La nuova serie di APU desktop AMD Ryzen 8000G è in dirittura d’arrivo. Nelle ultime settimane l’azienda di Sunnyvale ha lasciato trapelare diversi dettagli su quelli che saranno in sostanza dei processori di fascia media Ryzen 7000 basati su architettura Zen4 (e non Zen5) con un reparto grafico integrato decisamente più potente rispetto alle soluzioni desktop di fascia alta con nome in codice Raphael (vedi Ryzen 9 7950X e similari ad esempio).

A questo proposito, un nuovo e sostanzioso leak proveniente dal sito iraniano Sakhtafzarmag, mette a nudo quella che sarà la nuova gamma AMD per il settore desktop, con tanto di modelli, caratteristiche tecniche e prestazioni, il tutto in attesa di vedere sul mercato i primi prodotti (si vocifera a gennaio).

Gli AMD Ryzen 8000G saranno equipaggiati con core Zen4 e grafica RDNA3

A differenza di quanto ipotizzato qualche mese fa, le APU Ryzen 8000G non porteranno sul mercato la nuova architettura Zen5, ancora lontana e riservata almeno inizialmente a prodotti top di gamma o ad alte prestazioni per il mondo server e/o workstation. La prossima gamma di APU targata AMD si baserà sull’ormai collaudata Zen4 e utilizzerà l’attuale socket AM5, garantendo quindi piena compatibilità con le attuali schede madri con chipset AMD 600 (vedi ad esempio la Gigabyte X670E AORUS PRO X). La grafica, al pari degli attuali Ryzen 7000, sarà invece derivata dalle GPU RDNA3, ma a differenza delle attuali CPU desktop si tratterà di chip grafici più spinti che permetteranno anche di giocare a 1080P (senza troppe pretese).

Il sito Sakhtafzarmag ha condiviso importanti dettagli sulle inedite APU, partendo dal numero e nomenclatura dei vari modelli, passando per frequenze, TDP e benchmark preliminari. Iniziamo subito dicendo che AMD si servirà di due varianti delle APU Phoenix, denominate in questo caso come Phoenix 1 e Phoenix 2; i primi utilizzeranno esclusivamente core Zen4, per un massimo di 8 core, con una GPU integrata RDNA 3 da 12 Compute Unit, quelli basati su Phoenix 2 invece monteranno un mix di Core Zen4 e core Zen4c, per un massimo di 6 core (2 Zen4+4 Zen 4c) e una grafica integrata sempre RDNA 3 ma decisamente meno potente (solo 4 Compute Unit).

La gamma Ryzen 8000G dovrebbe comporsi di 14 modelli, le varianti ad alte prestazioni (quelle per intenderci basati su Phoenix 1) saranno solo Ryzen 7 8700G eRyzen 5 8600G, disponibili in tre varianti con TDP a 65, 45 e 35 watt e iGPU RDNA Radeon 780M (12 CU) e 760M (8 CU), tutti gli altri invece punteranno sulla soluzione Phoenix 2, con un massimo di 2 core Zen4 e 4 core Zen4c (6 in totale con SMT però) e una grafica integrata (Radeon 740M) leggermente migliore degli attuali Ryzen 7000 (2 vs 4 Compute Unit).

Riguardo le prestazioni, inutile quasi sottolineare che AMD punta tutto sulla grafica per fare breccia nel segmento gaming entry-level; i benchmark riportati dalla fonte però vedono di fronte le nuove iGPU RDNA3 a confronto con i chip Vega 8 di precedente generazione dei Ryzen 5000G; inutile quindi meravigliarsi del netto incremento prestazionale riportato (fino a 2,5 volte). Chiudendo il discorso con la possibile data di lancio e gli eventuali prezzi, l’azienda di Lisa Su dovrebbe annunciare i Ryzen 8000G a fine gennaio con una disponibilità attesa invece per l’11 di febbraio 2024; i prezzi come detto dovrebbero combaciare con la fascia media e medio-bassa del segmento consumer, dove i modelli top potrebbero collocarsi tra i 200 e i 250 euro ( si spera).

AMD Ryzen 8000G – Modelli e caratteristiche presunte

Ryzen 7 8700G – 8C/16T – iGPU 12 CU – 4,2/5,1 GHz – TDP 45/65 watt

Ryzen 7 PRO 8700G – 8C/16T – iGPU 12 CU – 4,2/5,1 GHz – TDP 45/65 watt

Ryzen 7 PRO 8700GE – 8C/16T – iGPU 12 CU – 3,65/5,1 GHz – TDP 35 watt

Ryzen 5 8600G – 6C/12T – iGPU 8 CU – 4,35/5,0 GHz – TDP 45/65 watt

Ryzen 5 PRO 8600G – 6C/12T – iGPU 8 CU – 4,35/5,0 GHz – TDP 45/65 watt

Ryzen 5 PRO 8600GE – 6C/12T – iGPU 8 CU – 3,9/5,0 GHz – TDP 35 watt

Ryzen 5 8500G – 6C/12T – iGPU 4 CU – 3,55/5,0 GHz – TDP 45/65 watt

Ryzen 5 8500GE – 6C/12T – iGPU 4 CU – 3,4/5,0 GHz – TDP 45/65 watt

Ryzen 5 PRO 8500G – 6C/12T – iGPU 4 CU – 3,55/5,0 GHz – TDP 45/65 watt

Ryzen 5 PRO 8500GE – 6C/12T – iGPU 4 CU – 3,4/5,0 GHz – TDP 35 watt

Ryzen 3 8300G – 4C/8T – iGPU 4 CU – 3,45/4,9 GHz – TDP 45/65 watt

Ryzen 3 8300GE – 4C/8T – iGPU 4 CU – 3,5/4,9 GHz – TDP 45/65 watt

Ryzen 3 PRO 8300G – 4C/8T – iGPU 4 CU – 3,45/4,9 GHz – TDP 45/65 watt

Ryzen 3 PRO 8300GE – 4C/8T – iGPU 4 CU – 3,5/4,9 GHz – TDP 35 watt

Potrebbe interessarti anche AMD svela le prime CPU Ryzen 7040U con design ibrido e core Zen4c, Mettiamo in piedi un PC gaming economico tutto AMD grazie alle offerte Amazon del Black Friday e AMD Radeon RX 7900M mostra i muscoli nei primi benchmark