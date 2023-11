Non è per niente facile districarsi fra le tante offerte di Amazon lanciate per la Settimana del Black Friday partita venerdì scorso, 17 novembre 2023. Anche per questo abbiamo scritto diversi articoli qui su tuttotech.net e su tuttoandroid.net con delle selezioni di prodotti divise per categorie o per fasce di prezzo per fare un po’ di chiarezza e di ordine.

Qui ci soffermiamo sugli sportwatch, categoria di prodotto molto in voga che, in occasione del Black Friday di Amazon è stata oggetto di sconti piuttosto significativi. A seguire vi lasciamo con 3 esempi (+1) di prodotti per tutte le tasche che, a nostro avviso, vale la pena considerare.

I migliori sportwatch in offerta per il Black Friday di Amazon

Anche quest’anno Amazon ha giocato d’anticipo lanciando i suoi sconti per il Black Friday già una settimana prima del venerdì nero vero e proprio, che cade il 24 novembre. Le offerte sono quindi valide per ben 11 giorni, considerando la scadenza prevista per lunedì 27 novembre 2023, giorno del Cyber Monday che chiude il sipario sulla Settimana del Black Friday di Amazon e, con buona probabilità, sugli sconti della maggior parte degli e-commerce.

Questo non vuol dire tuttavia che i prodotti rimarranno disponibili fino all’ultimo, considerando che non è raro trovare unità non più disponibili, soprattutto per i prodotti più cercati e, beninteso, più scontati. Ergo, se trovate qualcosa che possa fare al caso vostro, non pensateci troppo.

Ciò detto, passiamo agli sportwatch in questione. Ne abbiamo selezionati tre di fasce di prezzo diverse: Amazfit T-Rex Pro per quella economica, Garmin epix per quella intermedia, e Garmin fenix 7 Pro per la più elevata, di cui fa parte anche l’extra: Apple Watch Ultra (extra perché, essendo un Apple Watch, calza esclusivamente i polsi di chi ha un iPhone, beninteso).

Amazfit T-Rex Pro in offerta su Amazon

Partiamo dal più economico, Amazfit T-Rex Pro (in copertina), uno sportwatch dotato di uno schermo AMOLED da 1,3″ incastonato in una scocca che misura 47,7 mm di diametro ed è spessa 13,5 mm, dal design che non fa nulla per nascondere la sua robustezza, certificata da varie prove di resistenza di livello militare e dall’impermeabilità fino alla profondità di 100 metri.

Completa la dotazione di sistemi satellitari (con GPS dual band, Glonass, BeiDou) e le attività sportive a disposizione, oltre 100. Maggiori dettagli, assieme a varie considerazioni e pareri, li trovate nella nostra recensione (anche video). Di listino costa 169,90 euro, ma in occasione della Settimana del Black Friday si può acquistare a 119,90 euro, prezzo decisamente basso per le specifiche di cui è dotato.

Acquista Amazfit T-Rex Pro su Amazon a 119,90 euro

Garmin epix in offerta su Amazon

Salendo decisamente di prezzo, e di fascia, vi segnaliamo Garmin epix, uno sportwatch top di gamma che, quest’anno, è arrivato in una nuova versione. È interessante perché rispetto al nuovo modello costa quasi la metà grazie all’offerta in questione, e perché non cambia molto.

Se il cardiofrequenzimetro di nuova generazione e la disponibilità in più varianti non fossero questioni vitali per voi, fareste bene a considerare proprio Garmin epix, uno sportwatch premium dotato di un display touchscreen da 1,3″ abbracciato da una scocca da 47 mm. Ha tutte le funzioni dei fenix 7, ma da quest’ultimo si distingue proprio per la tecnologia del display, AMOLED, vanta una marea di funzioni sportive più e meno approfondite e, assieme al citato è lo sportwatch di riferimento per il marchio. Di listino costa 849,99 euro, ma ora è in offerta a 499 euro, prezzo decisamente più basso rispetto alla media degli ultimi 3 mesi, di circa 650 euro.

Acquista Garmin epix su Amazon a 499 euro

Garmin fenix 7 Pro in offerta su Amazon

A 200 euro in più di quest’ultimo c’è Garmin fenix 7 Pro, lo sportwatch più aggiornato della serie, uscito assieme a epix Pro (Gen 2). Merita tenerlo in considerazione per vari motivi: vanta le migliori tecnologie hardware e software ad oggi disponibili per gli orologi di Garmin, è compatibile con la ricarica solare ed è una via di mezzo per dimensioni, il che lo rende adatto alla maggior parte dei polsi, come gli altri due citati d’altronde.

Lo “scotto da pagare” è il display MiP da 1,3″, una tecnologia che ormai sta cedendo il passo all’AMOLED ma che può ancora contare su alcuni punti di forza: in primis il basso consumo energetico e l’ottima visibilità sotto la luce diretta del sole, fattori che potrebbero contare parecchio per alcuni, soprattutto chi pensa di utilizzarlo per attività di resistenza particolarmente lunghe. In occasione del Black Friday di Amazon costa 699 euro, ben 150 euro in meno rispetto al listino, uno sconto consistente per un prodotto uscito da pochi mesi, mai così economico su Amazon.

Acquista Garmin fenix 7 Pro su Amazon a 699 euro (in offerta anche le versioni da 42 e da 51 mm)

Apple Watch Ultra (l’extra)

Ultimo, ma non per importanza, Apple Watch Ultra, l’extra cui accennavamo, un’offerta utile solo per chi ha un iPhone o desidera acquistarne a breve uno (in questo caso date un’occhiata alle migliori offerte dedicate). Ve lo segnaliamo perché costa relativamente poco, sia rispetto al listino, che rispetto al nuovo modello, praticamente uguale se non per il nuovo chip e per un maggior quantitativo di memoria interna (64 anziché 32 GB).

Si tratta di una via di mezzo fra uno smartwatch e uno sportwatch, un orologio di fascia molto elevata che in occasione della Settimana del Black Friday 2023 è acquistabile a 749,88 euro anziché 880 euro circa, suo prezzo medio degli ultimi 3 mesi su Amazon.

Acquista Apple Watch Ultra su Amazon a 749,88 euro

Di smartwatch e sportwatch in offerta su Amazon per il Black Friday ce ne sono comunque molti altri, ma questi, a nostro parere, erano i più interessanti, quelli da considerare (se siete indecisi su quale smartwatch prendere date un’occhiata alla nostra guida scritta e video). A seguire trovate il link a tutti i prodotti in offerta su Amazon, ma prima due promemoria: Amazon dà la possibilità ai clienti di effettuare i resi fino al 31 gennaio 2024 gratis, periodo esteso rispetto alla norma (cioè i classici 30 giorni previsti), oltre a garantire i rimborsi nel caso in cui i prezzi dei prodotti acquistati fino al 27 novembre 2023 si abbassino ulteriormente su Amazon prima delle 23:59 del 4 dicembre (qui per maggiori informazioni).

Tutti i prodotti in offerta per il Black Friday 2023 di Amazon (fino al 27 novembre 2023)

