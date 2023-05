In occasione dell’odierna conferenza per sviluppatori Build 2023, Microsoft ha presentato diverse novità sul tema dell’intelligenza artificiale, come da previsioni. Fra le più importanti ci sono l’integrazione di Copilot in Windows 11 e in Microsoft Edge, l’arrivo di Bing su ChatGPT in veste di motore di ricerca, l’utilizzo di plugin IA à la OpenAI su ChatGPT e altro ancora.

Per portare l’intelligenza artificiale un po’ dappertutto, Microsoft ha optato per Microsoft 365 Copilot, una sorta di applicazione che utilizza l’IA per assistere l’utente in vario modo e su varie piattaforme, compreso Microsoft 365. Ma procediamo con ordine e scopriamo in che modo l’azienda prevede di cambiare l’interazione delle persone con i suoi principali servizi.

Windows integra l’IA di Copilot, ChatGPT la ricerca di Bing

Windows Copilot al servizio degli utenti di Windows 11

Partiamo dal sistema operativo di Microsoft, visto che Windows stesso integrerà l’intelligenza artificiale tramite Windows Copilot. L’azienda ha annunciato infatti che arriverà sotto forma di anteprima per Windows 11 a giugno, soluzione che sarà disponibile attraverso una finestra simile a Bing Chat e accessibile direttamente nella barra delle applicazioni cliccando su un pulsante dedicato posto proprio al centro.

Come visibile da questa immagine Windows Copilot si posiziona a lato del desktop, sovrapponibile a qualsiasi app aperta sul proprio computer per essere disponibile alla bisogna. Funziona proprio come Bing Chat, disponibile a rispondere alle domande dell’utente, volendo anche per regolare determinate impostazioni di Windows stesso, e supportata fra l’altro anche dai plug-in di Bing e di ChatGPT, un’integrazione molto importante che dovrebbe moltiplicare le possibilità d’uso del servizio attraverso l’interazione con app e servizi esterni fra cui Expedia, Instacard, Kayak, Klarna, TripAdvisor, Zillow e Redfin. Saranno disponibili oltre 50 plugin di partner nel programma early access, ma ne arriveranno in futuro migliaia, ha comunicato Microsoft.

Un esempio? Sarà possibile prenotare un tavolo al ristorante direttamente chiedendolo al chatbot. E il fatto che Microsoft ha annunciato che adotterà lo stesso standard aperto per i plug-in, per l’interoperabilità fra ChatGPT e Microsoft 365 Copilot, apre la strada a tanti scenari diversi considerando che gli sviluppatori ora possono creare nuove soluzioni e app e farle funzionare su entrambe le piattaforme, anche aziendali considerando la presenza di Copilot nei servizi Microsoft 365.

Da segnalare anche il lancio di Dev Home su Windows, una sorta di applicazione sotto forma di hub che serve per costruire ambienti di sviluppo. È già disponibile sul Microsoft Store sotto forma di anteprima da qui.

Bing è il motore di ricerca di ChatGPT

Era per certi versi immaginabile che prima o poi ChatGPT fosse finito per integrare Bing come motore di ricerca. E oggi è ufficiale, considerando che Microsoft l’ha annunciato in occasione del Build 2023: il chatbot di OpenAI permetterà agli utenti di effettuare le ricerche con Bing, che sarà presto integrato tramite un plug-in anche per gli utenti non paganti.

Si tratta di una novità molto importante perché permetterà a tutti di interagire con ChatGPT anche per conoscere notizie e informazioni aggiornate, per ottenere risposte e soluzioni su qualsiasi argomento necessiti di un accesso diretto al web. Microsoft annuncia che saranno incluse anche le citazioni per saperne di più o per verificare le fonti, dimodoché l’utente possa avere una panoramica concreta delle risposte di ChatGPT. Ecco un esempio piuttosto indicativo di come si presenterà il chatbot aggiornato con il motore di ricerca Bing,

Questa nuova integrazione è già disponibile a partire da oggi per gli utenti abbonati a ChatGPT Plus, mentre per gli utenti gratuiti arriverà prossimamente e sarà accessibile attivando un plug-in dedicato. Microsoft non ha aggiunto ulteriori dettagli in merito alle tempistiche necessarie.

Le altre novità annunciate al Microsoft Build 2023

Fra le altre novità annunciate da Microsoft nella giornata di oggi in occasione del Build 2023, ci sono anche i nuovi strumenti Azure AI, pensati per essere di supporto per gli sviluppatori nella costruzione e nella messa in funzione delle loro applicazioni di intelligenza artificiale. Per questo c’è il nuovo Azure AI Studio, ma anche Azure AI Content Safety, un servizio che permette alle aziende e agli sviluppatori di implementare l’AI in modo responsabile, grazie alla presenza di modelli progettati per rilevare contenuti di odio, sesso, violenza e autolesionismo nelle principali lingue del mondo, sia nei testi che nelle immagini. Maggiori informazioni le trovate qui.

Da segnalare anche le novità di intelligenza artificiale che riguardano il Microsoft Store.

in aggiornamento

Forse ti sei perso: Microsoft migliora Bing AI sulle app con nuove funzioni per Android e iOS e ChatGPT e il futuro dell’intelligenza artificiale, nel lavoro e nella quotidianità