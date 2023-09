Importanti novità arrivano da Microsoft per quanto riguarda i suoi prodotti dedicati alla produttività: a partire da ottobre, infatti, il colosso di Redmond separerà Teams dalle suite Microsoft 365 e Office 365 nei Paesi che fanno parte dell’Unione Europea e in Svizzera.

Pare che dietro la decisione di Microsoft vi sia l’intento di evitare ulteriori controlli antitrust dopo che la Commissione Europea ha aperto un’indagine formale sul pacchetto Teams con la suite di Office lo scorso mese.

Le modifiche in arrivo per Microsoft 365 e Office 365

Il colosso di Redmond ha ribadito di avere intenzione di cooperare con la Commissione Europea, promettendo di impegnarsi a trovare soluzioni che rispondano alle sue preoccupazioni.

Il team di Microsoft si augura che le modifiche annunciate possano iniziare ad affrontare le preoccupazioni delle autorità comunitarie in modo significativo, a partire dalla possibilità di scegliere una suite aziendale senza Teams a un prezzo inferiore rispetto a quelle con Teams incluso.

E così da domenica 1 ottobre 2023 Microsoft 365 e Office 365 saranno venduti senza Teams a 2 euro in meno al mese. Teams sarà ancora disponibile per i nuovi clienti aziendali per l’acquisto autonomo e separatamente al prezzo di listino di 5 euro al mese o 60 euro all’anno mentre i clienti aziendali esistenti che dispongono già di una suite con Teams potranno scegliere di rimanere con la suite di produttività attuale o di passare a una suite senza Teams.

Ed ancora, Microsoft 365 e Office 365 miglioreranno anche per quanto riguarda l’interoperabilità con gli altri servizi e applicazioni di produttività, fornendo più supporto e aiutando gli sviluppatori.

Inoltre, il colosso di Redmond svilupperà un nuovo metodo per ospitare le applicazioni Web di Office all’interno di applicazioni e servizi della concorrenza, proprio come già fa per Teams, in modo da consentire ai loro clienti di usare senza problemi popolari app come Word, Excel e PowerPoint.

Infine, Microsoft ribadisce che continuerà a collaborare con le autorità comunitarie nel corso dell’indagine avviata nei suoi confronti e a sviluppare le soluzioni che dovessero essere ritenute necessarie.

