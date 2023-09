Nel corso di un evento dedicato all’intelligenza artificiale, svoltosi a New York nel pomeriggio italiano, Microsoft ha svelato tantissime novità legate a Windows 11, ai propri servizi (come Microsoft 365, Bing e Microsoft Edge) e al mondo dei computer della gamma Surface.

Proprio su quest’ultimo vuole concentrarsi questo articolo, andando ad analizzare i quattro nuovi dispositivi per privati e aziende svelati dal colosso di Redmond: essi sono Microsoft Surface Laptop Studio 2, Surface Laptop Go 3, Surface Go 4 for Business e Surface Hub 3. Scopriamo tutti i dettagli.

Microsoft Surface Laptop Studio 2

Microsoft ha rinnovato anche la fascia alta, presentando Surface Laptop Studio 2, il proprio notebook più potente che può contare su CPU Intel (fino al Core i7-13800H) e schede grafiche NVIDIA RTX mobile serie 40 (fino alla RTX 4060 da 8 GB), il tutto affiancato da un massimo di 64 GB di memoria RAM e 2 TB di SSD.

Nonostante Microsoft spinga fortissimo sul fronte dell’intelligenza artificiale e dei servizi a essa collegati (vedi Windows Copilot e Microsoft 365), il laptop manca di un’unità di calcolo dedicata all’intelligenza artificiale, caratteristica che debutterà con le CPU Intel “Meteor Lake”.

Per il resto, il concetto di base non cambia: rimane un laptop che mantiene la doppia cerniera che consente di inclinare in avanti il solo display o di ruotare il display per ottenere un generoso tablet: il pannello resta un PixelSense da 14,4 pollici con risoluzione 2400 x 1600 pixel, refresh rate a 120 Hz, supporto all’HDR e alla penna (è compatibile con la Surface Pen Slim, venduta separatamente).

A completare il pacchetto troviamo un parco porte decisamente interessante, tra cui una USB-A 3.0 (sul lato sinistro), due USB-C con supporto allo standard Thunderbolt 4, il lettore di schede microSD (sul lato destro), una batteria da 58 Wh (garantisce tra 16 e 19 ore di autonomia), audio stereo che fuoriesce da quattro altoparlanti, una videocamera ultra-grandangolare con risoluzione Full HD (supporta Windows Hello 2.0) e un comparto connettività completo, con supporto al Wi-Fi 6E e al Bluetooth 5.3.

La scheda tecnica

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo Microsoft Surface Laptop Studio 2.

Dimensioni: 323 x 230 x 22 mm

x x Peso: tra 1,89 kg e 1,98 kg (a seconda della scheda grafica)

e (a seconda della scheda grafica) Schermo: PixelSense Flow da 14,4″ (in 3:2) con risoluzione 2400 x 1600 pixel Frequenza di aggiornamento: 120 Hz Supporto all’ HDR Supporto al pennino

da (in 3:2) con risoluzione x CPU: Intel Core i7-13800H con VPU AI Accelerator Intel Gen3 Movidius 3700VC

con VPU AI Accelerator GPU (serie per laptop): NVIDIA GeForce RTX 4050 con 6 GB di memoria GDDR6 vRAM NVIDIA GeForce RTX 4060 con 8 GB di memoria GDDR6 vRAM NVIDIA RTX 2000 Ada Lovelace con 8 GB di memoria GDDR6 vRAM Grafica integrata Intel Iris Xe

Memoria RAM: 16 , 32 o 64 GB (LPDDR5x)

, o (LPDDR5x) Spazio di archiviazione: 512 GB , 1 TB o 2 TB (SSD)

, o (SSD) Videocamera: Surface Studio Full HD (1080p)



(1080p) Audio: stereo (altoparlanti Quad Omnisonic) con supporto al Dolby Atmos

(altoparlanti Quad Omnisonic) con supporto al Connettività: Wi-Fi 6E (802.11 ax, tri-band), Bluetooth 5.3

(802.11 ax, tri-band), Sensori: Luce ambientale , Accelerometro , Giroscopio

, , Porte: 2x USB-C con USB 4 / Thunderbolt 4 (DisplayPort, e Power Delivery) 1x USB-A 3.1 1x lettore di schede microSD 1x jack audio da 3,5 mm 1x porta Surface Connect

Batteria: 58 Wh (in confezione c’è un alimentatore da 102 W o da 120 W)

(in confezione c’è un alimentatore da 102 W o da 120 W) Sistema operativo: Windows 11 Pro Sicurezza: supporto a Windows Hello 2.0 , Chip TPM 2.0



Microsoft Surface Laptop Go 3

Microsoft ha svelato anche il “nuovo” notebook Surface Laptop Go 3, con il virgolettato d’obbligo dal momento che, esteticamente, ci troviamo di fronte a una copia carbone del predecessore: l’unico vero aggiornamento lo troviamo sotto al cofano, dove sono state leggermente svecchiate le CPU, sempre Intel Core-i5, ma ora di dodicesima generazione.

Al netto di ciò, lui resta un portatile abbastanza leggero (poco più di 1 kg), realizzato in alluminio anodizzato e resina. È anche il più colorato della gamma: arriva in quattro colorazioni, Platino, Verde, Blu e Rosa.

La scheda tecnica

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo Microsoft Surface Laptop Go 3.

Dimensioni: 278 x 206 x 15,7 mm

x x Peso: 1,13 kg

Schermo: PixelSense da 12,4″ (in 3:2) con risoluzione 1536 x 1024 pixel

da (in 3:2) con risoluzione x CPU: Intel Core i5-1235U con grafica Intel Iris Xe integrata

con grafica Intel Iris Xe integrata Memoria RAM: 8 o 16 GB (LPDDR5)

o (LPDDR5) Spazio di archiviazione: 128 GB (UFS rimovibile), 256 o 512 GB (SSD)

(UFS rimovibile), o (SSD) Videocamera: HD (720p)



(720p) Audio: stereo (altoparlanti Omnisonic) con supporto al Dolby Audio Premium

(altoparlanti Omnisonic) con supporto al Connettività: Wi-Fi 6E (802.11 ax, tri-band), Bluetooth 5.1

(802.11 ax, tri-band), Porte: 1x USB-C 3.2 (dati, DisplayPort, ricarica) 1x USB-A 3.1 1x jack audio da 3,5 mm 1x porta Surface Connect

Batteria: 41 Wh (in confezione c’è un alimentatore da 39 W)

(in confezione c’è un alimentatore da 39 W) Sistema operativo: Windows 11 Pro Sicurezza: supporto a Windows Hello , Chip TPM 2.0



Microsoft Surface Go 4 for business

Anche per il tablet 2-in-1 Surface Go 4, unico tra i nuovi portatili presentato esclusivamente per le aziende, Microsoft ha riciclato il design della generazione precedente, mantenendo il display PixelSense da 10,5 pollici con risoluzione Full HD in 3:2 con compatibilità per la penna.

La CPU disponibile è una sola, ovvero la Intel N200 (Alder Lake) con grafica Intel UHD integrata, alla quale sono affiancati 8 GB di memoria RAM (LPDDR5) e 64, 128 o 256 GB di memoria interna (UFS).

Sul 2-in-1 sono inoltre presenti una fotocamera frontale da 5 megapixel e una fotocamera posteriore da 8 megapixel. Tra le altre specifiche troviamo Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 e una batteria da 28 Wh che dovrebbe offrire 12,5 ore di autonomia. Capitolo porte, sono presenti una USB-C, uno slot per schede microSD e la porta Surface Connect.

La scheda tecnica

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo Microsoft Surface Go 4 for business.

Dimensioni: 245 x 175 x 8,3 mm

x x Peso: 521 grammi

Schermo: PixelSense da 10,5″ FHD (in 3:2)

da (in 3:2) CPU: Intel N200 con grafica Intel UHD integrata

con grafica Intel UHD integrata Memoria RAM: 8 GB (LPDDR5)

(LPDDR5) Spazio di archiviazione: 64 , 128 o 256 GB

, o Fotocamere: 8 MP (posteriore), 5 MP (anteriore), 1080p

(posteriore), (anteriore), Audio: stereo (due altoparlanti da 2 W) con supporto al Dolby Audio Premium

(due altoparlanti da 2 W) con supporto al Connettività: Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.1

(802.11 ax), Porte: 1x USB-C 3.1 (dati, DisplayPort, ricarica) 1x lettore schede microSD 1x jack audio da 3,5 mm 1x porta per cover con tastiera 1x porta Surface Connect

Batteria: 28 Wh (in confezione c’è un alimentatore da 24 W)

(in confezione c’è un alimentatore da 24 W) Sistema operativo: Windows 11 Pro Sicurezza: supporto a Windows Hello , Chip TPM 2.0



Microsoft Surface Hub 3

Il nuovo Microsoft Surface Hub 3 è l’ennesima iterazione del dispositivo ibrido all-in-one pensato per rendere più efficaci le riunioni e la collaborazione all’interno dei moderni gruppi di lavoro.

Il dispositivo è progettato da capo a coda dagli ingegneri di Redmond e offre un display enorme (da 50 pollici o da 85 pollici) in modo che le Microsoft Teams Rooms siano fruibili al pieno del loro potenziale, con una lavagna e tutti gli strumenti essenziali sempre a disposizione.

Le principali novità

Di seguito riportiamo le nuove funzionalità introdotte dal Microsoft Surface Hub 3:

Rotazione intelligente

Il modello da 50 pollici può essere impostato in verticale o in orizzontale in qualsiasi momento, per adattare il layout dello schermo alle esigenze specifiche (in caso servisse come lavagna o in chiamata).

Il modello da 50 pollici può essere impostato in verticale o in orizzontale in qualsiasi momento, per adattare il layout dello schermo alle esigenze specifiche (in caso servisse come lavagna o in chiamata). Mobilità e versatilità

Il modello da 50 pollici è mobile grazie al supporto Steelcase Roam Stand e offre così flessibilità di implementazione; sono poi disponibili tanti supporti e soluzioni di montaggio; c’è inoltre una batteria che consente l’utilizzo del dispositivo senza che esso sia collegato alla presa di corrente.

Il modello da 50 pollici è mobile grazie al supporto e offre così flessibilità di implementazione; sono poi disponibili tanti supporti e soluzioni di montaggio; c’è inoltre una batteria che consente l’utilizzo del dispositivo senza che esso sia collegato alla presa di corrente. Design premium

Pensato per le riunioni e per essere inclusivo, grazie al rivestimento antiriflesso i contenuti sul display PixelSense 4K saranno visibili in qualsiasi condizione di illuminazione.

Pensato per le riunioni e per essere inclusivo, grazie al rivestimento antiriflesso i contenuti sul display saranno visibili in qualsiasi condizione di illuminazione. Audio intelligente

Troviamo due array di microfoni e due coppie di altoparlanti; l’audio, in generale, è ottimizzato per offrire sempre la migliore esperienza stereo possibile, a prescindere dall’orientamento in verticale o in orizzontale.

Troviamo due array di microfoni e due coppie di altoparlanti; l’audio, in generale, è ottimizzato per offrire sempre la migliore esperienza stereo possibile, a prescindere dall’orientamento in verticale o in orizzontale. Migliora la collaborazione

Il nuovo Surface Hub 3 supporta l’input attivo dalla penna (fino a due penne Surface Hub o penne Surface Slim in contemporanea), fornendo ben 20 punti multitouch in modo da offrire maggiore coinvolgimento.

Il nuovo Surface Hub 3 supporta l’input attivo dalla penna (fino a due penne Surface Hub o penne Surface Slim in contemporanea), fornendo ben 20 punti multitouch in modo da offrire maggiore coinvolgimento. Si alza l’asticella sul fronte delle prestazioni

Anche lato prestazioni, il nuovo enorme Surface Hub 3 può godere di miglioramenti, quantificati da Microsoft in un +60% sul fronte della CPU e in un +160% sul fronte della GPU; in questo modo, il dispositivo sarà all’avanguardia anche con i software del futuro, via via sempre più pesanti.

Per maggiori informazioni sul dispositivo, vi rimandiamo al comunicato stampa sul blog Tech Community di Microsoft.

Disponibilità e prezzi dei nuovi Microsoft Surface

Al momento della stesura di questo articolo non abbiamo informazioni complete relativamente ai prezzi e alla disponibilità italiana di questi dispositivi (segnaliamo comunque che, al netto del Surface Hub 3, sono già presenti sul portale italiano di Microsoft).

Microsoft Surface Laptop Studio 2 sarà disponibile in Europa dal 3 ottobre 2023, nella sola colorazione Grigio platino, e verrà proposto a un prezzo che parte da 2249 euro per la versione con grafica integrata, 16 GB di RAM e 256 GB di SSD. Per la versione con GPU NVIDIA si parte invece da 2729 euro .

sarà disponibile in Europa dal 3 ottobre 2023, nella sola colorazione Grigio platino, e verrà proposto a un prezzo che parte da per la versione con grafica integrata, di RAM e di SSD. Per la versione con GPU NVIDIA si parte invece da . Microsoft Surface Laptop Go 3 sarà disponibile nel corso dell’autunno; per quanto concerne il prezzo, sul mercato statunitense si parte da 799 dollari .

sarà disponibile nel corso dell’autunno; per quanto concerne il prezzo, sul mercato statunitense si parte da . Microsoft Surface Go 4 sarà disponibile nel corso dell’autunno, esclusivamente per le organizzazioni ad un prezzo che, sul mercato statunitense, parte da 579 dollari per la versione con 64 GB di spazio di archiviazione.

sarà disponibile nel corso dell’autunno, esclusivamente per le organizzazioni ad un prezzo che, sul mercato statunitense, parte da per la versione con di spazio di archiviazione. Microsoft Surface Hub 3 sarà presto disponibile come dispositivo a sé stante o come modulo che permette di aggiornare il precedente Hub 2S con cui risulta pienamente compatibile.

