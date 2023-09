Microsoft ha tenuto un evento a New York in cui ha svelato le ultime novità in ambito software e hardware di questo fine 2023. Il colosso di Redmond ha condiviso tutte le novità che vedremo sul tanto atteso aggiornamento Windows 11 23H2. Confermando le indiscrezioni dei giorni scorsi, Microsoft punta molto sull’Intelligenza Artificiale con la nuova funzionalità Windows Copilot, ma c’è posto anche per un Esplora file riprogettato, una nuova funzionalità Ink Anywhere, miglioramenti all’app Paint, supporto nativo per file RAR e 7-zip e nuovo mixer del volume (e altro).

Windows 11 23H2 punta sull’Intelligenza Artificiale ma non solo

Tra le novità più importanti del nuovo aggiornamento per Windows 11 c’è sicuramente Windows Copilot. La versione Windows 11 23H2 porta sostanzialmente la stessa funzionalità di Bing Chat direttamente sul desktop del nostro PC Windows 11. Copilot appare in una barra laterale e consente di controllare le impostazioni su un PC, avviare app o, per la gioia di molti utenti, rispondere a qualsiasi domanda. Stando a quanto dichiara Microsoft, la funzionalità Copilot è radicata in tutto il sistema operativo, utile anche per scrivere messaggi di testo utilizzando i dati del calendario, le opzioni di navigazione in Outlook o dati ricavati da altri software.

Copilot dovrebbe essere un’ assistente digitale molto più utile ed intelligente di Cortana (ormai mandata in pensione), se non altro perché grazie alle funzionalità di Bing Chat può sfruttare le varie potenzialità dell’Intelligenza Artificiale, riuscendo sostanzialmente ad intervenire su qualsiasi tipo di argomento in tempo reale (l’accuratezza ovviamente non è ancora al 100%). Se però non vi sentite ancora pronti per l’integrazione dell’AI sul vostro PC, Windows 11 23H2 propone comunque altri interessanti aggiornamenti, tra questi un nuovo Esplora File, più gradevole a livello di grafica grazie a un’interfaccia rivisitata e caratterizzata da una schermata home moderna e ben organizzata per quanto concerne il layout.



Un’altra novità di rilievo sulla nuova versione di Windows 11 è sicuramente il supporto nativo per file RAR e 7-zip; questo significa che l’utente sarà in grado di “aprire” file con estensione tar, 7-zip, rar, gz (e molti altri) utilizzando direttamente l’utility open source libarchive ora direttamente integrata su Windows; rimanendo in tema di software e compressione file, Microsoft ha annunciato che a partire dal prossimo anno con questa utility si potranno anche creare archivi con i formati sopra evidenziati. La build 23H2 porta con sé anche un nuovo mixer del volume di Windows e un’inedita funzionalità chiamata Ink Anywhere; il nuovo mixer del volume è caratterizzato da un accesso rapido dalla barra delle applicazioni per cambiare le uscite audio e controllare i volumi delle singole app, mentre Ink Anywhere consente di scrivere a mano con la penna per Surface o un’ altra stilo compatibile in qualsiasi casella di testo di Windows.

C’è una novità anche per il mondo PC gaming, una funzionalità molto discussa nei mesi scorsi che guarda all’estetica del PC e all’illuminazione RGB. Windows 11 ora integra controlli di illuminazione RGB nativi sfruttando lo standard aperto HID LampArray nato in collaborazione con brand come Acer, ASUS, HP, HyperX, Logitech, Razer e Twinkly. Lo scopo di questa nuova opzione è sostanzialmente quello di poter controllare qualsiasi periferica dotata di illuminazione RGB dinamica senza dover installare un software di terze parti. Sempre per le utility segnaliamo anche i miglioramenti per l’app Windows Backup che ora consentirà di eseguire più facilmente il backup del nostro PC quando desideriamo migrare su un nuovo dispositivo.

Passando invece a grafica e video, non mancano miglioramenti per dei classici come Paint, Foto, lo Strumento Cattura, Clipchamp e, un altro intramontabile, Notepad. Paint è stato migliorato con l’intelligenza artificiale applicata al disegno e alla creazione digitale con l’aggiunta della rimozione dello sfondo e dei livelli; l‘app Foto non è da meno e con le nuove funzionalità intelligenti trova automaticamente lo sfondo nella foto e, con un solo clic, evidenzia immediatamente il soggetto e sfoca lo sfondo. Riguardo Clipchamp invece, la composizione automatica ci viene in aiuto con suggerimenti di scene, modifiche e racconti basati sulle nostre immagini e filmati. Chiudiamo questa parte con Notepad che da ora in poi inizierà automaticamente a salvare lo stato della sessione consentendoti di chiudere il blocco note senza interrompere le finestre di dialogo e di riprendere successivamente dallo stesso punto.



L’AI al centro anche delle novità per Bing, Edge e Microsoft 365

Le novità di Microsoft non si fermano agli aggiornamenti per Windows, e rimanendo in tema di Intelligenza Artificiale approdano anche su Bing, Edge e Office 365, potenziati ora con nuovi modelli AI e funzionalità avanzate. Tra queste spiccano le risposte personalizzate su Bing basate sulla cronologia delle chat, il Copilot su Microsoft Shopping che, da Bing o Edge, può aiutare per velocizzare gli acquisti, il nuovissimo Modello DALL.E 3 di OpenAI in Bing Image Creator ulteriomente potenziato per una migliore comprensione delle richieste e risultati migliori nel rendering, senza dimenticare l’imminente integrazione di Microsoft Designer direttamente in Bing per rendere ancora più semplice la modifica delle nostre creazioni. Un’altra novità da segnalare è senza dubbio quella che riguarda Bing Chat Enterprise, da oggi disponibile nell’app mobile Microsoft Edge.

Cambiamo tema e passiamo poi a Microsoft Office 365 Copilot che, dopo il successo ottenuto in fase di presentazione lo scorso marzo, sarà disponibile per tutti dal 1 novembre con un’altra interessante novità, Microsoft 365 Chat; Microsoft 365 Chat analizza tutti i nostri dati di lavoro (e-mail, riunioni, chat, documenti, cronologia Web) raccogliendo le informazioni necessarie per garantire le migliori risposte possibili alle nostre domande o ad altre alttività come la scrittura di un documento o una e-mail. Un’ottima aggiunta alla suite Microsoft che sarà inoltre potenziata introducendo poi nuove funzionalità per Copilot in Outlook, Word, Excel, Loop, OneNote e OneDrive.

Chiude questa carrellata di novità, l’ultima aggiunta alla famiglia di app consumer in Microsoft 365, parliamo di Designer. Designer permette di creare rapidamente immagini d’effetto, post sui social media, inviti e altri contenuti utilizzando un’intelligenza artificiale all’avanguardia con strumenti come Dall.E 3 di OpenAI, il tutto garantendo una migliore e rapida gestione di immagini originali e di qualità superiore per i nostri progetti. Stando a quanto dichiara Microsoft, Designer sarà integrato anche in Microsoft 365 Copilot a partire da Word, permettendo a quanto pare di utilizzare il contesto del documento per proporre diversi elementi visivi.

Tantissime novità quindi per Microsoft e gli utenti Windows/Office che, anche senza volerlo, stanno forzatamente entrando nell’era dell’Intelligenza Artificiale, potremmo dire quasi senza sentirlo. Come anticipato sopra, l’aggiornamento Windows 11 23H2 sarà disponibile dal prossimo 26 settembre, verosimilmente attraverso i classici canali di aggiornamento Windows.

