Ci siamo, la Settimana del Black Friday di Amazon è iniziata col botto, con un sacco di offerte su prodotti di vario genere. Sia qui su tuttotech.net che su tuttoandroid.net abbiamo pubblicato e pubblicheremo anche nei prossimi giorni i prodotti più interessanti da considerare in questa dieci giorni di offerte, in vigore fino al 27 novembre 2023.

Qui, come anticipato, ci soffermiamo tuttavia sui prodotti smart home, sui dispositivi di Amazon (Echo, Ring, Kindle, Fire TV, eccetera) e di tutti gli altri brand disponibili a prezzi ribassati in occasione del Black Friday 2023. Ecco la nostra selezione con i migliori da tenere in considerazione.

Le migliori offerte del Black Friday di Amazon sui dispositivi smart home

È una giornata particolarmente ricca di offerte quella di oggi, venerdì 17 novembre 2023, data di avvio della Settimana del Black Friday di Amazon che si concluderà il giorno del Cyber Monday, cioè lunedì 27 novembre 2023. Ciò vuol dire che le offerte, sui prodotti smart home in questo caso, sono e saranno in vigore per l’intero periodo in questione, benché non è detto che tutti i prodotti scontati rimangano disponibili, considerando le scorte non sempre bastanti a soddisfare le richieste, soprattutto in caso di offerte particolarmente interessanti e prodotti molto richiesti. Ragioni per le quali, se trovate il prodotto che fa al caso vostro al prezzo che reputate opportuno, non pensateci due volte.

Per questo motivo, vi abbiamo semplificato la ricerca selezionando per voi quelli che, a nostro parere, sono i dispositivi smart home in offerta ai prezzi più allettanti, dispositivi di Amazon come gli Echo, le Fire TV, i Kindle, ma anche di altri produttori. Ma non perdiamoci ulteriormente in chiacchiere e passiamo subito alle offerte, che di carne al fuoco ce n’è parecchia.

Dispositivi di Amazon in offerta

Dispositivi smart home in offerta a meno di 100 euro

Dispositivi smart home sopra i 100 euro

Questi erano alcuni dei dispositivi smart home (e di Amazon) disponibili in offerta per il Black Friday 2023, che si concluderà il giorno del Cyber Monday, cioè lunedì 27 novembre 2023. A seguire trovate il link in cui ci sono tutti i prodotti in offerta, ma prima due promemoria: Amazon dà la possibilità ai clienti di effettuare i resi fino al 31 gennaio 2024 gratis, periodo esteso rispetto alla norma (cioè i classici 30 giorni previsti), oltre a garantire i rimborsi nel caso in cui i prezzi dei prodotti acquistati in questo periodo di offerte si abbassino ulteriormente su Amazon.

Tutti i prodotti in offerta per il Black Friday 2023 di Amazon (fino al 27 novembre 2023)

