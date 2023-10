Apple ha da pochi minuti avviato il rilascio di iOS 17.0.3 e iPadOS 17.0.3, un nuovo aggiornamento correttivo che giunge su tutti gli iPhone e iPadOS supportati.

Questo aggiornamento minore di iOS 17 e iPadOS 17, ampiamente previsto, era atteso soprattutto dai possessori dei più recenti iPhone 15 (soprattutto i modelli Pro) che hanno riscontrato problematiche sulla gestione delle temperature.

Apple ha rilasciato iOS 17.0.3 e iPadOS 17.0.3 per tutti

Come anticipato in apertura, Apple ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento minore per i suoi sistemi operativi più popolari, ovvero iOS 17 e iPadOS 17. Il colosso di Cupertino è dovuto correre immediatamente ai ripari dopo avere riconosciuto ufficialmente il problema di surriscaldamento, manifestatosi in maniera più evidente sugli iPhone 15 Pro e 15 Pro Max, rilasciando il nuovo aggiornamento a iOS 17.0.3 e iPadOS 17.0.3.

La nuova build ufficiale di iOS, disponibile ora su tutti gli iPhone compatibili (ovvero dagli iPhone Xs e iPhone Xr del 2018 in poi), e di iPadOS, disponibile su tutti gli iPad compatibili (dai modelli 2017-18 in poi), è la 21A360 (sostituisce la 21A351 rilasciata come versione stabile di iOS 17.0.2 e iPadOS 17.0.2 il 26 settembre). Nello specifico di iOS 17, la build che porta con sé il nuovo aggiornamento ha un peso di 451 MB su iPhone 14 Pro (provenendo da iOS 17.0.2).

Il changelog fornito da Apple menziona “importanti risoluzioni di problemi, miglioramenti alla sicurezza” e la correzione di “un problema che potrebbe causare temperature più elevate del previsto per iPhone.”

Come installare il nuovo aggiornamento software su iPhone e iPad

Per aggiornare iPhone è sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software”, attendere che venga rilevato l’aggiornamento (in questo caso iOS 17.0.3) ed effettuare un tap su “Aggiorna ora” (per far partire immediatamente il processo di installazione e download) o “Aggiorna stanotte” (l’iPhone sfrutterà le ore notturne per l’installazione dell’aggiornamento).

È bene sottolineare che, per installare l’aggiornamento, l’iPhone debba avere una carica residua sufficiente, nell’ordine del 20-30% (in passato era richiesto il 50% di carica residua o il 20% di carica residua il collegamento al caricabatterie).

Nel caso in cui non abbiate ancora effettuato l’aggiornamento a iOS 17 ma siate fermi a iOS 16.7, dovrete prima effettuare l’aggiornamento a iOS 17 e, solo dopo, potrete installare iOS 17.0.3 sul vostro iPhone supportato. La stessa procedura vale anche per gli iPad e iPadOS 17.0.3.

