Dopo UnipolMove, arriva un nuovo servizio concorrente di Telepass con cui pagare i pedaggi autostradali in abbonamento o per utilizzo (pay per use). Si tratta di MooneyGo, una soluzione già conosciuta nel settore della mobilità (precedentemente nota come myCicero, app che serviva a pagare i parcheggi e a fare i biglietti di autobus e treni) che, da qualche giorno, opera anche come servizio di telepedaggio. Visto che è già attivo e utilizzabile, scopriamo come funziona, quanto costa e altre informazioni utili.

Cos’è MooneyGo e come funziona il nuovo servizio di telepedaggio

Il servizio di telepedaggio di MooneyGo funziona in maniera simile alle soluzioni di Telepass e di UnipolMove: cioè tramite un transponder che entra in contatto con i caselli autostradali di tutta Italia facendo alzare le sbarre e abilitando i pagamenti automaticamente, cioè senza la necessità di fermarsi.

È disponibile in due formule:

abbonamento : costa 1,50 euro al mese a cui bisogna aggiungere 5 euro di costo di attivazione;

: costa a cui bisogna aggiungere 5 euro di costo di attivazione; pay per use: 2,20 euro nei mesi in cui l’utente usa il dispositivo, a cui si aggiungono 10 euro di costo di attivazione.

In entrambi i casi il dispositivo di telepedaggio viene spedito all’utente gratuitamente, transponder che può essere associato a una o 2 targhe senza la necessità di pagare alcun extra ed essere usato anche per accedere e pagare automaticamente i parcheggi convenzionati Telepass, l’Area C di Milano, o per il traghetto sullo Stretto di Messina.

Per attivare il servizio di telepedaggio di MooneyGo basta registrarsi ed accedere con le proprie credenziali dalla pagina del sito web, dall’app MooneyGo o nei punti vendita. Una volta attivato, l’utente deve associare una carta di credito o di debito abilitata ai pagamenti online (o in alternativa una carta Mooney), per pagare i pedaggi autostradali e gli altri servizi citati.

Maggiori informazioni, alcune risposte alle domande frequenti e le altre cose da sapere su questo nuovo servizio le trovate direttamente nel sito web di MooneyGo.

