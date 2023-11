La settimana del Black Friday è entrata ormai nel vivo e le offerte sono ancora molte, in tutte le categorie di prodotti. Vi abbiamo segnalato le migliori promozioni in campo PC, notebook e componenti, ora però cercheremo di sfruttarle a nostro vantaggio per mettere in piedi una build gaming di fascia alta. In questo caso non ci limiteremo solo al PC, ma vi proporremo una configurazione completa di monitor e periferiche, ribadendo che non baderemo molto al portafogli, riservandoci invece di ritornare da voi per un sistema più economico per chi vuole risparmiare.

PC Gaming top con le offerte Black Friday – Processore Intel core i9-13900K

Per la CPU siamo andati sul sicuro e abbiamo optato per l’Intel Core i9-13900K, modello che fino a qualche settimana fa è stato il top di gamma per quanto riguarda i processori desktop Intel destinati al segmento enthusiast. Superato, anche se di poco, dal nuovo flagship Core i9-14900K (Recensione), questo processore ha potenza da vendere e grazie a una configurazione a 24 core/32 thread abbinate a frequenze Boost sino a 5,8 GHz, può dare molte soddisfazioni sia nei giochi che in applicativi dove contano le prestazioni multi-threading. Questo chip utilizza il socket Intel LGA 1700 ed è compatibile con schede madri serie 600 e serie 700, garantendo doppio supporto DDR4 e DDR5, oltre allo standard PCI-E Gen 5.0 e GPU Integrata UHD 770.

Dissipatore NZXT Kraken 360

Per raffreddare i bollenti spiriti dell’Intel Core i9-13900K abbiamo scelto l’NZXT Kraken 360, dissipatore AiO a liquido che per il Black Friday si può acquistare a un ottimo prezzo. Si tratta di uno degli AiO più validi della precedente generazione, non molto distante dall’ultimo arrivato in casa NZXT, il Kraken Elite RGB 360 che avevamo recensito qualche settimana fa. NZXT Kraken 360 rinuncia ai led RGB, ma mantiene intatta l’estetica del blocco pompa waterblock, con display LCD che può mostrare parametri di sistema come temperature e frequenze. Le prestazioni sono garantite da una pompa ad alte prestazioni Asetek e un’ampia base in rame che lavora in tandem con un radiatore da 360 millimetri a tripla ventola. Il sistema Kraken 360 supporta i più recenti processori Intel e AMD oltre al software proprietario CAM, utile per gestire le periferiche NZXT e gestire/monitorare tutti i dettagli di sistema.

Scheda madre ASUS ROG MAXIMUS Z790 HERO

Passando alla scheda madre, puntiamo al meglio con la ASUS ROG MAXIMUS Z790 HERO, tra i modelli top della serie ROG Z790, per qualità, prestazioni, estetica e capacità di espansione. La scheda ROG vanta un VRM a 20+1 fasi e un sistema di dissipazione ad altissimo profilo, non solo per la sezione di alimentazione, ma anche per gli slot M.2; in questo caso sono ben cinque gli SSD PCI-E che possiamo installare, due dei quali Gen 5.0. C’è anche il supporto la scheda ROG HYPER per un ulteriore SSD M.2 (Gen 4 o Gen 5), slot PCI-E x16 sempre PCI-E 5.0 e quattro DIMM DDR5 che supportano velocità sino a 7.800 MT/s. A bordo non mancano WiFi 6E, LAN 2.5 Gbps e Bluetooth 5.3, senza dimenticare Thundebolt 4 e USB 3.2 Gen 2×2 oltre alle tecnologie proprietarie AI Overclockig, AI Cooling II e l’illuminazione POLYMO.

Memorie RAM Corsair VENGEANCE RGB 64GB (2x32GB) 6000 MT/s CL30

Per le RAM scegliamo Corsair con una delle migliori offerte del Black Friday in campo memoria DDR5, le Corsair VENGEANCE RGB 64 GB (2x 32GB) con velocità di 6.000 MT/s CL30. Probabilmente non è il kit più spinto di Corsair, ma sicuramente il migliore che possiamo trovare in offerta; le prestazioni sono comunque ottime e il sistema di dissipazione ad alto profilo garantisce ottime temperature di esercizio, abbinato a un’estetica gradevole con l’illuminazione RGB compatibile con Coresair iCUE.

Scheda video Gigabyte Radeon RX 7900 XTX Gaming OC

Riguardo la scheda grafica abbiamo adocchiato la Gigabyte Radeon RX 7900 XTX Gaming OC, quest’anno la scheda di fascia alta più conveniente al Black Friday, in leggera offerta ma comunque molto valida nella fascia dei 1.000 euro. Il modello flagship di AMD non teme alcun titolo giocato in 4K, riuscendo a garantire prestazioni di livello anche in ray-tracing grazie alla tecnologia FSR di AMD. La variante di Gigabyte è equipaggiata con un imponente dissipatore a tripla ventola e garantisce buoni risultati in overclock, gestibile facilmente anche grazie all’utility proprietaria.

Storage SSD SAMSUNG 990 PRO 2 TB e Crucial P3 Plus 4 TB

Passando allo storage necessitiamo sia di prestazioni che di un’ampia capacità, scegliamo non uno ma due SSD PCI-E Gen 4.0 ad alte prestazioni: il Samsung PRO da 2 TB che ci servirà per il sistema operativo e il Crucial P3 Plus da 4 TB che, con performance altrettanto valide, utilizzeremo come disco secondario per i giochi e più in generale per i dati. Il Samsung 990 PRO è uno degli SSD più ambiti nel mercato consumer, con velocità di trasferimento dati nell’ordine dei 7,4 GB/s è un prodotto eccezionale, reattivo, affidabile e non teme alcun applicativo; il Crucial, leggermene più lento in questa variante, è ottimo per il rapporto capacità/prezzo offrendo comunque letture sequenziali nell’ordine dei 5 GB/s, spingendo abbastanza bene anche nelle operazioni casuali.

Alimentatore Corsair RM1000e e Case Corsair iCUE 5000D RGB AIRFLOW

Il nostro alimentatore dovrà fare i conti con due componenti molto esigenti in termini energetici (CPU e GPU), motivo che ci spinge su un’unità da almeno 1.000-1.200 watt. Dando uno sguardo alle offerte abbiamo scovato il Corsair RM1000e da 1.000 watt, una PSU modulare compatibile con standard di ultima generazione come PCI-E 5.0 e ATX 3.0; la qualità di questi alimentatori Corsair è ormai nota, la ventola è silenziosa e non manca la certificazione 80 Plus Gold.

Con il case rimaniamo sempre in casa Corsair con l’ottimo iCUE 5000D RGB AIRFLOW in versione nera, uno chassis ATX che non ha problemi di spazion ed è equipaggiato con tre ventole AF120 RGB ELITE oltre al controller iCUE Lighting Node PRO e un design ottimizzato al meglio per l’airflow.

Monitor ASUS ROG Strix XG438QR

L’ASUS ROG Strix XG438QR è un vero gioiello per chi mira a un display per giocare, sia per dimensioni che per prestazioni. La soluzione ASUS utilizza un pannello VA da 43 pollici con risoluzione 4K e una frequenza di aggiornamento a 120 Hz; è previsto il supporto AMD Freesync 2 HDR (con VRR) oltre alle classiche funzionalità proprietarie ASUS (vedi Gameplus ad esempio). Non solo prestazioni però per questo display ROG, bello esteticamente, ma anche valido sotto il profilo della qualità dell’immagine grazie a una copertura DCIP3 del 90% e certificazione DisplayHDR 600.

Mouse Logitech e tastiera SteelSeries

Chiudiamo con le periferiche di input, ovviamente scelte con un occhio di riguardo per chi vuole giocare. Il nostro mouse sarà l’ottimo Logitech G PRO X SUPERLIGHT, mouse wireless che non ha bisogno di presentazioni grazie al sensore HERO 25K da 25.600 DPI; una periferica leggera con i suoi 63 grammi, ottimizzata per gli eSport ed equipaggiato con cinque pulsanti programmabili.

Al velocissimo Logitech affiancheremo una tastiera, questa volta USB-C, che non guarda a compromessi. Si tratta della SteelSeries Apex Pro TKL HyperMagnetic, tastiera gaming tra le più veloci attualmente sul mercato, dotata di attuazione regolabile con switch HyperMagnetic regolabili OmniPoint 2.0, illuminazione RGB e display OLED.

