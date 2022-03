AMD ha annunciato il processore Ryzen 7 5800X3D al CES 2022. Si tratta della prima CPU a 8 core a presentare la tecnologia 3D V-Cache di AMD, offrendo il gioco a 1080p più veloce su titoli selezionati rispetto ad altri sul mercato.

Oggi AMD ha annunciato i prezzi e la disponibilità globale del nuovo processore AMD Ryzen 7 5800X3D che offre fino al 15% in più di prestazioni di gioco con l’innovativa tecnologia AMD V-Cache, inoltre l’azienda espande il portafoglio Ryzen Desktop con 6 nuovi processori mainstream “Zen 3” e “Zen 2” per creare nuove opzioni per le configurazioni PC in varie di fasce di prezzo.

Questi processori mainstream rappresentano la soluzione ideale per le nuove configurazioni PC, offrendo fino a otto core e 16 thread e 36 MB di cache nel processore AMD Ryzen 7 5700X. Tutti i nuovi processori desktop Ryzen 5 e Ryzen 3 annunciati oggi sono abbinati con un dispositivo di raffreddamento AMD Wraith Stealth e dovrebbero essere disponibili a partire dal 4 aprile.

Supporto esteso della scheda madre AMD serie 300

Oltre ai nuovi processori AMD ha annunciato che sta estendendo il supporto per le CPU Ryzen serie 5000 sulle schede madri AMD serie 300, inclusi tutti i nuovi processori desktop annunciati oggi.

Gli ultimi processori AMD Ryzen serie 5000 saranno supportati sui chipset AMD X370, B350 e A320, offrendo un percorso di aggiornamento senza interruzioni alle prestazioni “Zen 3”. Gli aggiornamenti selettivi del BIOS BETA dovrebbero essere disponibili ad aprile.

AMD Ryzen 7 5800X3D sarà disponibile a partire dal 20 aprile al prezzo suggerito al pubblico di 449 dollari e sarà acquistabile anche su Amazon.

Leggi anche: Configurazione PC: ecco le migliori configurazioni per fascia di prezzo