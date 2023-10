In data odierna, Microsoft ha avviato la distribuzione del nuovo aggiornamento Windows 11 2023 (aka 23H2), che si segnala per l’aggiunta di qualche potenziamento a Copilot e ad altre app alimentate dall’AI annunciate nel mese di settembre.

Windows 11 2023 (23H2): Copilot e le altre novità

Se ciò che avete appena letto ha generato in voi un po’ di confusione mista a perplessità in quanto eravate convinti che il colosso di Redmond avesse appena rilasciato un major update di Windows 11, sappiate non siete in errore. Quell’aggiornamento datato 26 settembre 2023, tuttavia, altro non era che un’anteprima di AI inizialmente intesa per debuttare con il precedente aggiornamento Windows 11 22H2. Per effetto di ciò, la maggior parte degli utenti nelle scorse settimane non avevano effettivamente avuto modo di provare in prima persona Copilot e le altre novità presentate.

Del resto, è stata Microsoft stessa a creare confusione con una gestione non esattamente lineare di Copilot e della sua implementazione: se ne era parlato ufficialmente per la prima volta lo scorso mese di maggio, quando vi avevamo raccontato dell’integrazione di Copilot in Windows 11 e in Edge; proprio Copilot, poi, era stato il protagonista assoluto dell’evento imbastito il mese scorso da Microsoft per la gamma Surface, arrivando a relegare i nuovi dispositivi al ruolo di semplici comprimari.

Insomma, visto tutto l’hype che il produttore ha creato attorno a questa novità e considerate le sue enormi ambizioni legate all’intelligenza artificiale, è perfettamente comprensibile che gli appassionati e gli utenti più affamati di novità non vedano l’ora di avere Copilot tra le mani.

Detto del piatto forte dell’aggiornamento in roll out, giova ricordare anche la sostituzione dell’app Chat con Microsoft Teams, ora presente nella task bar per impostazione predefinita. Inoltre, cambia un po’ il modo di gestire le app installate: nel menu Start, Tutte le app raccoglie le componenti di sistema di Windows 11 sotto l’etichetta Sistema. In alternativa, la gestione degli stessi elementi è possibile tramite la pagina dedicata raggiungibile usando il percorso Settings > System > System Components.

Come ottenere l’aggiornamento

La distribuzione dell’aggiornamento Windows 11 23H2 è già partita nel momento in cui scriviamo, pertanto gli utenti interessati possono già aprire le Impostazioni, recarsi nella pagina Windows Update, attivare l’interruttore Ottieni gli ultimi aggiornamenti non appena sono disponibili ed eseguire la ricerca dei nuovi aggiornamenti disponibili per il download. Ove il dispositivo in uso presentasse problemi di compatibilità, Windows potrebbe bloccarne l’installazione per prevenire problemi di funzionamento. Il roll out vero e proprio con annessa installazione automatica inizierà nei prossimi mesi. Maggiori dettagli sul sito ufficiale.

