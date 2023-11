La Settimana del Black Friday di Amazon è partita oggi, venerdì 17 novembre 2023, aprendo così le danze per le offerte, disponibili in grande quantità e relative a un’ampia varietà di prodotti tech e non solo. Qui ci soffermiamo su smartband, smartwatch e sportwatch scontati, con una selezione di prodotti in offerta che vale la pena considerare.

Smartband, smartwatch e sportwatch scontati su Amazon per il Black Friday 2023

Anche quest’anno il Black Friday di Amazon è iniziato con largo anticipo, una settimana prima rispetto al venerdì nero vero e proprio, che cade il 24 novembre 2023. L’azienda ha invece optato per una dieci giorni di offerte, a partire da oggi venerdì 17, che si concluderà lunedì 27 novembre, giorno del Cyber Monday 2023, che chiuderà questo periodo di promozioni pre-natalizio.

Questo vuol dire che le offerte saranno in vigore per l’intero periodo citato, ma non che i prodotti saranno sempre disponibili, considerato che, come al solito, le scorte in alcuni casi sono limitate e spesso non bastano a soddisfare le richieste, soprattutto dei prodotti più interessanti e scontati, s’intende. Ragioni per le quali, se fra le smartband, gli smartwatch e gli sportwatch che abbiamo selezionato per voi trovate quello o quelli che fanno per voi, non pensateci troppo.

Ciò detto, passiamo allora ai prodotti in offerta per la Settimana del Black Friday, da oggi 17 novembre, fino al 27 novembre 2023, di cui oltre al prezzo scontato, trovate il raffronto con il prezzo medio di Amazon relativo all’ultimo mese, un metro concreto per comprendere meglio la bontà degli sconti applicati.

Smartband in offerta

Smartwatch in offerta

Sportwatch in offerta

Questi erano solo alcuni degli smartwatch, degli sportwatch e delle smartband in offerta su Amazon per il Black Friday 2023, prodotti di cui trovate una panoramica più ampia cliccando il link che segue. Ma prima, solo due promemoria: Amazon rimborsa i clienti che hanno acquistato i prodotti a un prezzo superiore a quello in vigore durante questo periodo di sconti, e il fatto che è possibile approfittare della politica di reso fino al 31 gennaio 2024, estesa proprio per il Black Friday e le conseguenti festività natalizie.

