Microsoft inizierà a distribuire l’aggiornamento alla versione 23H2 di Windows 11 per tutti gli utenti il prossimo mese, ma ora è possibile scaricare l’aggiornamento cumulativo facoltativo 23H2 (KB5031455) che offre accesso anticipato alle prossime funzionalità.

Windows 11 versione 23H2 racchiude molte funzionalità interessanti, tra cui Copilot, un esplora file rinnovato, una nuova app backup, una nuova home page per le impostazioni di sistema e miglioramenti dell’illuminazione dinamica, inoltre l’update introduce correzioni di bug e miglioramenti qualitativi.

Vale la pena ricordare che Copilot potrebbe non essere immediatamente disponibile dopo l’installazione dell’aggiornamento, poiché Microsoft ne amplierà la disponibilità nel tempo.

L’aggiornamento migliora anche Windows Ink

Se si dispone di un dispositivo Microsoft Surface con una stilo o qualsiasi altro tablet Windows che supporta Windows Ink, ora è possibile scrivere ovunque sia possibile possa digitare. Al momento Microsoft sta abilitando questa funzionalità solo per l’inglese americano, ma a breve verrà aggiunto il supporto anche per altre lingue.

Con questo aggiornamento la società ha inoltre migliorato la tecnologia di riconoscimento della grafia in modo che sia più precisa, inoltre ha aggiunto gesti per eliminare, selezionare, unire e dividere le parole, nonché il testo in una nuova riga.

Per verificare se è disponibile l’aggiornamento 23H2 di Windows 11 è sufficiente aprire le Impostazioni, andare in Windows Update e successivamente in Verifica disponibilità aggiornamenti. Se l’update è presente basta cliccare su scarica e installa e riavviare Windows 11 per completare l’installazione.

Leggi anche: Microsoft rilascia la Patch Tuesday per Windows 11 e Windows 10