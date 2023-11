Il recente debutto dei processori Intel Core 14a gen Raptor Lake-S “Refresh” ha smosso le acque nel segmento dei computer desktop e della componentistica per i PC DIY (Do It Yourself, o fai date se preferite), motivo che vede AMD e i partner (come Gigabyte) cercare di riportare l’attenzione anche sulla piattaforma AM5 che, oltre i Ryzen 7000, può contare su una gamma di schede madri e chipset altrettanto valida. Rimanendo in questo contesto, oggi daremo uno sguardo a una delle schede madri per processori Ryzen 7000 secondo noi più valide del momento, parliamo della Gigabyte X670E AORUS PRO X, modello che punta tutto sul chipset di fascia alta AMD X670E e connettività al top con WiFi 7, oltre a una qualità impeccabile e un design tutto in bianco che a noi è piaciuto molto.

Gigabyte è uno dei brand più attivi nel panorama della componentistica per PC e non solo; l’azienda è da anni tra i tre maggiori produttori di schede madri a livello globale, dimostrando un’evoluzione costante in tutte le fasce di mercato, compresa quella alta a cui appartiene il modello che vedremo oggi.

Gigabyte X670E AORUS PRO X: caratteristiche di rilievo e novità

Gigabyte X670E AORUS PRO X rientra nella seconda “ondata” di schede madri Gigabyte per i Ryzen 7000 su socket AM5 e chipset X670E, il meglio che attualmente possiamo reperire per le CPU dell’azienda di Sunnyvale in fatto di capacità di espansione, connettività e overclock. Il suffisso “X”, già visto sul modello Intel Gigabyte Z790 AORUS ELITE X WiFi 7 da poco recensito, indica un sostanziale aggiornamento di alcune componenti della scheda: dal PCB, passando al sistema di dissipazione di VRM ed SSD M.2, WiFi 7 di ultima generazione, sistema tool-free per l’installazione degli SSD e una nuova interfaccia UC BIOS con Quick Access.

Partiamo dal design, uno degli elementi che sicuramente cattura subito l’utente grazie al PCB completamente bianco (di grado server a 8 strati precisiamo), già utilizzato con successo sui prodotti della linea Aero di Gigabyte. Il sistema di dissipazione con heatpipe da 8 mm, generoso ma alla fine non troppo esagerato in dimensioni, permette di tenere a bada le temperature del VRM, ma anche dei quattro SSD M.2 che possiamo installare su questa scheda madre.

Il design Digital Twin del VRM, a 16+2+2 fasi, è una sicurezza in fatto di stabilità ed erogazione, anche qualora volessimo cimentarci con l’overclock di CPU e memorie; rimanendo in ambito memorie RAM, la X670E AORUS PRO X offre invece 4 slot DDR5 rinforzati (UD Slot D5) con possibilità di installare moduli di memoria con frequenza di 8.000 MT/s. Ma non è tutto, a bordo troviamo ulteriori tecnologie e funzionalità targate Gigabyte (e non) che ottimizzano prestazioni, compatibilità, stabilità e possibilità di operare fuori specifica; tra queste segnaliamo:

DDR5 Auto Booster

AMD EXPO

Shielded Memory Routing

Low Latency

Le caratteristiche viste finora ci dicono chiaramente che questo modello è realizzato soprattutto per processori AMD e memorie RAM di fascia alta, ma anche sul versante espandibilità non si scherza e grazie al chipset AMD X670E avremo a disposizione una delle piattaforme più complete che attualmente si possono reperire sul mercato. Al pari del competitor Intel infatti, anche la piattaforma AMD X670E vanta supporto DDR5 e PCI-E 5.0, quest’ultimo disponibile sia per il primo slot PCI-E x16 (rinforzato) riservato alla scheda video che a due dei quattro slot M.2 per SSD di nuova generazione (che ancora latitano e non poco).

I due slot PCI-E x16 che troviamo sotto quello principale (in bianco) non sono però Gen 4 bensì Gen 3.0, rispettivamente a quattro e due piste. Rimanendo in tema di connettori, questa volta M.2, ritroviamo lo stesso approccio tool-free visto sui modelli Intel Z790, con generosi heatsink e funzionalità Quick Release; dei quattro slot M.2 inoltre, i due destinati agli SSD PCI-E 5.0 sono rinforzati (Gigabyte li chiama UD Slot). Continuando con la dotazione di questa Gigabyte, non possiamo fare a meno di dare uno sguardo al pannello I/O, con shield preinstallato e a dir poco ricco in quanto a connettori disponibili. L’utente ha a disposizione ben 12 porte USB, di queste tre sono USB 3.2 Gen 2 e una USB-C 3.2 Gen 2×2 20 Gbps; accanto a queste sono presenti una porta LAN 2.5 Gbps, i due connettori per le antenne WiFi 7, output HDMI 2.1 e pulsante Q-Flash Plus per l’aggiornamento del BIOS.

Le capacità di espansione di questa motherboard però non sono limitate a quanto visto finora; sul PCB trovano posto anche quattro porte SATA 6 Gbps e diversi header tra cui un ulteriore USB-C 20 Gbps, Thunderbolt 4, oltre a una porta HDMI per il Sensor Panel Link (utile per il monitoraggio e non solo). Un prodotto di questa fascia di prezzo permette inoltre diverse opzioni di personalizzazione, non solo per l’illuminazione RGB/ARGB con Gigabyte RGB Fusion, ma anche a livello BIOS con l’interfaccia UC e diversi profili personalizzabili.

Per gli amanti del tuning e dell’overclock che amano smanettare sulla scheda madre, sono infine presenti diverse chicche che, oltre alle varie opzioni integrate nel BIOS, prevedono il pulsante Clear CMOS sul PCB, un tasto multifunzione per l’opzione Direct to BIOS e RGB Switch oltre al completo controllo di ventole, temperature e impostazioni delle curve grazie a Gigabyte Smart Fan 6.

Gigabyte X670E AORUS PRO X – Caratteristiche dettagliate

Come avete potuto constatare, la soluzione proposta Gigabyte AORUS è completa, molto ricca in fatto di funzionalità e dotazione onboard, forse anche troppo per un utente standard che, a meno di non puntare a una nuova build top di gamma, potrebbe anche orientarsi su altri modelli AMD X670 dell’azienda taiwanese meno costosi. Per comodità ora rivediamo nel dettaglio la scheda tecnica della Gigabyte X670E AORUS PRO X che, allineandosi “alla moda” dei competitor, non prevede però un bundle altrettanto ricco, nonostante la fascia di prezzo occupata (che ora vedremo). Nella confezione, insieme alla motherbaord troviamo infatto l’antenna WiFi (sempre in bianco), quattro cavi SATA, sensori, un adesivo AORUS e la classica manualistica.

Gigabyte X670 AORUS PRO X – Scheda Tecnica

Formato ATX 30,5cm x 24,4 cm

Socket Intel LGA 1718

Supporta processori AMD Ryzen 7000

Chipset AMD X670E

4x Slot DIMM DDR5, supporto sino a 192 GB di RAM (48 GB per DIMM), Dual-Channel, AMD EXPO

Supporto Memorie DDR5 8266/8200/8000/7950/7900/7800/7600 MT/s sino a DDR5 4800 MT/s

Output video HDMI 2.1 e HDMI 1.4 (frontale)

Audio Realtek 7.1 a canali

Rete MediaTek Wi-Fi 7 MT7927 o Qualcomm Wi-Fi 7 QCNCM865, LAN 2.5G Realtek e Bluetooth 5.3

Antenna WiFi magnetica

1 slot PCI Express x16 Gen 5.0 rinforzato UD Slot X

1 slot PCI Express x16 Gen 3.0 x4

1 slot PCI Express x16 Gen 3.0 x2

2 slot M.2 PCI-E 5.0

2 slot M.2 PCI-E 4.0

4x SATA 6 Gbps

Supporto RAID 0, 1, 10

Altre Porte/connettori:

1x USB 3.2 Gen 2 Type-A port (red) on the back panel

2x USB 3.2 Gen 1

2x USB Type-C con supporto USB 3.2 Gen 2×2

8x USB 2.0/1.1 (4 via CPU + 4 via chipset)

2x USB 3.2 Gen 2 Type-A ports (red) on the back panel

6 x USB 3.2 Gen 1 ports

1x Thunderbol header

2x connettori antenna

Audio header

3x header per strip RGB Gen2 LED

1x header per strip RGB LED

1x header CPU fan

1x header CPU fan/pompa water cooling

4x header ventole di sistema

2x header ventole di sistema/water cooling

Pulsanti accensione, reset, Q-Flash Plus, Clear CMOS, reset jumper

Funzionalità di rilevazione tensione, temperatura, ventole e flusso impianto a liquido

Supporto EZ-Latch, EZ-Latch Plus, EZ-Latch Click

Supporto GIGABYTE Control Center, Q-Flash/Q-Flash Plus, Smart Fan 6

Doppio connettore EPS 12V 8pin rinforzato

Nuova interfaccia UC BIOS con Quick Access e profili personalizzabili

Considerazioni

La Gigabyte X670E AORUS PRO X è una scheda ATX standard, come visto completa e indirizzata a un’utenza che cerca il meglio in fatto di qualità, prestazioni, espansione/connettività e, non per ultime, personalizzazione e possibilità di overclock. Inutile dire che un prodotto del genere andrebbe abbinato a un processore Ryzen 7000 serie 9, o al massimo un Ryzen 7 7800X3D se pensiamo di mettere insieme una configurazione da gaming top, magari abbinato a una NVIDIA Geforce RTX 4080 (Recensione) o a una GeForce RTX 4070 Ti.

Oltre alle doti già analizzate e all’estetica che punta tutto sul bianco, questa soluzione va considerata in particolar modo se cerchiamo affidabilità e la stabilità, soprattutto se vogliamo operare fuori specifica e puntiamo a un kit RAM ad alta frequenza (sopra i 7.000 MT/s). Ci riserviamo di condurre qualche sessione di benchmark dedicati su questo nuovo modello AORUS, magari con un Ryzen 9 7950X3D per verificare le differenza in fatto di prestazioni con la sorella Z790 AORUS ELITE X WiFi 7 a parità di fascia per quanto concerne il processore (vedi Intel Core i9-14900K) e le RAM DDR5 di nuova generazione come le Corsair Dominator Titanium che abbiamo recensito da poco.

Gigabyte non ci ha fornito dettagli precisi sul prezzo di listino di questo ulteriore modello con chipset AMD X670E; il costo dovrebbe essere leggermente superiore alla variante AORUS X670 Elite AX, collocandosi secondo noi intorno a quota 400 euro; la nuova arrivata dovrebbe essere presto disponibile anche su Amazon Italia dove troviamo già una nutrita selezione di schede madri AORUS per socket AM5.

