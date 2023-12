Se siete in procinto di assemblare un nuovo PC da gaming di fascia alta, ma soprattutto basato su una piattaforma di ultima generazione, in queste ore su Amazon c’è un’ ottima offerta su uno dei migliori processori del momento, parliamo dell’AMD Ryzen 7 7800X3D. Si tratta senza dubbio della CPU col miglior rapporto prestazioni/prezzo per chi punta a una build gaming senza compromessi che, nonostante non sia il top di gamma in casa AMD, riesce a battagliare senza problemi con modelli di punta come Intel Core i9-14900K e Core i9-13900K oltre che con i fratelli maggiori della serie Ryzen 7000.

AMD Ryzen 7 7800X3D su Amazon è scontato del 22%, un vero affare

Il Ryzen 7 7800X3D ha dimostrato prestazioni da primato nel gaming, possiamo dire al pari del suo predecessore, il Ryzen 7 5800X3D che ancora oggi è un best seller per i sistemi con socket AM4. Il segreto delle prestazioni di questa CPU, oltre all’architettura Zen4, è senza dubbio l’implementazione della tecnologia AMD 3D V-Cache, una soluzione studiata da AMD che porta grossi benefici soprattutto nei giochi. Se pensate di acquistare il Ryzen 7 7800X3D, ma anche un altro modello della linea AMD Ryzen 7000, dovete tenere in conto che questi modelli utilizzano il socket AM5, l’ultima piattaforma di AMD che si abbina ai chipset serie 600 e alle schede madri di ultima generazione come la Gigabyte X670E AORUS PRO X; altro elemento da tenere in considerazione sono le RAM che, sulla piattaforma AM5 prevede solo il supporto per le memorie DDR5, magari un kit ad alte prestazioni come le Corsair Dominator Titanium (sicuramente la variante ottimizzata per AMD e tecnologia EXPO).

AMD Ryzen 7 7800X3D è realizzato su nodo produttivo a 5 nm TSMC; è un chip dotato di 8 core e 16 thread grazie al supporto per la tecnologia Simultaneous Multithreading (o SMT) oltre a 104 MB di cache tra cache L2 e cache L3. La frequenza base dei core è impostata a 4,2 GHz e può spingersi in modalità Boost a 5,0 GHz. A bordo, oltre al supporto PCI-E 5.0 e DDR5 è previsto anche un chip grafico integrato basto su architettura RDNA3 con due Compute Unit, il tutto per un TDP (Thermal Design Power) di 120 watt. Insomma questo processore AMD ha tutte le carte in regola per diventare un nuovo punto di riferimento per le build gaming che puntano alle prestazioni, da abbinare magari a una Radeon RX 7900 XTX o a una delle NVIDIA GeForce RTX 40, che sia GeForce RTX 4090 o GeForce RTX 4080 non avremo alcun problema.

L’offerta su Amazon è a dir poco ottima, Ryzen 7 7800X3D è scontato attualmente del 22% e si può acquistare a 325 euro invece dei circa 416/420 euro richiesti normalmente.

Potrebbe interessarti anche Miglior processore: AMD o Intel? Ecco la nostra selezione di Novembre 2023, Le APU AMD Ryzen 8000G senza segreti grazie a nuovi leak e Il nostro PC gaming da 1.500 euro per giocare al meglio in QHD

Offerte per categoria