover trovare workaround.

Decisamente adatto a chi lavora con Unreal Engine con un rendering accelerato su OpenGL, DirectX e Vulkan. Anche PhysX per ombreggiature avanzato e ray-tracing in tempo reale. Ancora Rhino con Viewport accelerato da GPU per una modellazione più fluida e interattiva, Autodesk Maya con denoising basato su IA e ray-tracing accelerati con RTX con Arnold in renderer interattivi, Blender con Ray tracing OptiX accelerato da RTX 4070 Ti in Cycles per un rendering ultra veloce dei frame finali, 3DS Max e così via.

Inoltre NVIDIA ha creato RTX Remix, una piattaforma di modding gratuita basata su NVIDIA Omniverse che consente ai modder di creare facilmente rimasterizzazioni in chiave RTX dei classici giochi DirectX 8 e DirectX 9, i grandi classici in parole povere. RTX Remix è stato utilizzato per aggiornare Portal e Morrowind come showcase di cosa potrò fare comunità di modder.

ASUS TUF Gaming RTX 4070 Ti: benchmark vs RTX 3090 Ti

Palese il distacco in gaming ottenuto dalla RTX 4070 Ti vs RTX 3090 Ti grazie al nuovo DLSS 3, notevole anche il gap generazione sotto il profilo dei consumi. Sono numeri però che potrebbero dare l’impressione di un distacco siderale, in realtà già il test gaming di 3DMark ha evidenziato un leggero vantaggio della RTX 4070 Ti rispetto alla RTX 3090 Ti. I benchmark di produttività come Blender, V-Ray e Geekbench chiariscono un po’ di più la questione.

In Blender, la RTX 4070 Ti si impone con ben 3753 per Monster, 1692 per JunkShop, 1874 per Classroom a differenza della RTX 3090 Ti che porta a casa 2938 punti per Monster, 1676 per JunkShop e 1429 per Classroom. Anche con V-Ray si è al vertice con 2310 Cuda per la RTX 4070 Ti a differenza dei 2230 punti Cuda per la RTX 3090 Ti, così come per Geekbench 5 con 243269 Cuda per RTX 4070 Ti vs 276002 Cuda della RTX 3090 Ti, 218020 OpenCL per la RTX 4070 Ti vs 239389 OpenCL per la RTX 3090 Ti.

Sottolineando ancora una volta come la superiorità sia comunque marcata per il rapporto prestazioni consumi, la RTX 4070 Ti nei benchmark di produttività risulta sullo stesso livello di una RTX 3090 Ti con ovviamente differenze a favore della 3090 Ti per la quantità di RAM dedicata e bit. A volte poco su, delle volte poco meno ma non c’è quel distacco netto che si evidenzia in gaming con l’utilizzo del DLSS 3.

ASUS TUF Gaming RTX 4070 Ti conclusioni

ASUS ha fatto bene il suo lavoro, ha creato una Custom decisamente adeguata per ospitare la RTX 4070 Ti. La serie TUF Gaming fa ancora uno step in più senza rinunciare al fattore che più ha contribuito alla sua popolarità, il rapporto qualità-prezzo. La ASUS TUF Gaming RTX 4070 Ti è la Custom che si trova più facilmente in giro al suo prezzo di listino, forse anche qualcosa meno.

Nonostante il prezzo di poco superiore ai 900 Euro, molto meno costoso rispetto alle custom di 4070 ti di fascia alta, questa ASUS TUF Gaming RTX 4070 Ti ha una qualità dell’assemblaggio invidiabile, una cura per la selezione dei materiali senza pari. Non si tratta solo di look ma anche di efficienza di dissipazione, i radiatori utilizzati da ASUS si vedono lontano un miglio che sono di qualità, basta provare a toccare le lamelle.

Per il resto, la RTX 4070 Ti è carta conosciuta, una scheda video che va benissimo per il 1440p maxato con ray tracing e grazie al DLSS 3 può far bene anche in 4K. I prezzi delle varie custom stanno lentamente calando ma parecchie di queste son partite da un punto prezzo veramente alto. ASUS con questa TUF Gaming RTX 4070 Ti ha pensato di fare il colpaccio e ci è riuscita, è sicuramente la Custom da prendere per non avere nessuna rinuncia in termini di qualità senza dover essere costretti a spendere più del dovuto per una serie 70.

