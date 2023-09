Martedì scorso, oltre ai nuovi iPhone 15/Plus e iPhone 15 Pro/Max, Apple ha presentato in occasione del suo evento Wonderlust anche i nuovi Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra 2. Le differenze rispetto agli smartwatch precedenti sono poche, ma i prezzi di listino più bassi potrebbero far sorgere qualche dubbio.

In questa sede ci soffermiamo sui due sportwatch di Apple, Watch Ultra 2 e Watch Ultra dello scorso anno, dispositivi un po’ di nicchia che, per via del deprezzamento del nuovo modello e della versione dello scorso anno, si posizionano e si posizioneranno nelle prossime settimane a prezzi un po’ più abbordabili del solito rendendoli appetibili per un pubblico più ampio. Scopriamoli insieme.

Quale scegliere fra Apple Watch Ultra 2 e Watch Ultra

Nel caso in cui Apple non avesse diminuito i prezzi di Apple Watch Ultra 2 questo confronto non avrebbe avuto senso di esistere considerando le differenze minime fra i due dispositivi. Perché rispetto ad Apple Watch Ultra, le novità del modello 2023 si riassumono principalmente in un nuovo chip, in una versione più aggiornata di watchOS presente di serie, in uno schermo più luminoso e in alcune scelte ecologiche fatte dall’azienda di Cupertino.

Il nuovo chip

Come anticipato, la differenza più sostanziale sta nel nuovo SiP S9 di Apple Watch Ultra 9, System in Package che, sulla carta, garantisce consumi inferiori e prestazioni superiori, a beneficio di una maggiore fluidità del sistema e delle animazioni grafiche. Integra una CPU dual core a 64 bit, alla stregua del precedente SiP S8 montato dentro Apple Watch Ultra, ma nel nuovo modello integra ben 5,6 miliardi di transistor (il 60% in più) e un nuovo Neural Engine a quattro core che raddoppia la velocità di machine learning, secondo quanto dichiarato da Apple.

Grazie a quest’ultimo, oltre a poter integrare nuovi algoritmi che migliorano la lettura di alcuni parametri fisici quali frequenza cardiaca e i cambiamenti nel flusso sanguigno, l’azienda ha potuto implementare da una parte il gesto doppio tap per controllare lo smartwatch senza toccare lo schermo, unendo semplicemente pollice e indice per dare comandi di vario tipo; dall’altra la funzione “Posizione precisa” per iPhone 15, una chicca che si avvale del nuovo chip Ultra Wideband di seconda generazione assente sul modello precedente, che garantisce una maggiore precisione e raggio di copertura, potendo ad esempio controllare la musica dal polso su HomePod direttamente da Apple Watch entro 4 metri di distanza, o usare la funzione citata per trovare l’iPhone con informazioni su distanza e direzione più precise.

Quanto riportato finora sono esclusive di Apple Watch Ultra 2, modello che, rispetto alla precedente generazione, integra anche il doppio dello spazio d’archiviazione interno: si passa da 32 a 64 GB di memoria. Siri on-device è un’altra novità che Apple non ha specificato se arrivi o meno anche su Apple Watch Ultra di prima generazione, novità che consiste nell’elaborazione delle richieste e dell’interazione fra utente e assistente vocale direttamente sul dispositivo, senza far riferimento sulla rete cellulare né sul Wi-Fi, a garanzia di una maggiore sicurezza e rapidità.

Fra luminosità, personalizzazione e sostenibilità

Un’altra novità significativa di Apple Watch Ultra 2 la si ritrova nel display, lo stesso pannello del precedente, ma qui più luminoso del 50%: da 2000 si passa a ben 3.000 nit, una manna per la visione dei dati o delle mappe durante le attività all’aperto. A tal riguardo, vale la pena sottolineare anche la presenza del nuovo quadrante Modulare Ultra, che include un gran numero di dati per le attività all’aperto, quadrante personalizzabile disponibile anche in modalità notte che si attiva automaticamente al buio tramite il sensore di luce ambientale. Per inciso, nonostante Apple non ne abbia fatto menzione, è molto probabile che arriverà anche su Apple Watch Ultra.

C’è poi la questione sostenibilità, un punto su cui Apple si è soffermata molto in occasione dell’evento Wonderlust di martedì. L’impronta carbonica di Apple Watch Ultra 2 è stata ridotta significativamente, intervenendo sui materiali (nella cassa in alluminio c’è del titanio riciclato al 95%; il modello precedente ne è privo), e sulle altre due principali fonti di gas serra (elettricità e trasporto). Questo nuovo orologio, fra l’altro è il primo disponibile in combinazioni a impatto zero, in abbinamento ai nuovi cinturini Alpine Loop, Ocean e Trail Loop (qui per maggiori dettagli).

Per inciso, tutte le altre caratteristiche e specifiche di Apple Watch Ultra 2 che non abbiamo menzionato non cambiano da Apple Watch Ultra, modello che, per ovvie ragioni, non arriva con l’ultima versione del sistema operativo della Mela: watchOS 10.

Prezzi e considerazioni

È dunque evidente che le differenze fra Apple Watch Ultra 2 e Watch Ultra di prima generazione siano davvero poche. Sarebbe assurdo pensare di passare dal precedente modello al nuovo, ma viceversa avrebbe senso nutrire qualche dubbio in fase di scelta fra uno dei due.

Perché se da una parte Apple Watch Ultra è calato parecchio per il naturale deprezzamento dovuto all’anno che si appresta a festeggiare (in Italia arrivò il 23 settembre 2022), dall’altra c’è Apple Watch Ultra 2 che di listino costa ben 100 euro in meno: 1009 euro Watch Ultra contro i 909 euro di Watch Ultra 2.

Quindi, quale scegliere? Essendo sostanzialmente lo stesso dispositivo, dipende soprattutto dai prezzi. Già oggi il modello dello scorso anno si trova a meno di 800 euro, prezzo che con buona probabilità scenderà ulteriormente nelle prossime settimane/mesi. A parte un fisiologico deprezzamento di qualche decina di euro, è viceversa molto difficile che Apple Watch Ultra 2 raggiunga cifre simili.

Ragioni per cui, a nostro parere, al netto di particolari esigenze (display più luminoso, maggiore memoria interna e funzioni software citate), è consigliabile scegliere il modello nuovo entro i 50 euro di differenza, non oltre.

