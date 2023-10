Microsoft ha rilasciato ormai da qualche giorno Windows 11 23H2, l’aggiornamento del sistema operativo che introduce alcune delle funzionalità di intelligenza artificiale, tra cui l’assistente Copilot. Quest’ultimo non è tuttavia ancora disponibile in Europa, ma c’è un modo per provarlo in anteprima anche sui PC italiani.

Al momento Copilot è disponibile esclusivamente negli Stati Uniti, Nord America, Regno Unito e alcune regioni dell’Asia e del Sud America e non è temporaneamente disponibile in Italia e nel resto d’Europa a causa di alcune leggi sulla privacy del nostro continente.

Microsoft ha comunque confermato di aver intenzione di trovare una soluzione a questo problema e di rendere l’assistente digitale disponibile gradualmente in tutto il mondo.

Windows Copilot è un assistente digitale parte di Bing Chat, gestito da ChatGPT e i grandi modelli di linguaggio (LLM) di Microsoft, ma a differenza di ChatGPT è in grado di interagire a tutto tondo con Windows 11, dando nuove funzionalità di intelligenza artificiale a tutto l’ecosistema compresi Office, Paint, Foto, le impostazioni e via dicendo.

Come provare Windows Copilot anche in Italia

Come già detto, Copilot non è ancora disponibile in Italia, ma ci sono alcuni trucchetti che ci permettono di provare il nuovo assistente anche nel nostro Paese, in attesa che venga sbloccato ufficialmente.

Prima di tutto occorre avere la certezza di aver installato la build 22621.2361 di Windows 11, il cosiddetto aggiornamento di settembre 2023 chiamato anche 23H2 o Moment 4. Per farlo, basta eseguire questi semplici passaggi:

Premere Windows+X sulla tastiera e dal menu contestuale scegliere Terminale;

Digitare o incollare il comando Get-HotFix | Where-Object {$_.HotFixID -eq ‘KB5030310’} per avere la conferma di aver installato Windows 11 23H2 (KB5030310). In caso di esito negativo, procedere al download degli ultimi aggiornamenti tramite Windows Update;

(KB5030310). In caso di esito negativo, procedere al download degli ultimi aggiornamenti tramite Windows Update; Cliccare con il tasto destro del mouse su un punto vuoto del desktop e selezionare Nuovo – Collegamento, quindi inserire nel campo del collegamento il seguente testo: microsoft-edge://?ux=copilot&tcp=1&source=taskbar

Fare clic su Avanti e assegnare il nome Copilot al collegamento, che apparirà sul desktop con l’icona di Microsoft Edge (se volete potete cambiare l’icona con quella ufficiale di Copilot che potete scaricare a questo indirizzo).

Cliccando sul collegamento potrete provare in anteprima Copilot anche in Italia. È possibile scegliere lo stile di conversazione che si preferisce, chiedere suggerimenti su alcune azioni da eseguire su Windows 11 ed effettuare l’accesso al proprio account Microsoft.

Nel suo stato attuale, Copilot non permette di eseguire molte delle azioni promesse dall’azienda di Redmond e potrebbe dare spesso errore o non funzionare come dovrebbe. In ogni caso, nell’attesa che venga sbloccato anche nel nostro Paese e siate curiosi di dargli un’occhiata, vi basterà seguire questa guida.

Potrebbe interessarti anche: Anche il CEO di Microsoft riconosce l’inferiorità di Bing rispetto a Google