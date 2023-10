Nella nottata italiana si è svolto il breve ma intenso evento “Scary Fast” con cui Apple ha presentato al mondo i nuovissimi chip Apple Silicon M3 e i primi dispositivi sviluppati attorno a essi, come i rinnovati MacBook Pro 14 e Pro 16 e l’aggiornato computer all-in-one iMac da 24 pollici.

L’evento a tema Halloween, preregistrato e diffuso da Apple attraverso i propri canali (anche YouTube), è durato appena 30 minuti ma nasconde un retroscena abbastanza interessante: l’intero video è stato realizzato effettuando le riprese con iPhone 15 Pro Max e editando il tutto con un computer Mac.

Un interessante retroscena dell’evento “Scary Fast” di Apple

Negli ultimi istanti del video dell’evento Scary Fast, subito dopo che Tim Cook (CEO di Apple) ha ringraziato il pubblico, è visibile per qualche secondo un messaggio che dice: “Questo video è stato registrato su iPhone e modificato su Mac”.

Subito sotto è presente un altro disclaimer che recita che “tutte le riprese sui presentatori, sulle location e le riprese con i droni sono state effettuate con un iPhone 15 Pro Max”. Questa è la prima volta che Apple registra tutte le riprese di un evento tramite il proprio smartphone di punta.

Una mossa per promuovere “gratis” le potenzialità degli iPhone 15 Pro

Apple ha sempre promosso la fotocamera dell’iPhone dichiarando che con essa fosse possibile tirare fuori film di qualità hollywoodiana. Questa “prima volta” si configura come un meccanismo semplice (e gratuito) per promuovere le nuove funzionalità video dei propri flagship 2023, annunciati ufficialmente appena un mese e mezzo fa dal colosso di Cupertino.

iPhone 15 Pro e 15 Pro Max sono i primi in grado di registrare filmati in ProRes Log a 60 fps: combinando il formato ProRes con il formato colore Log (usato nell’industria cinematografica), il risultato è di altissima qualità. I due smartphone possono contare anche sul supporto allo standard ACES (Academy Color Encoding System), uno standard globale per i flussi di lavoro a colori.

Il vantaggio di avere a bordo una porta USB-C, prima volta assoluta per un iPhone, consente di trasferire i file registrati in maniera fulminea o, addirittura, di registrare i filmati direttamente su una memoria esterna. Il modello Pro Max, inoltre, è ancor più versatile del modello Pro, grazie alla presenza del teleobiettivo periscopico che sblocca la possibilità di registrare video sfruttando lo zoom ottico 5x.

A proposito di iPhone 15 Pro Max (ma anche di iPhone 15 Pro), vi segnaliamo che i due smartphone sono recentemente tornati disponibili su Amazon:

Acquista iPhone 15 Pro (Titanio Naturale, 128 GB) su Amazon

Acquista iPhone 15 Pro Max (Titanio Naturale, 256 GB) su Amazon

Il recap dell’evento “Scary Fast” di Apple

Di seguito potete rivedere l’intero video dell’evento “Scary Fast” pubblicato da Apple sul proprio canale YouTube. A seguire, potete trovare tutti i link sugli articoli da noi pubblicati in merito alle tre novità annunciate all’evento.

Potrebbero interessarti anche: Recensione iPhone 15 Pro Max: le novità sono quelle giuste e Si riparte: ecco le beta 1 di iOS 17.2, macOS 14.2 e degli altri OS di Apple